Рейтинг@Mail.ru
"Булгаргаз" допустил возобновление поставок от "Газпрома" - РИА Новости, 03.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220803/bulgargaz-1806996452.html
"Булгаргаз" допустил возобновление поставок от "Газпрома"
"Булгаргаз" допустил возобновление поставок от "Газпрома" - РИА Новости, 03.08.2022
"Булгаргаз" допустил возобновление поставок от "Газпрома"
"Булгаргаз" продолжает переговоры с "Газпромом", есть вероятность возобновления поставок российского газа в Болгарию, сообщил председатель совета директоров... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T16:29
2022-08-03T17:09
экономика
цены на нефть
болгария
газпром
москва
украина
владимир путин
газпромбанк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136931/84/1369318424_0:228:4368:2685_1920x0_80_0_0_533161ab6b243746c6665e737dc2a924.jpg
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. "Булгаргаз" продолжает переговоры с "Газпромом", есть вероятность возобновления поставок российского газа в Болгарию, сообщил председатель совета директоров компании Иван Топчийски.Издание Mediapool, в свою очередь, сообщает, что "многие ждут" возобновления переговоров с "Газпромом" со стороны "служебного" правительства Болгарии, полномочия которого вступили в силу 2 августа.На фоне энергетического кризиса "Булгаргаз" внес в комиссию по регулированию энергетики и водных ресурсов (КЕВР) заявку на увеличение цены на газ в стране в августе на 60 процентов. Глава ведомства Иван Иванов рассказал телеканалу БНТ, что "Булгаргаз" после прекращения поставок российского топлива покупал его у посредников, а затем перепродавал с 20-процентной наценкой."Газпром" с 27 апреля приостановил поставки газа болгарской компании "Булгаргаз" из-за неоплаты в рублях. Москва перешла на расчеты за газ в российской национальной валюте с недружественными странами с 1 апреля. Для этого покупателям необходимо открыть в "Газпромбанке" валютный и рублевый счета: на первый поступает оплата в валюте, банк продает ее на Мосбирже и зачисляет деньги на второй счет. Эту сумму и получает "Газпром".При этом Владимир Путин подчеркивал, что отказ от расчета в рублях Россия признает неисполнением обязательств по контрактам.Западные страны ввели против Москвы новые санкции после начала спецоперации российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Также стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.
https://ria.ru/20220728/gaz-1805683087.html
https://ria.ru/20220608/gaz-1794059681.html
болгария
москва
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136931/84/1369318424_243:0:4126:2912_1920x0_80_0_0_87f78f2fc9a2569d0df1d2982f310544.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, болгария, газпром, москва, украина, владимир путин, газпромбанк, московская биржа
16:29 03.08.2022 (обновлено: 17:09 03.08.2022)
 
"Булгаргаз" допустил возобновление поставок от "Газпрома"

Топ-менеджер "Булгаргаза" Топчийски допустил возобновление поставок от "Газпрома"

© AP Photo / Petar PetrovТепловая электростанция в Софии, Болгария
Тепловая электростанция в Софии, Болгария - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© AP Photo / Petar Petrov
Тепловая электростанция в Софии, Болгария. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. "Булгаргаз" продолжает переговоры с "Газпромом", есть вероятность возобновления поставок российского газа в Болгарию, сообщил председатель совета директоров компании Иван Топчийски.

"Хотя в настоящее время поставок нет, переговоры продолжаются. Мы не знаем, как будет развиваться переписка, но есть вероятность возобновления поставок. Это дело не является полностью закрытым. Речь идет о контракте, который мы заключили до конца года. Возможно, они изменят свои условия. Мы не закрываем страницу, пока есть гарантии, что в случае этих изменений для нас не возникнет рисков", — заявил он в эфире телеканала Nova.

Издание Mediapool, в свою очередь, сообщает, что "многие ждут" возобновления переговоров с "Газпромом" со стороны "служебного" правительства Болгарии, полномочия которого вступили в силу 2 августа.
На фоне энергетического кризиса "Булгаргаз" внес в комиссию по регулированию энергетики и водных ресурсов (КЕВР) заявку на увеличение цены на газ в стране в августе на 60 процентов. Глава ведомства Иван Иванов рассказал телеканалу БНТ, что "Булгаргаз" после прекращения поставок российского топлива покупал его у посредников, а затем перепродавал с 20-процентной наценкой.
Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
28 июля, 18:29
Россия готова возобновить поставки газа в Болгарию, заявила Митрофанова
"Газпром" с 27 апреля приостановил поставки газа болгарской компании "Булгаргаз" из-за неоплаты в рублях. Москва перешла на расчеты за газ в российской национальной валюте с недружественными странами с 1 апреля. Для этого покупателям необходимо открыть в "Газпромбанке" валютный и рублевый счета: на первый поступает оплата в валюте, банк продает ее на Мосбирже и зачисляет деньги на второй счет. Эту сумму и получает "Газпром".
При этом Владимир Путин подчеркивал, что отказ от расчета в рублях Россия признает неисполнением обязательств по контрактам.
Западные страны ввели против Москвы новые санкции после начала спецоперации российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Также стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
8 июня, 17:06
Вучич описал "адский" сценарий для Европы без российского газа
 
ЭкономикаЦены на нефтьБолгарияГазпромМоскваУкраинаВладимир ПутинГазпромбанкМосковская биржа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала