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Судно с зерном из Одессы в полночь бросит якорь в Стамбуле - РИА Новости, 02.08.2022
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Судно с зерном из Одессы в полночь бросит якорь в Стамбуле
Судно с зерном из Одессы в полночь бросит якорь в Стамбуле - РИА Новости, 02.08.2022
Судно с зерном из Одессы в полночь бросит якорь в Стамбуле
Судно с зерном, покинувшее в понедельник порт Одессы, в полночь бросит якорь на назначенной стоянке в Стамбуле, сообщил контр-адмирал, координатор Объединенного РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T11:52
2022-08-02T12:29
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СТАМБУЛ, 2 авг – РИА Новости. Судно с зерном, покинувшее в понедельник порт Одессы, в полночь бросит якорь на назначенной стоянке в Стамбуле, сообщил контр-адмирал, координатор Объединенного координационного центра в Стамбуле Озджан Алтунбулак.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что первое судно с продовольствием - сухогруз "Разони" под флагом Сьерра-Леоне - вышло из порта Одессы в 9.20 мск в понедельник и должно прибыть в Стамбул 2 августа. Морской коридор, по которому идет груженое кукурузой судно, проходит в северо-западной части Черного моря. Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле."Ожидается, что судно RAZONI в полночь бросит якорь на назначенной якорной стоянке в Стамбуле", - сообщил Алтунбулак журналистам во вторник.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле. Как напомнило ведомство, 22 июля в Стамбуле министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. В основе второго документа - предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.
https://ria.ru/20220802/sudno-1806569395.html
https://ria.ru/20220801/zerno-1806535928.html
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стамбул, одесса, россия, оон, в мире
11:52 02.08.2022 (обновлено: 12:29 02.08.2022)
 
Судно с зерном из Одессы в полночь бросит якорь в Стамбуле

Судно с зерном, покинувшее порт Одессы, в полночь бросит якорь в Стамбуле

© AP Photo / David GoldmanСухогруз Navi-Star с зерном в порту Одессы, Украина
Сухогруз Navi-Star с зерном в порту Одессы, Украина - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© AP Photo / David Goldman
Сухогруз Navi-Star с зерном в порту Одессы, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 2 авг – РИА Новости. Судно с зерном, покинувшее в понедельник порт Одессы, в полночь бросит якорь на назначенной стоянке в Стамбуле, сообщил контр-адмирал, координатор Объединенного координационного центра в Стамбуле Озджан Алтунбулак.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что первое судно с продовольствием - сухогруз "Разони" под флагом Сьерра-Леоне - вышло из порта Одессы в 9.20 мск в понедельник и должно прибыть в Стамбул 2 августа. Морской коридор, по которому идет груженое кукурузой судно, проходит в северо-западной части Черного моря. Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле.
Сухогруз Razoni в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
08:41
В Стамбуле досмотрят судно с зерном из Одессы
"Ожидается, что судно RAZONI в полночь бросит якорь на назначенной якорной стоянке в Стамбуле", - сообщил Алтунбулак журналистам во вторник.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле. Как напомнило ведомство, 22 июля в Стамбуле министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. В основе второго документа - предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.
Сухогруз Razoni в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
Вчера, 21:12
На Украине заявили, что пока будут вывозить зерно в испытательном режиме
 
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