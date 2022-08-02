https://ria.ru/20220802/voditel-1806810912.html

В Сербии сообщили об освобождении задержанного в Косово водителя больницы

В Сербии сообщили об освобождении задержанного в Косово водителя больницы - РИА Новости, 02.08.2022

В Сербии сообщили об освобождении задержанного в Косово водителя больницы

Задержанный полицией самопровозглашенной республики Косово сербский водитель машины больницы в Косовска-Митровице выпущен на свободу благодаря предпринятым... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T23:56

2022-08-02T23:56

2022-08-02T23:56

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БЕЛГРАД, 2 авг – РИА Новости. Задержанный полицией самопровозглашенной республики Косово сербский водитель машины больницы в Косовска-Митровице выпущен на свободу благодаря предпринятым усилиям официального Белграда, заявил директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович.Директор больницы в Косовска-Митровице Златан Элек сообщил во вторник, что бойцы полицейского спецподразделения ROSU, вооруженные автоматическим оружием, задержали серба близ места Рударе под городом Звечан, где в воскресенье была блокирована трасса. Речь идет о водителе Деяне Спахиче, который перевозил лекарства и медицинские средства из поликлиники в поселке Лешак для больницы Косовска-Митровицы. По его словам "водителя остановили, избили, задержали и отвезли вместе с машиной в неизвестном направлении".Директор канцелярии по Косово и Метохии заявлял, что спецназ полиции самопровозглашенной республики задержал и отвез в неизвестном направлении водителя машины больницы Косовска-Митровицы по приказу косовского "премьера" Альбина Курти, из-за чего против того будет возбуждено уголовное дело."После более чем семи часов издевательств со стороны косовского премьера Альбина Курти, косовской полиции и специальных подразделений, водитель больничной машины Деян Спахич выпущен на свободу. Я с ним только что разговаривал и несмотря на пережитое, он хорошо держится", - написал Петкович в Twitter.Президент Сербии Александр Вучич рассказал днем, что планирует в среду обсудить напряженную ситуацию в Косово и Метохии с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. По его словам, серба во вторник на севере Косово "буквально похитили" косовские спецслужбы под предлогом того, что он ранее был на баррикадах "как и все сербы". Сербский лидер добавил, что Белград и Приштина были "в шаге от катастрофы".Вучич во вторник проинформировал посла России Александра Боцан-Харченко о последних шагах косовоалбанских властей, приведших к дестабилизации в крае и поддержании мира в Косово.Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил в понедельник, что руководство Сербии и власти самопровозглашенной республики Косово были в шаге от серьезного конфликта в ночь на понедельник, но официальному Белграду удалось сохранить мир. Полиция самопровозглашенной республики сообщила вечером в понедельник, что убраны все баррикады на севере Косово и восстановлено движение на обоих заблокированных ранее КПП "Ярине" и "Брняк" на севере края.

https://ria.ru/20220801/kosovo-1806514958.html

https://ria.ru/20220802/serbiya-1806641242.html

косово

сербия

косовска-митровица

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в мире, альбин курти, косово, сербия, нато, косовска-митровица, александр вучич, йенс столтенберг