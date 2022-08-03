15:32 03.08.2022 (обновлено: 15:46 03.08.2022)
Секретарь Совбеза Чечни Алаудинов стал Героем России и Героем ЛНР
Секретаря Совбеза Чечни Алаудинова удостоили званий Героя России и Героя ЛНР
Апты Алаудинов. 2016 год. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 3 авг - РИА Новости. Секретарь Совбеза Чечни Апты Алаудинов награжден званиями Героя России и Героя ЛНР, сообщает корреспондент РИА Новости.
Награды за мужество и героизм, проявленные в ходе спецоперации на территориях ЛНР, ему вручили глава Чечни Рамзан Кадыров и глава ЛНР Леонид Пасечник. Звания Героя ЛНР также были вручены Кадырову и командиру полка полиции специального назначения МВД по Чечне Замиду Чалаеву.
"Наш президент Владимир Владимирович Путин не раз говорил, что защита мирных граждан Донбасса и освобождение территорий дружественных республик Донецка и Луганска является одним из приоритетных задач специальной операции на Украине. Сейчас перед вами стоят задачи по восстановлению, это требует большого труда, сил и самоотдачи... Россия уже сейчас готова всячески помогать восстанавливать Луганскую республику. У нас огромный опыт в созидательном труде, с которым мы можем с вами поделится... Уверен, совместными силами мы быстро достигнем мира, порядка и процветания на землях Донбасса", - сказал Кадыров на церемонии награждения.
Пасечник в своем выступлении поблагодарил руководство и жителей Чечни за помощь, которая оказывается в "противостоянии с украинскими нацистами". "Объединив наши усилия, мы с вами освободили территорию Луганской Народной Республики от украинских фашистов", - сказал он.