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Корь и краснуха при беременности чреваты выкидышем, предупредил акушер
Корь и краснуха при беременности чреваты выкидышем, предупредил акушер - РИА Новости, 02.08.2022
Корь и краснуха при беременности чреваты выкидышем, предупредил акушер
Заражение корью и краснухой во время беременности почти в каждом втором случае приводит к выкидышу, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T07:16
2022-08-02T07:16
2022-08-02T07:16
общество
антон оленев
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Заражение корью и краснухой во время беременности почти в каждом втором случае приводит к выкидышу, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии столичного департамента здравоохранения Антон Оленев."Я бы хотел упомянуть об одной чрезвычайно важной составляющей подготовки к беременности. Будущая мама должна быть обязательно вакцинирована от кори и краснухи, так как заражение этими инфекциями во время беременности, особенно на ранних сроках, практически в каждом втором случае приводит к выкидышу. А если ребенок все-таки рождается, то, например, при краснухе очень высок риск так называемого синдрома врожденной краснухи. Дети с этим синдромом могут страдать от нарушений слуха, дефектов глаз, пороков сердца и других пожизненных форм инвалидности, включая аутизм, сахарный диабет и дисфункцию щитовидной железы", — сказал Оленев.
https://ria.ru/20220802/beremennost-1806562818.html
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общество, антон оленев, россия, дети
Корь и краснуха при беременности чреваты выкидышем, предупредил акушер
Акушер Оленев предупредил о риске выкидыша из-за кори и краснухи при беременности