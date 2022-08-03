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Секретарь Совбеза Чечни Алаудинов стал Героем России и Героем ЛНР - РИА Новости, 03.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220803/alaudinov-1806970454.html
Секретарь Совбеза Чечни Алаудинов стал Героем России и Героем ЛНР
Секретарь Совбеза Чечни Алаудинов стал Героем России и Героем ЛНР - РИА Новости, 03.08.2022
Секретарь Совбеза Чечни Алаудинов стал Героем России и Героем ЛНР
Секретарь Совбеза Чечни Апты Алаудинов награжден званиями Героя России и Героя ЛНР, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T15:32
2022-08-03T15:46
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
россия
чеченская республика (чечня)
апты алаудинов
ситуация в днр и лнр
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ГРОЗНЫЙ, 3 авг - РИА Новости. Секретарь Совбеза Чечни Апты Алаудинов награжден званиями Героя России и Героя ЛНР, сообщает корреспондент РИА Новости.Награды за мужество и героизм, проявленные в ходе спецоперации на территориях ЛНР, ему вручили глава Чечни Рамзан Кадыров и глава ЛНР Леонид Пасечник. Звания Героя ЛНР также были вручены Кадырову и командиру полка полиции специального назначения МВД по Чечне Замиду Чалаеву."Наш президент Владимир Владимирович Путин не раз говорил, что защита мирных граждан Донбасса и освобождение территорий дружественных республик Донецка и Луганска является одним из приоритетных задач специальной операции на Украине. Сейчас перед вами стоят задачи по восстановлению, это требует большого труда, сил и самоотдачи... Россия уже сейчас готова всячески помогать восстанавливать Луганскую республику. У нас огромный опыт в созидательном труде, с которым мы можем с вами поделится... Уверен, совместными силами мы быстро достигнем мира, порядка и процветания на землях Донбасса", - сказал Кадыров на церемонии награждения.Пасечник в своем выступлении поблагодарил руководство и жителей Чечни за помощь, которая оказывается в "противостоянии с украинскими нацистами". "Объединив наши усилия, мы с вами освободили территорию Луганской Народной Республики от украинских фашистов", - сказал он.
https://ria.ru/20220728/chechnya-1805594088.html
луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика, россия, чеченская республика (чечня), апты алаудинов, ситуация в днр и лнр
15:32 03.08.2022 (обновлено: 15:46 03.08.2022)
 
Секретарь Совбеза Чечни Алаудинов стал Героем России и Героем ЛНР

Секретаря Совбеза Чечни Алаудинова удостоили званий Героя России и Героя ЛНР

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкАпты Алаудинов. 2016 год
Апты Алаудинов. 2016 год - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Апты Алаудинов. 2016 год. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 3 авг - РИА Новости. Секретарь Совбеза Чечни Апты Алаудинов награжден званиями Героя России и Героя ЛНР, сообщает корреспондент РИА Новости.
Награды за мужество и героизм, проявленные в ходе спецоперации на территориях ЛНР, ему вручили глава Чечни Рамзан Кадыров и глава ЛНР Леонид Пасечник. Звания Героя ЛНР также были вручены Кадырову и командиру полка полиции специального назначения МВД по Чечне Замиду Чалаеву.
"Наш президент Владимир Владимирович Путин не раз говорил, что защита мирных граждан Донбасса и освобождение территорий дружественных республик Донецка и Луганска является одним из приоритетных задач специальной операции на Украине. Сейчас перед вами стоят задачи по восстановлению, это требует большого труда, сил и самоотдачи... Россия уже сейчас готова всячески помогать восстанавливать Луганскую республику. У нас огромный опыт в созидательном труде, с которым мы можем с вами поделится... Уверен, совместными силами мы быстро достигнем мира, порядка и процветания на землях Донбасса", - сказал Кадыров на церемонии награждения.
Пасечник в своем выступлении поблагодарил руководство и жителей Чечни за помощь, которая оказывается в "противостоянии с украинскими нацистами". "Объединив наши усилия, мы с вами освободили территорию Луганской Народной Республики от украинских фашистов", - сказал он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаРоссияЧеченская республика (Чечня)Апты АлаудиновСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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