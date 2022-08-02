https://ria.ru/20220802/vybory-1806598015.html
В Совфеде заявили о планах ОБСЕ дискредитировать Россию перед выборами
В Совфеде заявили о планах ОБСЕ дискредитировать Россию перед выборами - РИА Новости, 02.08.2022
В Совфеде заявили о планах ОБСЕ дискредитировать Россию перед выборами
Перед выборами в РФ ОБСЕ запланировала запуск "московского механизма" - кампанию по дискредитации России в мире, заявил глава комиссии Совфеда по защите... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T11:16
2022-08-02T11:16
2022-08-02T11:43
россия
андрей климов
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595661363_0:269:3090:2007_1920x0_80_0_0_c9bb25b8a709bed6f71341f0b5430e7f.jpg
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Перед выборами в РФ ОБСЕ запланировала запуск "московского механизма" - кампанию по дискредитации России в мире, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов."Ближе к грядущим дням сентябрьского голосования приурочена русофобская возня в ОБСЕ по поводу запуска против российского государства и общества так называемого "московского механизма". Его цель, с одной стороны, дать агитационно-пропагандистские заготовки для еще пасущихся на российских просторах "троянских коней" с пастухами из ставленников Запада. С другой же стороны - продлить как можно дольше кампанию по дискредитации нашей Родины на международных площадках", - сказал политик на брифинге на площадке медиагруппы "Россия сегодня".Климов добавил, что комиссия Совфеда по защите госсуверенитета РФ фиксирует подготовку прозападных СМИ и соцсетей к активному воздействию на электоральный процесс в России."В настоящее время мы фиксируем подготовку прозападных СМИ и соцсетей, включая ресурсы иноагентов, к активному воздействию на электоральный процесс. Так, началось распространение очередных как бы экспертных материалов и комментариев, в которых уже пытаются очернить волеизъявление российских избирателей, предстоящее в единый день голосования 11 сентября и предшествующие ему дни", - сказал политик в ходе брифинга на площадке медиагруппы "Россия сегодня".Оппоненты России делают ставку на стимулирование сепаратистских настроений перед осенними выборами в нашей стране, заявил Климов."Противники России вновь, как и в начале 1990-х, делают ставку на стимулирование сепаратистских настроений в многонациональной и многоконфессиональной России. Для этого в канун очередного избирательного цикла вброшена тема так называемой деколонизации России", - сказал он.Политик напомнил, что в Праге с 22 по 24 июля по этому поводу даже организовали соответствующую сходку под громким названием "Форум свободных народов России". Его цель - создать кадровый потенциал для последующих "независимых республик" на обломках "путинской России"."В отличие от большинства прежних изменников посетители русофобского пражского гнезда не намерены сберечь "москвоцентризм". То есть, в их понимании, в будущем на российских просторах должны существовать "небольшие свободные государства коренных народов и регионов". Сама же Москва станет-де центром некой "Московской республики" в границах Московского царства 600-летней давности", - сказал Климов.Сразу после мероприятия президент Франции и завсегдатай "Большой семерки" Эммануэль Макрон публично назвал Россию "одной из последних колониальных империалистических держав". А всего за месяц до описываемых событий в США обнародовали план по распилу России на небольшие государства, отметил политик.
https://ria.ru/20220705/vybory-1800276094.html
https://ria.ru/20220705/nato-1800548620.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595661363_361:0:3090:2047_1920x0_80_0_0_608bad06d4e6f745b699c38ac066f2fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, андрей климов, в мире
11:16 02.08.2022 (обновлено: 11:43 02.08.2022)
В Совфеде заявили о планах ОБСЕ дискредитировать Россию перед выборами
Член Совфеда Климов: ОБСЕ запланировала кампанию по дискредитации России перед выборами
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Перед выборами в РФ ОБСЕ запланировала запуск "московского механизма" - кампанию по дискредитации России в мире, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.
"Ближе к грядущим дням сентябрьского голосования приурочена русофобская возня в ОБСЕ
по поводу запуска против российского государства и общества так называемого "московского механизма". Его цель, с одной стороны, дать агитационно-пропагандистские заготовки для еще пасущихся на российских просторах "троянских коней" с пастухами из ставленников Запада. С другой же стороны - продлить как можно дольше кампанию по дискредитации нашей Родины на международных площадках", - сказал политик на брифинге на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
Климов добавил, что комиссия Совфеда
по защите госсуверенитета РФ
фиксирует подготовку прозападных СМИ и соцсетей к активному воздействию на электоральный процесс в России.
"В настоящее время мы фиксируем подготовку прозападных СМИ и соцсетей, включая ресурсы иноагентов, к активному воздействию на электоральный процесс. Так, началось распространение очередных как бы экспертных материалов и комментариев, в которых уже пытаются очернить волеизъявление российских избирателей, предстоящее в единый день голосования 11 сентября и предшествующие ему дни", - сказал политик в ходе брифинга на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
Оппоненты России делают ставку на стимулирование сепаратистских настроений перед осенними выборами в нашей стране, заявил Климов.
"Противники России вновь, как и в начале 1990-х, делают ставку на стимулирование сепаратистских настроений в многонациональной и многоконфессиональной России. Для этого в канун очередного избирательного цикла вброшена тема так называемой деколонизации России", - сказал он.
Политик напомнил, что в Праге с 22 по 24 июля по этому поводу даже организовали соответствующую сходку под громким названием "Форум свободных народов России". Его цель - создать кадровый потенциал для последующих "независимых республик" на обломках "путинской России".
"В отличие от большинства прежних изменников посетители русофобского пражского гнезда не намерены сберечь "москвоцентризм". То есть, в их понимании, в будущем на российских просторах должны существовать "небольшие свободные государства коренных народов и регионов". Сама же Москва станет-де центром некой "Московской республики" в границах Московского царства 600-летней давности", - сказал Климов.
Сразу после мероприятия президент Франции и завсегдатай "Большой семерки" Эммануэль Макрон публично назвал Россию "одной из последних колониальных империалистических держав". А всего за месяц до описываемых событий в США обнародовали план по распилу России на небольшие государства, отметил политик.