Рейтинг@Mail.ru
Корь и краснуха при беременности чреваты выкидышем, предупредил акушер - РИА Новости, 02.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220802/vykidysh-1806564505.html
Корь и краснуха при беременности чреваты выкидышем, предупредил акушер
Корь и краснуха при беременности чреваты выкидышем, предупредил акушер - РИА Новости, 02.08.2022
Корь и краснуха при беременности чреваты выкидышем, предупредил акушер
Заражение корью и краснухой во время беременности почти в каждом втором случае приводит к выкидышу, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T07:16
2022-08-02T07:16
общество
антон оленев
россия
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151085/70/1510857081_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_87283978029d4acc4498e8cf9d13d25f.jpg
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Заражение корью и краснухой во время беременности почти в каждом втором случае приводит к выкидышу, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии столичного департамента здравоохранения Антон Оленев."Я бы хотел упомянуть об одной чрезвычайно важной составляющей подготовки к беременности. Будущая мама должна быть обязательно вакцинирована от кори и краснухи, так как заражение этими инфекциями во время беременности, особенно на ранних сроках, практически в каждом втором случае приводит к выкидышу. А если ребенок все-таки рождается, то, например, при краснухе очень высок риск так называемого синдрома врожденной краснухи. Дети с этим синдромом могут страдать от нарушений слуха, дефектов глаз, пороков сердца и других пожизненных форм инвалидности, включая аутизм, сахарный диабет и дисфункцию щитовидной железы", — сказал Оленев.
https://ria.ru/20220802/beremennost-1806562818.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151085/70/1510857081_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_187b5c2eb8ba2d71f1e3bc993a6ae1e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, антон оленев, россия, дети
07:16 02.08.2022
 
Корь и краснуха при беременности чреваты выкидышем, предупредил акушер

Акушер Оленев предупредил о риске выкидыша из-за кори и краснухи при беременности

© Depositphotos / SubbotinaБеременная девушка
Беременная девушка - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© Depositphotos / Subbotina
Беременная девушка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Заражение корью и краснухой во время беременности почти в каждом втором случае приводит к выкидышу, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии столичного департамента здравоохранения Антон Оленев.
"Я бы хотел упомянуть об одной чрезвычайно важной составляющей подготовки к беременности. Будущая мама должна быть обязательно вакцинирована от кори и краснухи, так как заражение этими инфекциями во время беременности, особенно на ранних сроках, практически в каждом втором случае приводит к выкидышу. А если ребенок все-таки рождается, то, например, при краснухе очень высок риск так называемого синдрома врожденной краснухи. Дети с этим синдромом могут страдать от нарушений слуха, дефектов глаз, пороков сердца и других пожизненных форм инвалидности, включая аутизм, сахарный диабет и дисфункцию щитовидной железы", — сказал Оленев.
Беременная женщина - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
06:19
Главный акушер Москвы раскрыл статистику обследований перед беременностью
 
ОбществоАнтон ОленевРоссияДети
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала