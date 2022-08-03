https://ria.ru/20220803/bulgargaz-1806996452.html

"Булгаргаз" допустил возобновление поставок от "Газпрома"

"Булгаргаз" допустил возобновление поставок от "Газпрома" - РИА Новости, 03.08.2022

"Булгаргаз" допустил возобновление поставок от "Газпрома"

"Булгаргаз" продолжает переговоры с "Газпромом", есть вероятность возобновления поставок российского газа в Болгарию, сообщил председатель совета директоров... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T16:29

2022-08-03T16:29

2022-08-03T17:09

экономика

цены на нефть

болгария

газпром

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газпромбанк

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. "Булгаргаз" продолжает переговоры с "Газпромом", есть вероятность возобновления поставок российского газа в Болгарию, сообщил председатель совета директоров компании Иван Топчийски.Издание Mediapool, в свою очередь, сообщает, что "многие ждут" возобновления переговоров с "Газпромом" со стороны "служебного" правительства Болгарии, полномочия которого вступили в силу 2 августа.На фоне энергетического кризиса "Булгаргаз" внес в комиссию по регулированию энергетики и водных ресурсов (КЕВР) заявку на увеличение цены на газ в стране в августе на 60 процентов. Глава ведомства Иван Иванов рассказал телеканалу БНТ, что "Булгаргаз" после прекращения поставок российского топлива покупал его у посредников, а затем перепродавал с 20-процентной наценкой."Газпром" с 27 апреля приостановил поставки газа болгарской компании "Булгаргаз" из-за неоплаты в рублях. Москва перешла на расчеты за газ в российской национальной валюте с недружественными странами с 1 апреля. Для этого покупателям необходимо открыть в "Газпромбанке" валютный и рублевый счета: на первый поступает оплата в валюте, банк продает ее на Мосбирже и зачисляет деньги на второй счет. Эту сумму и получает "Газпром".При этом Владимир Путин подчеркивал, что отказ от расчета в рублях Россия признает неисполнением обязательств по контрактам.Западные страны ввели против Москвы новые санкции после начала спецоперации российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Также стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.

https://ria.ru/20220728/gaz-1805683087.html

https://ria.ru/20220608/gaz-1794059681.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, цены на нефть, болгария, газпром, москва, украина, владимир путин, газпромбанк, московская биржа