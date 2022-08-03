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СМИ: Китай приостанавливает экспорт песка на Тайвань - РИА Новости, 03.08.2022
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СМИ: Китай приостанавливает экспорт песка на Тайвань
СМИ: Китай приостанавливает экспорт песка на Тайвань - РИА Новости, 03.08.2022
СМИ: Китай приостанавливает экспорт песка на Тайвань
Китай приостанавливает со среды экспорт песка на Тайвань, сообщает телеканал CGTN со ссылкой на министерство коммерции Китая. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T03:22
2022-08-03T03:47
визит пелоси на тайвань
в мире
нэнси пелоси
си цзиньпин
чжан цзюнь
тайвань
сша
китай
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Китай приостанавливает со среды экспорт песка на Тайвань, сообщает телеканал CGTN со ссылкой на министерство коммерции Китая.Во вторник на Тайвань прибыла спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.Китай уже заявил, что примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности. По словам постпреда КНР при ООН Чжан Цзюня, "Тайвань - неотъемлемая часть территории Китая", и вопрос территориальной целостности является "красной линией".
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визит пелоси на тайвань, в мире, нэнси пелоси, си цзиньпин, чжан цзюнь, тайвань, сша, китай, оон
03:22 03.08.2022 (обновлено: 03:47 03.08.2022)
 
СМИ: Китай приостанавливает экспорт песка на Тайвань

Минкоммерции Китая объявило о приостановке с 3 августа экспорта песка на Тайвань

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг КНР
Флаг КНР - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Китай приостанавливает со среды экспорт песка на Тайвань, сообщает телеканал CGTN со ссылкой на министерство коммерции Китая.
Во вторник на Тайвань прибыла спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.
КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
Китай уже заявил, что примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности. По словам постпреда КНР при ООН Чжан Цзюня, "Тайвань - неотъемлемая часть территории Китая", и вопрос территориальной целостности является "красной линией".
Самолеты Су-30 ВВС Китая - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
01:44
Китай не исключает военных мер в отношении Тайваня
 
Визит Пелоси на ТайваньВ миреНэнси ПелосиСи ЦзиньпинЧжан ЦзюньТайваньСШАКитайООН
 
 
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