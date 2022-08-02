11:52 02.08.2022 (обновлено: 12:29 02.08.2022)
Судно с зерном из Одессы в полночь бросит якорь в Стамбуле
Судно с зерном, покинувшее порт Одессы, в полночь бросит якорь в Стамбуле
© AP Photo / David GoldmanСухогруз Navi-Star с зерном в порту Одессы, Украина
© AP Photo / David Goldman
Сухогруз Navi-Star с зерном в порту Одессы, Украина. Архивное фото
СТАМБУЛ, 2 авг – РИА Новости. Судно с зерном, покинувшее в понедельник порт Одессы, в полночь бросит якорь на назначенной стоянке в Стамбуле, сообщил контр-адмирал, координатор Объединенного координационного центра в Стамбуле Озджан Алтунбулак.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что первое судно с продовольствием - сухогруз "Разони" под флагом Сьерра-Леоне - вышло из порта Одессы в 9.20 мск в понедельник и должно прибыть в Стамбул 2 августа. Морской коридор, по которому идет груженое кукурузой судно, проходит в северо-западной части Черного моря. Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле.
"Ожидается, что судно RAZONI в полночь бросит якорь на назначенной якорной стоянке в Стамбуле", - сообщил Алтунбулак журналистам во вторник.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле. Как напомнило ведомство, 22 июля в Стамбуле министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. В основе второго документа - предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.