https://ria.ru/20220802/volgograd-1806354235.html
В Волгоградской области разработали более 40 патриотических турмаршрутов
В Волгоградской области разработали более 40 патриотических турмаршрутов - РИА Новости, 02.08.2022
В Волгоградской области разработали более 40 патриотических турмаршрутов
Более 40 туристических маршрутов разработано в Волгоградской области к юбилею Сталинградской битвы, сообщает пресс-служба администрации региона. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T01:20
2022-08-02T01:20
2022-08-02T01:20
туризм
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алексей маресьев
волгоградская область
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калач-на-дону
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ВОЛГОГРАД, 2 авг – РИА Новости. Более 40 туристических маршрутов разработано в Волгоградской области к юбилею Сталинградской битвы, сообщает пресс-служба администрации региона."В год 80-летия победы в Сталинградской битве они приобретают особую актуальность и значимость", — говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что среди туров есть как однодневные маршруты, так и рассчитанные на несколько дней. К первым относится посещение мемориального комплекса на Мамаевом кургане и музея-панорамы "Сталинградская битва", а ко вторым — туры по региону. По информации администрации, гостям предлагают побывать в Камышине, где родился герой Советского Союза Алексей Маресьев, в Калаче-на-Дону, на мемориале "Солдатское поле" в Россошках и других памятных местах.Сталинградская битва (17 июля 1942 - 2 февраля 1943) по размаху, длительности и количеству участников является одной из крупнейших во Второй мировой. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы советских войск над нацистской Германией.
https://ria.ru/20220714/krym-1802427608.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, алексей маресьев, волгоградская область, камышин, калач-на-дону, новости - туризм, туристы, куда поехать, куда поехать в выходные, волгоград
В Волгоградской области разработали более 40 патриотических турмаршрутов
Более 40 маршрутов созданы в Волгоградской области к юбилею победы в Сталинградской битве
ВОЛГОГРАД, 2 авг – РИА Новости. Более 40 туристических маршрутов разработано в Волгоградской области к юбилею Сталинградской битвы, сообщает пресс-служба администрации региона.
"В год 80-летия победы в Сталинградской битве они приобретают особую актуальность и значимость", — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что среди туров есть как однодневные маршруты, так и рассчитанные на несколько дней. К первым относится посещение мемориального комплекса на Мамаевом кургане и музея-панорамы "Сталинградская битва", а ко вторым — туры по региону.
По информации администрации, гостям предлагают побывать в Камышине, где родился герой Советского Союза Алексей Маресьев, в Калаче-на-Дону, на мемориале "Солдатское поле" в Россошках и других памятных местах.
Сталинградская битва (17 июля 1942 - 2 февраля 1943) по размаху, длительности и количеству участников является одной из крупнейших во Второй мировой. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы советских войск над нацистской Германией.