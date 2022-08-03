https://ria.ru/20220803/alaudinov-1806970454.html

Секретарь Совбеза Чечни Алаудинов стал Героем России и Героем ЛНР

Секретарь Совбеза Чечни Алаудинов стал Героем России и Героем ЛНР - РИА Новости, 03.08.2022

Секретарь Совбеза Чечни Алаудинов стал Героем России и Героем ЛНР

Секретарь Совбеза Чечни Апты Алаудинов награжден званиями Героя России и Героя ЛНР, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T15:32

2022-08-03T15:32

2022-08-03T15:46

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

россия

чеченская республика (чечня)

апты алаудинов

ситуация в днр и лнр

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ГРОЗНЫЙ, 3 авг - РИА Новости. Секретарь Совбеза Чечни Апты Алаудинов награжден званиями Героя России и Героя ЛНР, сообщает корреспондент РИА Новости.Награды за мужество и героизм, проявленные в ходе спецоперации на территориях ЛНР, ему вручили глава Чечни Рамзан Кадыров и глава ЛНР Леонид Пасечник. Звания Героя ЛНР также были вручены Кадырову и командиру полка полиции специального назначения МВД по Чечне Замиду Чалаеву."Наш президент Владимир Владимирович Путин не раз говорил, что защита мирных граждан Донбасса и освобождение территорий дружественных республик Донецка и Луганска является одним из приоритетных задач специальной операции на Украине. Сейчас перед вами стоят задачи по восстановлению, это требует большого труда, сил и самоотдачи... Россия уже сейчас готова всячески помогать восстанавливать Луганскую республику. У нас огромный опыт в созидательном труде, с которым мы можем с вами поделится... Уверен, совместными силами мы быстро достигнем мира, порядка и процветания на землях Донбасса", - сказал Кадыров на церемонии награждения.Пасечник в своем выступлении поблагодарил руководство и жителей Чечни за помощь, которая оказывается в "противостоянии с украинскими нацистами". "Объединив наши усилия, мы с вами освободили территорию Луганской Народной Республики от украинских фашистов", - сказал он.

https://ria.ru/20220728/chechnya-1805594088.html

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Кирилл Волков

в мире, луганская народная республика, россия, чеченская республика (чечня), апты алаудинов, ситуация в днр и лнр