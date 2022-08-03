https://ria.ru/20220803/kadyrov-1806909935.html

Кадырову присвоили звание Героя ЛНР

Кадырову присвоили звание Героя ЛНР - РИА Новости, 03.08.2022

Кадырову присвоили звание Героя ЛНР

Главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову присвоено звание героя Луганской Народной Республики, вручил награду лично глава ЛНР Леонид Пасечник, передает... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T13:12

2022-08-03T13:12

2022-08-03T15:02

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

чеченская республика (чечня)

рамзан кадыров

леонид пасечник

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ГРОЗНЫЙ, 3 авг - РИА Новости. Главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову присвоено звание героя Луганской Народной Республики, вручил награду лично глава ЛНР Леонид Пасечник, передает корреспондент РИА Новости с места событий."Мы благодарны жителям Чеченской Республики за ту помощь, которую вы нам оказываете в нашем противостоянии с украинскими нацистами. Объединив наши усилия, мы с вами освободили территорию Луганской Народной Республики от украинских фашистов", - сказал Пасечник на церемонии вручения.Он отметил, что все жители ЛНР знают, кто такие бойцы подразделений "Ахмат".

https://ria.ru/20220627/lnr-1798508819.html

луганская народная республика

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Церемония вручения награды Героя ЛНР Рамзану Кадырову Кадырову присвоено звание Героя ЛНР, Пасечник и Турчак получили ордена Ахмата Кадырова, передает корреспондент РИА Новости с церемонии вручения. 2022-08-03T13:12 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, леонид пасечник