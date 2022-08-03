https://ria.ru/20220803/ipoteka-1806900301.html

Губернатор Подмосковья: социальная ипотека привлекает новые кадры в регион

Губернатор Подмосковья: социальная ипотека привлекает новые кадры в регион - РИА Новости, 03.08.2022

Губернатор Подмосковья: социальная ипотека привлекает новые кадры в регион

Программа социальной ипотеки в Московской области позволяет привлекать новые кадры в регион, сообщил журналистам губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T13:39

2022-08-03T13:39

2022-08-03T13:39

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

общество

ипотека

льготная ипотека

андрей воробьев

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ОДИНЦОВО, 3 авг – РИА Новости. Программа социальной ипотеки в Московской области позволяет привлекать новые кадры в регион, сообщил журналистам губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.Во вторник Воробьев вручил сертификат на социальную ипотеку учителю английского языка из Лесного городка.В рамках программы "Социальная ипотека" специалисты получают от Московской области 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга - сам получатель социальной ипотеки платит только проценты по кредиту, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220324/podmoskove-1779910899.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), общество, ипотека, льготная ипотека, андрей воробьев