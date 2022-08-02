https://ria.ru/20220802/vybory-1806620564.html

Спецоперация не сказывается на избирательном процессе, заявили в Совфеде

Спецоперация не сказывается на избирательном процессе, заявили в Совфеде - РИА Новости, 02.08.2022

Спецоперация не сказывается на избирательном процессе, заявили в Совфеде

Проведение специальной военной операции на Украине не сказывается на избирательном процессе в РФ, "никакой чрезвычайщины нет", заявил глава комиссии Совфеда по... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T12:20

2022-08-02T12:20

2022-08-02T12:20

специальная военная операция на украине

политика

россия

совет федерации рф

андрей климов

единый день голосования в россии

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Проведение специальной военной операции на Украине не сказывается на избирательном процессе в РФ, "никакой чрезвычайщины нет", заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов."Я согласен с ЦИК, никакой чрезвычайщины нет и не может быть. На территории России все идет по графику", - сказал политик в ходе брифинга на площадке медиагруппы "Россия сегодня", отвечая на соответствующий вопрос.Он подчеркнул, что специальная военная операция имеет свои цели и задачи.

https://ria.ru/20220730/zaporozhe-1806024130.html

россия

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, совет федерации рф, андрей климов, единый день голосования в россии, ситуация в днр и лнр