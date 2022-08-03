16:29 03.08.2022 (обновлено: 17:09 03.08.2022)
"Булгаргаз" допустил возобновление поставок от "Газпрома"
Топ-менеджер "Булгаргаза" Топчийски допустил возобновление поставок от "Газпрома"
© AP Photo / Petar PetrovТепловая электростанция в Софии, Болгария
© AP Photo / Petar Petrov
Тепловая электростанция в Софии, Болгария. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. "Булгаргаз" продолжает переговоры с "Газпромом", есть вероятность возобновления поставок российского газа в Болгарию, сообщил председатель совета директоров компании Иван Топчийски.
"Хотя в настоящее время поставок нет, переговоры продолжаются. Мы не знаем, как будет развиваться переписка, но есть вероятность возобновления поставок. Это дело не является полностью закрытым. Речь идет о контракте, который мы заключили до конца года. Возможно, они изменят свои условия. Мы не закрываем страницу, пока есть гарантии, что в случае этих изменений для нас не возникнет рисков", — заявил он в эфире телеканала Nova.
Издание Mediapool, в свою очередь, сообщает, что "многие ждут" возобновления переговоров с "Газпромом" со стороны "служебного" правительства Болгарии, полномочия которого вступили в силу 2 августа.
На фоне энергетического кризиса "Булгаргаз" внес в комиссию по регулированию энергетики и водных ресурсов (КЕВР) заявку на увеличение цены на газ в стране в августе на 60 процентов. Глава ведомства Иван Иванов рассказал телеканалу БНТ, что "Булгаргаз" после прекращения поставок российского топлива покупал его у посредников, а затем перепродавал с 20-процентной наценкой.
"Газпром" с 27 апреля приостановил поставки газа болгарской компании "Булгаргаз" из-за неоплаты в рублях. Москва перешла на расчеты за газ в российской национальной валюте с недружественными странами с 1 апреля. Для этого покупателям необходимо открыть в "Газпромбанке" валютный и рублевый счета: на первый поступает оплата в валюте, банк продает ее на Мосбирже и зачисляет деньги на второй счет. Эту сумму и получает "Газпром".
При этом Владимир Путин подчеркивал, что отказ от расчета в рублях Россия признает неисполнением обязательств по контрактам.
Западные страны ввели против Москвы новые санкции после начала спецоперации российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Также стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.