В Выборге пройдет инженерный фестиваль культурного проектирования IN.Borg
© IN.BorgБаннер инженерного фестиваля культурного проектирования IN.Borg
© IN.Borg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг — РИА Новости. Инженерный фестиваль культурного проектирования IN.Borg превратит на три дня, с 12 по 14 августа, Выборг в большую мультинаучную площадку, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации Ленинградской области.
По его словам, основной фестивальной площадкой станет музей-заповедник "Парк Монрепо". В программе — несколько десятков мероприятий: лекции, паблик-токи и перформансы от художников, фотографов, историков, искусствоведов, кинорежиссёров, музыковедов, представителей инженерных и дизайн-сообществ.
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"На открытой лекционной площадке выступят биолог и лингвист, специалист в вопросах нейронауки и психолингвистики Татьяна Черниговская, историк Павел Уваров, теоретик искусства Дмитрий Гутов, AR и VR художник Глеб Солнцев, кинорежиссер, хореограф Егор Дружинин, кинокритик Егор Москвитин, арт-фотограф Юлдус Бахтиозина и многие другие", — добавил представитель пресс-службы.
Глубже погрузиться в процессы проектирования, моделирования и создания предметов искусства гостям фестиваля помогут мастер-классы от местных хранителей традиций средневекового Выборга, а лучшие фотографы России пригласят на фотопрогулки по Монрепо. Самые креативные защитники природы смогут принять участие в креативной акции помощи деревьям Монрепо и подарить отслужившим свой век деревьям вторую жизнь, но уже в новом качестве. Сам город тоже приоткроет многие инженерные тайны: все желающие смогут отправиться на пешеходные экскурсии "Выборг глазами инженера", отметил собеседник агентства.
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Он добавил, что изюминка фестиваля станет вечерняя программа в Выборгском замке, в рамках которой состоится выступления групп OQJAV, POLNALYUBVI, "Мегаполис". В парке "Монрепо" фестиваль завершится лекцией специалиста в области музыкальной психологии Дины Кирнарской в сопровождении Симфонического оркестра Ленинградской области.
"Фестиваль, предложенный Информационными центрами атомной отрасли - новый формат и для области, и для Выборга. В течение трёх дней на мероприятиях фестиваля спикеры, участники и волонтеры посмотрят на средневековый город глазами инженеров, обратят внимание на взаимовлияние культуры и развития инженерной мысли. Я благодарю за организационную поддержку этой социальной инициативы администрации Выборгского района, Выборгского замка и парка "Монрепо", — прокомментировала председатель комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен уточнив, что участие в фестивале бесплатное, но необходима предварительная регистрация.
"Фестиваль, предложенный Информационными центрами атомной отрасли - новый формат и для области, и для Выборга. В течение трёх дней на мероприятиях фестиваля спикеры, участники и волонтеры посмотрят на средневековый город глазами инженеров, обратят внимание на взаимовлияние культуры и развития инженерной мысли. Я благодарю за организационную поддержку этой социальной инициативы администрации Выборгского района, Выборгского замка и парка "Монрепо", — прокомментировала председатель комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен уточнив, что участие в фестивале бесплатное, но необходима предварительная регистрация.