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В Совфеде заявили о планах ОБСЕ дискредитировать Россию перед выборами - РИА Новости, 02.08.2022
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В Совфеде заявили о планах ОБСЕ дискредитировать Россию перед выборами
В Совфеде заявили о планах ОБСЕ дискредитировать Россию перед выборами - РИА Новости, 02.08.2022
В Совфеде заявили о планах ОБСЕ дискредитировать Россию перед выборами
Перед выборами в РФ ОБСЕ запланировала запуск "московского механизма" - кампанию по дискредитации России в мире, заявил глава комиссии Совфеда по защите... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T11:16
2022-08-02T11:43
россия
андрей климов
в мире
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Перед выборами в РФ ОБСЕ запланировала запуск "московского механизма" - кампанию по дискредитации России в мире, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов."Ближе к грядущим дням сентябрьского голосования приурочена русофобская возня в ОБСЕ по поводу запуска против российского государства и общества так называемого "московского механизма". Его цель, с одной стороны, дать агитационно-пропагандистские заготовки для еще пасущихся на российских просторах "троянских коней" с пастухами из ставленников Запада. С другой же стороны - продлить как можно дольше кампанию по дискредитации нашей Родины на международных площадках", - сказал политик на брифинге на площадке медиагруппы "Россия сегодня".Климов добавил, что комиссия Совфеда по защите госсуверенитета РФ фиксирует подготовку прозападных СМИ и соцсетей к активному воздействию на электоральный процесс в России."В настоящее время мы фиксируем подготовку прозападных СМИ и соцсетей, включая ресурсы иноагентов, к активному воздействию на электоральный процесс. Так, началось распространение очередных как бы экспертных материалов и комментариев, в которых уже пытаются очернить волеизъявление российских избирателей, предстоящее в единый день голосования 11 сентября и предшествующие ему дни", - сказал политик в ходе брифинга на площадке медиагруппы "Россия сегодня".Оппоненты России делают ставку на стимулирование сепаратистских настроений перед осенними выборами в нашей стране, заявил Климов."Противники России вновь, как и в начале 1990-х, делают ставку на стимулирование сепаратистских настроений в многонациональной и многоконфессиональной России. Для этого в канун очередного избирательного цикла вброшена тема так называемой деколонизации России", - сказал он.Политик напомнил, что в Праге с 22 по 24 июля по этому поводу даже организовали соответствующую сходку под громким названием "Форум свободных народов России". Его цель - создать кадровый потенциал для последующих "независимых республик" на обломках "путинской России"."В отличие от большинства прежних изменников посетители русофобского пражского гнезда не намерены сберечь "москвоцентризм". То есть, в их понимании, в будущем на российских просторах должны существовать "небольшие свободные государства коренных народов и регионов". Сама же Москва станет-де центром некой "Московской республики" в границах Московского царства 600-летней давности", - сказал Климов.Сразу после мероприятия президент Франции и завсегдатай "Большой семерки" Эммануэль Макрон публично назвал Россию "одной из последних колониальных империалистических держав". А всего за месяц до описываемых событий в США обнародовали план по распилу России на небольшие государства, отметил политик.
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россия, андрей климов, в мире
11:16 02.08.2022 (обновлено: 11:43 02.08.2022)
 
В Совфеде заявили о планах ОБСЕ дискредитировать Россию перед выборами

Член Совфеда Климов: ОБСЕ запланировала кампанию по дискредитации России перед выборами

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАндрей Климов
Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Андрей Климов . Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Перед выборами в РФ ОБСЕ запланировала запуск "московского механизма" - кампанию по дискредитации России в мире, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.
"Ближе к грядущим дням сентябрьского голосования приурочена русофобская возня в ОБСЕ по поводу запуска против российского государства и общества так называемого "московского механизма". Его цель, с одной стороны, дать агитационно-пропагандистские заготовки для еще пасущихся на российских просторах "троянских коней" с пастухами из ставленников Запада. С другой же стороны - продлить как можно дольше кампанию по дискредитации нашей Родины на международных площадках", - сказал политик на брифинге на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
Климов добавил, что комиссия Совфеда по защите госсуверенитета РФ фиксирует подготовку прозападных СМИ и соцсетей к активному воздействию на электоральный процесс в России.
"В настоящее время мы фиксируем подготовку прозападных СМИ и соцсетей, включая ресурсы иноагентов, к активному воздействию на электоральный процесс. Так, началось распространение очередных как бы экспертных материалов и комментариев, в которых уже пытаются очернить волеизъявление российских избирателей, предстоящее в единый день голосования 11 сентября и предшествующие ему дни", - сказал политик в ходе брифинга на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
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Оппоненты России делают ставку на стимулирование сепаратистских настроений перед осенними выборами в нашей стране, заявил Климов.
"Противники России вновь, как и в начале 1990-х, делают ставку на стимулирование сепаратистских настроений в многонациональной и многоконфессиональной России. Для этого в канун очередного избирательного цикла вброшена тема так называемой деколонизации России", - сказал он.
Политик напомнил, что в Праге с 22 по 24 июля по этому поводу даже организовали соответствующую сходку под громким названием "Форум свободных народов России". Его цель - создать кадровый потенциал для последующих "независимых республик" на обломках "путинской России".
"В отличие от большинства прежних изменников посетители русофобского пражского гнезда не намерены сберечь "москвоцентризм". То есть, в их понимании, в будущем на российских просторах должны существовать "небольшие свободные государства коренных народов и регионов". Сама же Москва станет-де центром некой "Московской республики" в границах Московского царства 600-летней давности", - сказал Климов.
Сразу после мероприятия президент Франции и завсегдатай "Большой семерки" Эммануэль Макрон публично назвал Россию "одной из последних колониальных империалистических держав". А всего за месяц до описываемых событий в США обнародовали план по распилу России на небольшие государства, отметил политик.
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