https://ria.ru/20220803/karabakh-1807094573.html

Ереван обвинил Баку в нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

Ереван обвинил Баку в нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 03.08.2022

Ереван обвинил Баку в нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

МИД Армении заявил в среду об агрессии азербайджанских вооруженных сил в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе, в результате которой есть... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T20:56

2022-08-03T20:56

2022-08-03T20:56

в мире

армения

азербайджан

нагорный карабах

мид армении

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ЕРЕВАН, 3 авг – РИА Новости. МИД Армении заявил в среду об агрессии азербайджанских вооруженных сил в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе, в результате которой есть раненые и погибшие.В среду в Минобороны РФ заявили, что вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта, в районе высоты Сарыбаба. В министерстве добавили, что командованием российского миротворческого контингента совместно с представителями азербайджанской и армянской сторон предпринимаются меры по стабилизации обстановки.В свою очередь как сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе азербайджанского оборонного ведомства, вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль несколько высот в Карабахе. По данным азербайджанского минобороны, в результате действий армянской стороны погиб военнослужащий Кязимов Анар Рустам оглы. В карабахском инфоцентре в среду в свою очередь сообщили о двух погибших и 14 раненых военных армии обороны Карабаха."Третьего августа вооруженные силы Азербайджана, в очередной раз нарушив трёхстороннее заявление от 9 ноября 2020 года руководителей Армении, России и Азербайджана о прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта, предприняли агрессию в зоне ответственности российских миротворческих сил, вследствие чего есть погибшие и раненые", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Армении.В МИД Армении также сочли недопустимым заявления азербайджанской стороны, которыми делается попытка в одностороннем порядке изменить правовой режим в Лачинском коридоре, определенный пунктом 6 трехстороннего заявления, и подтверждают, что маршрут, проходящий через Лачинский коридор, может быть изменен только в соответствии с планом, утвержденным подписавшими заявление сторонами."Как четко определяет заявление от 9 ноября, по согласованию сторон (т.е. Российской Федерации, Республики Армения и Азербайджанской Республики) в ближайшие три года будет определён план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающий связь между Нагорным Карабахом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута", - говорится в сообщении.В МИД подчеркнули, что до сих пор нет утвержденного в трехстороннем формате плана, и призывают все стороны трехстороннего заявления придерживаться взятых на себя обязательств, немедленно приложить усилия для реализации условий, утвержденных заявлением от 9 ноября, включая соблюдение режима прекращения огня, открытие региональных коммуникаций, возвращение военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц."Республика Армения, вновь подтверждая свою приверженность повестке установления мира и стабильности в регионе, призывает международное сообщество принять меры, направленные на пресечение агрессивного поведения и действий Азербайджана и запуск необходимых для этого международных механизмов", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20210516/fizuli-1731899163.html

https://ria.ru/20220528/agressiya-1791416672.html

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нагорный карабах

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, армения, азербайджан, нагорный карабах, мид армении