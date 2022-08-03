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В МИД рассказали о работе над договором по информбезопасности - РИА Новости, 03.08.2022
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В МИД рассказали о работе над договором по информбезопасности
В МИД рассказали о работе над договором по информбезопасности - РИА Новости, 03.08.2022
В МИД рассказали о работе над договором по информбезопасности
Российская сторона хотела бы приблизиться к согласованию международного договора по информационной безопасности, сказал РИА Новости замглавы МИД РФ Олег... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T08:55
2022-08-03T08:55
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Российская сторона хотела бы приблизиться к согласованию международного договора по информационной безопасности, сказал РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.Говоря о состоявшейся третьей сессии рабочей группы открытого состава (РГОС) ООН по вопросам информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и будущем переговорного процесса, он указал, что "впереди у группы – почти четыре года по мандату". "Предстоит долгая и напряженная работа", - добавил он."В идеале хотели бы приблизиться к согласованию международного договора, конвенции в сфере МИБ (международной информационной безопасности)", - сказал замглавы МИД РФ."Будем настраивать на эту мысль как наших ближайших партнеров, так и оппонентов", - заметил он, добавив, что "планируем закрепить данную цель в ходе предстоящей сессии Генассамблеи ООН".Возвращаясь к теме прошедшей сессии, Сыромолотов указал, что "мероприятие вселяет определенный оптимизм, в целом было куда более плодотворным, чем предыдущие в декабре и марте". По его словам, "тогда США и их союзники, по существу, пытались сорвать переговоры". "Требовали повысить статус неправительственных организаций в РГОС до полноценных участников дискуссии наравне с делегациями государств. Истерили по поводу нашей специальной военной операции на Украине",- сообщил замглавы МИД РФ."В этот раз почти все западные делегации успокоились. Вняли призывам заняться делом – выработкой конкретных мер по укреплению международной информационной безопасности (МИБ). То есть вопросами, которые затрагивают все человечество и прямо предусмотрены мандатом РГОС", - указал он.Сыромолотов считает, что можно назвать успехом тот факт, что группе удалось принять первый ежегодный промежуточный доклад. "Для этого пришлось изрядно постараться", - добавил замглавы МИД России."Дело в том, что страны Северной Америки и Европы традиционно настаивали на закреплении в сфере ИКТ "порядка, основанного на правилах" вместо разработки норм международного права, которые учитывали бы специфику этих технологий. Продвигали бездоказательные обвинения, пытаясь представить Россию в качестве главной угрозы кибермиру", - отметил замглавы МИД РФ, добавив, что "нашим дипломатам удалось выхолостить из текста многие вредные "закладки".
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россия, сша, северная америка, генеральная ассамблея оон, оон
08:55 03.08.2022
 
В МИД рассказали о работе над договором по информбезопасности

МИД: Москва хотела бы подойти к согласованию международного договора по информбезопасности

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Российская сторона хотела бы приблизиться к согласованию международного договора по информационной безопасности, сказал РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
Говоря о состоявшейся третьей сессии рабочей группы открытого состава (РГОС) ООН по вопросам информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и будущем переговорного процесса, он указал, что "впереди у группы – почти четыре года по мандату". "Предстоит долгая и напряженная работа", - добавил он.
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"В идеале хотели бы приблизиться к согласованию международного договора, конвенции в сфере МИБ (международной информационной безопасности)", - сказал замглавы МИД РФ.
"Будем настраивать на эту мысль как наших ближайших партнеров, так и оппонентов", - заметил он, добавив, что "планируем закрепить данную цель в ходе предстоящей сессии Генассамблеи ООН".
Возвращаясь к теме прошедшей сессии, Сыромолотов указал, что "мероприятие вселяет определенный оптимизм, в целом было куда более плодотворным, чем предыдущие в декабре и марте". По его словам, "тогда США и их союзники, по существу, пытались сорвать переговоры". "Требовали повысить статус неправительственных организаций в РГОС до полноценных участников дискуссии наравне с делегациями государств. Истерили по поводу нашей специальной военной операции на Украине",- сообщил замглавы МИД РФ.
"В этот раз почти все западные делегации успокоились. Вняли призывам заняться делом – выработкой конкретных мер по укреплению международной информационной безопасности (МИБ). То есть вопросами, которые затрагивают все человечество и прямо предусмотрены мандатом РГОС", - указал он.
Сыромолотов считает, что можно назвать успехом тот факт, что группе удалось принять первый ежегодный промежуточный доклад. "Для этого пришлось изрядно постараться", - добавил замглавы МИД России.
"Дело в том, что страны Северной Америки и Европы традиционно настаивали на закреплении в сфере ИКТ "порядка, основанного на правилах" вместо разработки норм международного права, которые учитывали бы специфику этих технологий. Продвигали бездоказательные обвинения, пытаясь представить Россию в качестве главной угрозы кибермиру", - отметил замглавы МИД РФ, добавив, что "нашим дипломатам удалось выхолостить из текста многие вредные "закладки".
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