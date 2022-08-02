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В Волгоградской области разработали более 40 патриотических турмаршрутов - РИА Новости, 02.08.2022
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Туризм
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В Волгоградской области разработали более 40 патриотических турмаршрутов
В Волгоградской области разработали более 40 патриотических турмаршрутов - РИА Новости, 02.08.2022
В Волгоградской области разработали более 40 патриотических турмаршрутов
Более 40 туристических маршрутов разработано в Волгоградской области к юбилею Сталинградской битвы, сообщает пресс-служба администрации региона. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T01:20
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туризм
алексей маресьев
волгоградская область
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калач-на-дону
новости - туризм
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ВОЛГОГРАД, 2 авг – РИА Новости. Более 40 туристических маршрутов разработано в Волгоградской области к юбилею Сталинградской битвы, сообщает пресс-служба администрации региона."В год 80-летия победы в Сталинградской битве они приобретают особую актуальность и значимость", — говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что среди туров есть как однодневные маршруты, так и рассчитанные на несколько дней. К первым относится посещение мемориального комплекса на Мамаевом кургане и музея-панорамы "Сталинградская битва", а ко вторым — туры по региону. По информации администрации, гостям предлагают побывать в Камышине, где родился герой Советского Союза Алексей Маресьев, в Калаче-на-Дону, на мемориале "Солдатское поле" в Россошках и других памятных местах.Сталинградская битва (17 июля 1942 - 2 февраля 1943) по размаху, длительности и количеству участников является одной из крупнейших во Второй мировой. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы советских войск над нацистской Германией.
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туризм, алексей маресьев, волгоградская область, камышин, калач-на-дону, новости - туризм, туристы, куда поехать, куда поехать в выходные, волгоград
01:20 02.08.2022
 
В Волгоградской области разработали более 40 патриотических турмаршрутов

Более 40 маршрутов созданы в Волгоградской области к юбилею победы в Сталинградской битве

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМонумент "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде
Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане в Волгограде - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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ВОЛГОГРАД, 2 авг – РИА Новости. Более 40 туристических маршрутов разработано в Волгоградской области к юбилею Сталинградской битвы, сообщает пресс-служба администрации региона.
"В год 80-летия победы в Сталинградской битве они приобретают особую актуальность и значимость", — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что среди туров есть как однодневные маршруты, так и рассчитанные на несколько дней. К первым относится посещение мемориального комплекса на Мамаевом кургане и музея-панорамы "Сталинградская битва", а ко вторым — туры по региону.
По информации администрации, гостям предлагают побывать в Камышине, где родился герой Советского Союза Алексей Маресьев, в Калаче-на-Дону, на мемориале "Солдатское поле" в Россошках и других памятных местах.
Сталинградская битва (17 июля 1942 - 2 февраля 1943) по размаху, длительности и количеству участников является одной из крупнейших во Второй мировой. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы советских войск над нацистской Германией.
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