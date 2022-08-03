Губернатор Подмосковья: социальная ипотека привлекает новые кадры в регион
© Фото : пресс-служба правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев во время интервью на радио Sputnik
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
ОДИНЦОВО, 3 авг – РИА Новости. Программа социальной ипотеки в Московской области позволяет привлекать новые кадры в регион, сообщил журналистам губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Во вторник Воробьев вручил сертификат на социальную ипотеку учителю английского языка из Лесного городка.
"Мы дорожим теми, кто работает в системе здравоохранения, образования, молодыми учеными, но регион растет и нам нужны новые учителя, молодые. сильные. Это новые методики преподавания, новый взгляд на жизнь", - сказал Воробьев.
В рамках программы "Социальная ипотека" специалисты получают от Московской области 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга - сам получатель социальной ипотеки платит только проценты по кредиту, говорится в сообщении.