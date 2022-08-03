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В Выборге пройдет инженерный фестиваль культурного проектирования IN.Borg - РИА Новости, 03.08.2022
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Ленинградская область
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В Выборге пройдет инженерный фестиваль культурного проектирования IN.Borg
В Выборге пройдет инженерный фестиваль культурного проектирования IN.Borg - РИА Новости, 03.08.2022
В Выборге пройдет инженерный фестиваль культурного проектирования IN.Borg
Инженерный фестиваль культурного проектирования IN.Borg превратит на три дня, с 12 по 14 августа, Выборг в большую мультинаучную площадку, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T15:07
2022-08-03T15:07
ленинградская область
ленинградская область
выборг
россия
культура
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг — РИА Новости. Инженерный фестиваль культурного проектирования IN.Borg превратит на три дня, с 12 по 14 августа, Выборг в большую мультинаучную площадку, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации Ленинградской области.По его словам, основной фестивальной площадкой станет музей-заповедник "Парк Монрепо". В программе — несколько десятков мероприятий: лекции, паблик-токи и перформансы от художников, фотографов, историков, искусствоведов, кинорежиссёров, музыковедов, представителей инженерных и дизайн-сообществ."На открытой лекционной площадке выступят биолог и лингвист, специалист в вопросах нейронауки и психолингвистики Татьяна Черниговская, историк Павел Уваров, теоретик искусства Дмитрий Гутов, AR и VR художник Глеб Солнцев, кинорежиссер, хореограф Егор Дружинин, кинокритик Егор Москвитин, арт-фотограф Юлдус Бахтиозина и многие другие", — добавил представитель пресс-службы.Глубже погрузиться в процессы проектирования, моделирования и создания предметов искусства гостям фестиваля помогут мастер-классы от местных хранителей традиций средневекового Выборга, а лучшие фотографы России пригласят на фотопрогулки по Монрепо. Самые креативные защитники природы смогут принять участие в креативной акции помощи деревьям Монрепо и подарить отслужившим свой век деревьям вторую жизнь, но уже в новом качестве. Сам город тоже приоткроет многие инженерные тайны: все желающие смогут отправиться на пешеходные экскурсии "Выборг глазами инженера", отметил собеседник агентства.Он добавил, что изюминка фестиваля станет вечерняя программа в Выборгском замке, в рамках которой состоится выступления групп OQJAV, POLNALYUBVI, "Мегаполис". В парке "Монрепо" фестиваль завершится лекцией специалиста в области музыкальной психологии Дины Кирнарской в сопровождении Симфонического оркестра Ленинградской области."Фестиваль, предложенный Информационными центрами атомной отрасли - новый формат и для области, и для Выборга. В течение трёх дней на мероприятиях фестиваля спикеры, участники и волонтеры посмотрят на средневековый город глазами инженеров, обратят внимание на взаимовлияние культуры и развития инженерной мысли. Я благодарю за организационную поддержку этой социальной инициативы администрации Выборгского района, Выборгского замка и парка "Монрепо", — прокомментировала председатель комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен уточнив, что участие в фестивале бесплатное, но необходима предварительная регистрация.
https://ria.ru/20211020/park-1755427579.html
https://ria.ru/20211122/restavratsiya-1760252412.html
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ленинградская область, выборг, россия, культура
15:07 03.08.2022
 

В Выборге пройдет инженерный фестиваль культурного проектирования IN.Borg

© IN.BorgБаннер инженерного фестиваля культурного проектирования IN.Borg
Баннер инженерного фестиваля культурного проектирования IN.Borg
© IN.Borg
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг — РИА Новости. Инженерный фестиваль культурного проектирования IN.Borg превратит на три дня, с 12 по 14 августа, Выборг в большую мультинаучную площадку, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации Ленинградской области.
По его словам, основной фестивальной площадкой станет музей-заповедник "Парк Монрепо". В программе — несколько десятков мероприятий: лекции, паблик-токи и перформансы от художников, фотографов, историков, искусствоведов, кинорежиссёров, музыковедов, представителей инженерных и дизайн-сообществ.
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"На открытой лекционной площадке выступят биолог и лингвист, специалист в вопросах нейронауки и психолингвистики Татьяна Черниговская, историк Павел Уваров, теоретик искусства Дмитрий Гутов, AR и VR художник Глеб Солнцев, кинорежиссер, хореограф Егор Дружинин, кинокритик Егор Москвитин, арт-фотограф Юлдус Бахтиозина и многие другие", — добавил представитель пресс-службы.
Глубже погрузиться в процессы проектирования, моделирования и создания предметов искусства гостям фестиваля помогут мастер-классы от местных хранителей традиций средневекового Выборга, а лучшие фотографы России пригласят на фотопрогулки по Монрепо. Самые креативные защитники природы смогут принять участие в креативной акции помощи деревьям Монрепо и подарить отслужившим свой век деревьям вторую жизнь, но уже в новом качестве. Сам город тоже приоткроет многие инженерные тайны: все желающие смогут отправиться на пешеходные экскурсии "Выборг глазами инженера", отметил собеседник агентства.
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Он добавил, что изюминка фестиваля станет вечерняя программа в Выборгском замке, в рамках которой состоится выступления групп OQJAV, POLNALYUBVI, "Мегаполис". В парке "Монрепо" фестиваль завершится лекцией специалиста в области музыкальной психологии Дины Кирнарской в сопровождении Симфонического оркестра Ленинградской области.

"Фестиваль, предложенный Информационными центрами атомной отрасли - новый формат и для области, и для Выборга. В течение трёх дней на мероприятиях фестиваля спикеры, участники и волонтеры посмотрят на средневековый город глазами инженеров, обратят внимание на взаимовлияние культуры и развития инженерной мысли. Я благодарю за организационную поддержку этой социальной инициативы администрации Выборгского района, Выборгского замка и парка "Монрепо", — прокомментировала председатель комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен уточнив, что участие в фестивале бесплатное, но необходима предварительная регистрация.
 
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