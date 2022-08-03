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США просят Аргентину арестовать Boeing, переданный Ираном Венесуэле
США просят Аргентину арестовать Boeing, переданный Ираном Венесуэле - РИА Новости, 03.08.2022
США просят Аргентину арестовать Boeing, переданный Ираном Венесуэле
США попросили власти Аргентины арестовать транспортный самолет Boeing 747-300M, который, по их данным, был передан иранской авиакомпанией венесуэльским коллегам РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T00:19
2022-08-03T00:19
2022-08-03T00:19
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сша
венесуэла
mahan air
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аргентина
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ВАШИНГТОН, 3 авг – РИА Новости. США попросили власти Аргентины арестовать транспортный самолет Boeing 747-300M, который, по их данным, был передан иранской авиакомпанией венесуэльским коллегам в нарушение американских норм экспортного контроля, сообщило министерство юстиции.Согласно материалам дела, самолет, принадлежавший иранской Mahan Air, перешел под контроль венесуэльской EMTRASUR, которая, в свою очередь, допустила "реэкспорт воздушного судна между Каракасом, Венесуэла, Тегераном, Иран, и Москвой, Россия, без разрешения правительства США"."Сегодняшние скоординированные действия направлены против незаконной передачи иранского транспортного самолета венесуэльской авиакомпании и последующей эксплуатации этого самолета в нарушение наших правил", - сказал помощник министра торговли США Мэттью Аксельрод.Аргентинские власти в июне задержали экипаж самолета, включая пять иранцев. Командир экипажа опознан как бывший офицер иранского Корпуса стражей исламской революции – военизированной структуры, которая в США включена в террористические списки, сообщило министерство юстиции.Оно добавило, что Mahan Air и венесуэльская CONVIASA, контролирующая EMTRASUR, находятся под санкциями США.
https://ria.ru/20220802/samolety-1806770364.html
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в мире, сша, венесуэла, mahan air, корпус стражей исламской революции, аргентина
США просят Аргентину арестовать Boeing, переданный Ираном Венесуэле
США попросили Аргентину арестовать самолет Boeing 747, переданный Ираном Венесуэле