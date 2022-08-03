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СМИ: Восточной Германии грозят беспорядки из-за эмбарго на российскую нефть - РИА Новости, 03.08.2022
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СМИ: Восточной Германии грозят беспорядки из-за эмбарго на российскую нефть
СМИ: Восточной Германии грозят беспорядки из-за эмбарго на российскую нефть - РИА Новости, 03.08.2022
СМИ: Восточной Германии грозят беспорядки из-за эмбарго на российскую нефть
Эмбарго на российскую нефть грозит обернуться беспорядками в Восточной Германии, с таким предупреждением, как сообщает издание Telepolis, выступил депутат... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T04:00
2022-08-03T04:00
германия
в мире
россия
нефть
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Эмбарго на российскую нефть грозит обернуться беспорядками в Восточной Германии, с таким предупреждением, как сообщает издание Telepolis, выступил депутат бундестага от партии ХДС Йенс Кеппен.Речь идет о ситуации вокруг нефтеперерабатывающего завода PCK Raffinerie GmbH в городе Шведт, земля Бранденбург. До вступления в силу запрета на поставки нефти из России по нефтепроводу "Дружба" осталось пять месяцев. Федеральное правительство Германии приняло решение о введении эмбарго — и бросило жителей региона на произвол судьбы, пишет Telepolis. Власти, полагает издание, не планируют сохранять рабочие места и зарплаты сотрудников завода.Как завил Кеппен, атмосфера в регионе в целом "чрезвычайно накалена". "Я не хочу даже представлять, что нас ждёт в политическом плане, когда на заправках обнаружится дефицит", — отметил он.Министр финансов Бранденбурга Катрин Ланге предупредила, что в ближайшее время ситуация может стать действительно серьезной. "Социальные проблемы возвращаются с удвоенной силой".Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии). Нефтепровод обеспечивает экспорт нефти из России в Европу.После начала спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против России, в частности, на энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения, но немецкое правительство также выступило с инициативой отказаться от российских нефтепродуктов до февраля 2023 года. Все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин.Германия тоже столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, немецкая промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы одной из мощнейших экономик Евросоюза.В Кремле рестрикции назвали экономической войной, подобных которой еще не было, и приняли ответные меры, запретив иностранным инвесторам выводить средства из российской финансовой системы и переведя расчеты за газ на рубли. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, уверен он, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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германия, в мире, россия, нефть
04:00 03.08.2022
 
СМИ: Восточной Германии грозят беспорядки из-за эмбарго на российскую нефть

Telepolis: эмбарго на российскую нефть грозит обернуться беспорядками в Восточной Германии

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяная качалка. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Эмбарго на российскую нефть грозит обернуться беспорядками в Восточной Германии, с таким предупреждением, как сообщает издание Telepolis, выступил депутат бундестага от партии ХДС Йенс Кеппен.
Речь идет о ситуации вокруг нефтеперерабатывающего завода PCK Raffinerie GmbH в городе Шведт, земля Бранденбург. До вступления в силу запрета на поставки нефти из России по нефтепроводу "Дружба" осталось пять месяцев. Федеральное правительство Германии приняло решение о введении эмбарго — и бросило жителей региона на произвол судьбы, пишет Telepolis. Власти, полагает издание, не планируют сохранять рабочие места и зарплаты сотрудников завода.
Как завил Кеппен, атмосфера в регионе в целом "чрезвычайно накалена". "Я не хочу даже представлять, что нас ждёт в политическом плане, когда на заправках обнаружится дефицит", — отметил он.
Министр финансов Бранденбурга Катрин Ланге предупредила, что в ближайшее время ситуация может стать действительно серьезной. "Социальные проблемы возвращаются с удвоенной силой".
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31 июля, 21:36
СМИ одной поговоркой описали удручающее положение Европы
Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии). Нефтепровод обеспечивает экспорт нефти из России в Европу.
После начала спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против России, в частности, на энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения, но немецкое правительство также выступило с инициативой отказаться от российских нефтепродуктов до февраля 2023 года. Все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин.
Германия тоже столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, немецкая промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы одной из мощнейших экономик Евросоюза.
В Кремле рестрикции назвали экономической войной, подобных которой еще не было, и приняли ответные меры, запретив иностранным инвесторам выводить средства из российской финансовой системы и переведя расчеты за газ на рубли. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, уверен он, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
 
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