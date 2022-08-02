https://ria.ru/20220802/volgograd-1806354235.html

В Волгоградской области разработали более 40 патриотических турмаршрутов

В Волгоградской области разработали более 40 патриотических турмаршрутов - РИА Новости, 02.08.2022

В Волгоградской области разработали более 40 патриотических турмаршрутов

Более 40 туристических маршрутов разработано в Волгоградской области к юбилею Сталинградской битвы, сообщает пресс-служба администрации региона. РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T01:20

2022-08-02T01:20

2022-08-02T01:20

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туризм

алексей маресьев

волгоградская область

камышин

калач-на-дону

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ВОЛГОГРАД, 2 авг – РИА Новости. Более 40 туристических маршрутов разработано в Волгоградской области к юбилею Сталинградской битвы, сообщает пресс-служба администрации региона."В год 80-летия победы в Сталинградской битве они приобретают особую актуальность и значимость", — говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что среди туров есть как однодневные маршруты, так и рассчитанные на несколько дней. К первым относится посещение мемориального комплекса на Мамаевом кургане и музея-панорамы "Сталинградская битва", а ко вторым — туры по региону. По информации администрации, гостям предлагают побывать в Камышине, где родился герой Советского Союза Алексей Маресьев, в Калаче-на-Дону, на мемориале "Солдатское поле" в Россошках и других памятных местах.Сталинградская битва (17 июля 1942 - 2 февраля 1943) по размаху, длительности и количеству участников является одной из крупнейших во Второй мировой. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы советских войск над нацистской Германией.

https://ria.ru/20220714/krym-1802427608.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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