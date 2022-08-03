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Кадырову присвоили звание Героя ЛНР - РИА Новости, 03.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220803/kadyrov-1806909935.html
Кадырову присвоили звание Героя ЛНР
Кадырову присвоили звание Героя ЛНР - РИА Новости, 03.08.2022
Кадырову присвоили звание Героя ЛНР
Главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову присвоено звание героя Луганской Народной Республики, вручил награду лично глава ЛНР Леонид Пасечник, передает... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T13:12
2022-08-03T15:02
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
леонид пасечник
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ГРОЗНЫЙ, 3 авг - РИА Новости. Главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову присвоено звание героя Луганской Народной Республики, вручил награду лично глава ЛНР Леонид Пасечник, передает корреспондент РИА Новости с места событий."Мы благодарны жителям Чеченской Республики за ту помощь, которую вы нам оказываете в нашем противостоянии с украинскими нацистами. Объединив наши усилия, мы с вами освободили территорию Луганской Народной Республики от украинских фашистов", - сказал Пасечник на церемонии вручения.Он отметил, что все жители ЛНР знают, кто такие бойцы подразделений "Ахмат".
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луганская народная республика
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60
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Церемония вручения награды Героя ЛНР Рамзану Кадырову
Кадырову присвоено звание Героя ЛНР, Пасечник и Турчак получили ордена Ахмата Кадырова, передает корреспондент РИА Новости с церемонии вручения.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, луганская народная республика, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, леонид пасечник
13:12 03.08.2022 (обновлено: 15:02 03.08.2022)
 
Кадырову присвоили звание Героя ЛНР

Глава ЛНР Леонид Пасечник присвоил звание героя республики Рамзану Кадырову

Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 3 авг - РИА Новости. Главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову присвоено звание героя Луганской Народной Республики, вручил награду лично глава ЛНР Леонид Пасечник, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
"Мы благодарны жителям Чеченской Республики за ту помощь, которую вы нам оказываете в нашем противостоянии с украинскими нацистами. Объединив наши усилия, мы с вами освободили территорию Луганской Народной Республики от украинских фашистов", - сказал Пасечник на церемонии вручения.
Он отметил, что все жители ЛНР знают, кто такие бойцы подразделений "Ахмат".
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
27 июня, 17:28
Глава ЛНР впервые присвоил звание Героя республики посмертно
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаЧеченская республика (Чечня)Рамзан КадыровЛеонид Пасечник
 
 
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