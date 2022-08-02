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Спецоперация не сказывается на избирательном процессе, заявили в Совфеде - РИА Новости, 02.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220802/vybory-1806620564.html
Спецоперация не сказывается на избирательном процессе, заявили в Совфеде
Спецоперация не сказывается на избирательном процессе, заявили в Совфеде - РИА Новости, 02.08.2022
Спецоперация не сказывается на избирательном процессе, заявили в Совфеде
Проведение специальной военной операции на Украине не сказывается на избирательном процессе в РФ, "никакой чрезвычайщины нет", заявил глава комиссии Совфеда по... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T12:20
2022-08-02T12:20
специальная военная операция на украине
политика
россия
совет федерации рф
андрей климов
единый день голосования в россии
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Проведение специальной военной операции на Украине не сказывается на избирательном процессе в РФ, "никакой чрезвычайщины нет", заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов."Я согласен с ЦИК, никакой чрезвычайщины нет и не может быть. На территории России все идет по графику", - сказал политик в ходе брифинга на площадке медиагруппы "Россия сегодня", отвечая на соответствующий вопрос.Он подчеркнул, что специальная военная операция имеет свои цели и задачи.
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политика, россия, совет федерации рф, андрей климов, единый день голосования в россии, ситуация в днр и лнр
12:20 02.08.2022
 
Спецоперация не сказывается на избирательном процессе, заявили в Совфеде

Сенатор Климов заявил, что спецоперация на Украине не влияет на процесс выборов в России

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЧлен Совета Федерации Андрей Климов
Член Совета Федерации Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Член Совета Федерации Андрей Климов. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Проведение специальной военной операции на Украине не сказывается на избирательном процессе в РФ, "никакой чрезвычайщины нет", заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
"Я согласен с ЦИК, никакой чрезвычайщины нет и не может быть. На территории России все идет по графику", - сказал политик в ходе брифинга на площадке медиагруппы "Россия сегодня", отвечая на соответствующий вопрос.
Он подчеркнул, что специальная военная операция имеет свои цели и задачи.
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Специальная военная операция на УкраинеПолитикаРоссияСовет Федерации РФАндрей КлимовЕдиный день голосования в РоссииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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