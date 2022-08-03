https://ria.ru/20220803/kadyrov-1806909935.html
Кадырову присвоили звание Героя ЛНР
Кадырову присвоили звание Героя ЛНР - РИА Новости, 03.08.2022
Кадырову присвоили звание Героя ЛНР
Главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову присвоено звание героя Луганской Народной Республики, вручил награду лично глава ЛНР Леонид Пасечник, передает... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T13:12
2022-08-03T13:12
2022-08-03T15:02
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
леонид пасечник
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ГРОЗНЫЙ, 3 авг - РИА Новости. Главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову присвоено звание героя Луганской Народной Республики, вручил награду лично глава ЛНР Леонид Пасечник, передает корреспондент РИА Новости с места событий."Мы благодарны жителям Чеченской Республики за ту помощь, которую вы нам оказываете в нашем противостоянии с украинскими нацистами. Объединив наши усилия, мы с вами освободили территорию Луганской Народной Республики от украинских фашистов", - сказал Пасечник на церемонии вручения.Он отметил, что все жители ЛНР знают, кто такие бойцы подразделений "Ахмат".
https://ria.ru/20220627/lnr-1798508819.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Церемония вручения награды Героя ЛНР Рамзану Кадырову
Кадырову присвоено звание Героя ЛНР, Пасечник и Турчак получили ордена Ахмата Кадырова, передает корреспондент РИА Новости с церемонии вручения.
2022-08-03T13:12
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PT0M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, леонид пасечник
13:12 03.08.2022 (обновлено: 15:02 03.08.2022)
Кадырову присвоили звание Героя ЛНР
Глава ЛНР Леонид Пасечник присвоил звание героя республики Рамзану Кадырову