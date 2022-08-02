https://ria.ru/20220802/vybory-1806598015.html

В Совфеде заявили о планах ОБСЕ дискредитировать Россию перед выборами

В Совфеде заявили о планах ОБСЕ дискредитировать Россию перед выборами - РИА Новости, 02.08.2022

В Совфеде заявили о планах ОБСЕ дискредитировать Россию перед выборами

Перед выборами в РФ ОБСЕ запланировала запуск "московского механизма" - кампанию по дискредитации России в мире, заявил глава комиссии Совфеда по защите... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T11:16

2022-08-02T11:16

2022-08-02T11:43

россия

андрей климов

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595661363_0:269:3090:2007_1920x0_80_0_0_c9bb25b8a709bed6f71341f0b5430e7f.jpg

МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Перед выборами в РФ ОБСЕ запланировала запуск "московского механизма" - кампанию по дискредитации России в мире, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов."Ближе к грядущим дням сентябрьского голосования приурочена русофобская возня в ОБСЕ по поводу запуска против российского государства и общества так называемого "московского механизма". Его цель, с одной стороны, дать агитационно-пропагандистские заготовки для еще пасущихся на российских просторах "троянских коней" с пастухами из ставленников Запада. С другой же стороны - продлить как можно дольше кампанию по дискредитации нашей Родины на международных площадках", - сказал политик на брифинге на площадке медиагруппы "Россия сегодня".Климов добавил, что комиссия Совфеда по защите госсуверенитета РФ фиксирует подготовку прозападных СМИ и соцсетей к активному воздействию на электоральный процесс в России."В настоящее время мы фиксируем подготовку прозападных СМИ и соцсетей, включая ресурсы иноагентов, к активному воздействию на электоральный процесс. Так, началось распространение очередных как бы экспертных материалов и комментариев, в которых уже пытаются очернить волеизъявление российских избирателей, предстоящее в единый день голосования 11 сентября и предшествующие ему дни", - сказал политик в ходе брифинга на площадке медиагруппы "Россия сегодня".Оппоненты России делают ставку на стимулирование сепаратистских настроений перед осенними выборами в нашей стране, заявил Климов."Противники России вновь, как и в начале 1990-х, делают ставку на стимулирование сепаратистских настроений в многонациональной и многоконфессиональной России. Для этого в канун очередного избирательного цикла вброшена тема так называемой деколонизации России", - сказал он.Политик напомнил, что в Праге с 22 по 24 июля по этому поводу даже организовали соответствующую сходку под громким названием "Форум свободных народов России". Его цель - создать кадровый потенциал для последующих "независимых республик" на обломках "путинской России"."В отличие от большинства прежних изменников посетители русофобского пражского гнезда не намерены сберечь "москвоцентризм". То есть, в их понимании, в будущем на российских просторах должны существовать "небольшие свободные государства коренных народов и регионов". Сама же Москва станет-де центром некой "Московской республики" в границах Московского царства 600-летней давности", - сказал Климов.Сразу после мероприятия президент Франции и завсегдатай "Большой семерки" Эммануэль Макрон публично назвал Россию "одной из последних колониальных империалистических держав". А всего за месяц до описываемых событий в США обнародовали план по распилу России на небольшие государства, отметил политик.

https://ria.ru/20220705/vybory-1800276094.html

https://ria.ru/20220705/nato-1800548620.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, андрей климов, в мире