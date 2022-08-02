https://ria.ru/20220802/vykidysh-1806564505.html

Корь и краснуха при беременности чреваты выкидышем, предупредил акушер

Корь и краснуха при беременности чреваты выкидышем, предупредил акушер - РИА Новости, 02.08.2022

Корь и краснуха при беременности чреваты выкидышем, предупредил акушер

Заражение корью и краснухой во время беременности почти в каждом втором случае приводит к выкидышу, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T07:16

2022-08-02T07:16

2022-08-02T07:16

общество

антон оленев

россия

дети

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Заражение корью и краснухой во время беременности почти в каждом втором случае приводит к выкидышу, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии столичного департамента здравоохранения Антон Оленев."Я бы хотел упомянуть об одной чрезвычайно важной составляющей подготовки к беременности. Будущая мама должна быть обязательно вакцинирована от кори и краснухи, так как заражение этими инфекциями во время беременности, особенно на ранних сроках, практически в каждом втором случае приводит к выкидышу. А если ребенок все-таки рождается, то, например, при краснухе очень высок риск так называемого синдрома врожденной краснухи. Дети с этим синдромом могут страдать от нарушений слуха, дефектов глаз, пороков сердца и других пожизненных форм инвалидности, включая аутизм, сахарный диабет и дисфункцию щитовидной железы", — сказал Оленев.

https://ria.ru/20220802/beremennost-1806562818.html

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общество, антон оленев, россия, дети