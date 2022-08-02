Рейтинг@Mail.ru
В Сербии сообщили об освобождении задержанного в Косово водителя больницы - РИА Новости, 02.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220802/voditel-1806810912.html
В Сербии сообщили об освобождении задержанного в Косово водителя больницы
В Сербии сообщили об освобождении задержанного в Косово водителя больницы - РИА Новости, 02.08.2022
В Сербии сообщили об освобождении задержанного в Косово водителя больницы
Задержанный полицией самопровозглашенной республики Косово сербский водитель машины больницы в Косовска-Митровице выпущен на свободу благодаря предпринятым... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T23:56
2022-08-02T23:56
в мире
альбин курти
косово
сербия
нато
косовска-митровица
александр вучич
йенс столтенберг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754438286_0:395:2940:2048_1920x0_80_0_0_5433d6527216499dcdbf5bf9d58d35c4.jpg
БЕЛГРАД, 2 авг – РИА Новости. Задержанный полицией самопровозглашенной республики Косово сербский водитель машины больницы в Косовска-Митровице выпущен на свободу благодаря предпринятым усилиям официального Белграда, заявил директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович.Директор больницы в Косовска-Митровице Златан Элек сообщил во вторник, что бойцы полицейского спецподразделения ROSU, вооруженные автоматическим оружием, задержали серба близ места Рударе под городом Звечан, где в воскресенье была блокирована трасса. Речь идет о водителе Деяне Спахиче, который перевозил лекарства и медицинские средства из поликлиники в поселке Лешак для больницы Косовска-Митровицы. По его словам "водителя остановили, избили, задержали и отвезли вместе с машиной в неизвестном направлении".Директор канцелярии по Косово и Метохии заявлял, что спецназ полиции самопровозглашенной республики задержал и отвез в неизвестном направлении водителя машины больницы Косовска-Митровицы по приказу косовского "премьера" Альбина Курти, из-за чего против того будет возбуждено уголовное дело."После более чем семи часов издевательств со стороны косовского премьера Альбина Курти, косовской полиции и специальных подразделений, водитель больничной машины Деян Спахич выпущен на свободу. Я с ним только что разговаривал и несмотря на пережитое, он хорошо держится", - написал Петкович в Twitter.Президент Сербии Александр Вучич рассказал днем, что планирует в среду обсудить напряженную ситуацию в Косово и Метохии с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. По его словам, серба во вторник на севере Косово "буквально похитили" косовские спецслужбы под предлогом того, что он ранее был на баррикадах "как и все сербы". Сербский лидер добавил, что Белград и Приштина были "в шаге от катастрофы".Вучич во вторник проинформировал посла России Александра Боцан-Харченко о последних шагах косовоалбанских властей, приведших к дестабилизации в крае и поддержании мира в Косово.Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил в понедельник, что руководство Сербии и власти самопровозглашенной республики Косово были в шаге от серьезного конфликта в ночь на понедельник, но официальному Белграду удалось сохранить мир. Полиция самопровозглашенной республики сообщила вечером в понедельник, что убраны все баррикады на севере Косово и восстановлено движение на обоих заблокированных ранее КПП "Ярине" и "Брняк" на севере края.
https://ria.ru/20220801/kosovo-1806514958.html
https://ria.ru/20220802/serbiya-1806641242.html
косово
сербия
косовска-митровица
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754438286_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_4586e21bdc8397e8a28b9418ae8f85c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, альбин курти, косово, сербия, нато, косовска-митровица, александр вучич, йенс столтенберг
23:56 02.08.2022
 
В Сербии сообщили об освобождении задержанного в Косово водителя больницы

Власти Сербии сообщили об освобождении задержанного водителя больницы в Косовска-Митровице

© AP Photo / Bojan SlavkovicСотрудники косовской полиции на улице Косовска-Митровицы
Сотрудники косовской полиции на улице Косовска-Митровицы - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© AP Photo / Bojan Slavkovic
Сотрудники косовской полиции на улице Косовска-Митровицы. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 2 авг – РИА Новости. Задержанный полицией самопровозглашенной республики Косово сербский водитель машины больницы в Косовска-Митровице выпущен на свободу благодаря предпринятым усилиям официального Белграда, заявил директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович.
Директор больницы в Косовска-Митровице Златан Элек сообщил во вторник, что бойцы полицейского спецподразделения ROSU, вооруженные автоматическим оружием, задержали серба близ места Рударе под городом Звечан, где в воскресенье была блокирована трасса. Речь идет о водителе Деяне Спахиче, который перевозил лекарства и медицинские средства из поликлиники в поселке Лешак для больницы Косовска-Митровицы. По его словам "водителя остановили, избили, задержали и отвезли вместе с машиной в неизвестном направлении".
Солдаты США из миссии НАТО KFOR в Косово - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
1 августа, 18:52
Ситуация в Косово еще долго будет взрывоопасной, считает посол России
Директор канцелярии по Косово и Метохии заявлял, что спецназ полиции самопровозглашенной республики задержал и отвез в неизвестном направлении водителя машины больницы Косовска-Митровицы по приказу косовского "премьера" Альбина Курти, из-за чего против того будет возбуждено уголовное дело.
"После более чем семи часов издевательств со стороны косовского премьера Альбина Курти, косовской полиции и специальных подразделений, водитель больничной машины Деян Спахич выпущен на свободу. Я с ним только что разговаривал и несмотря на пережитое, он хорошо держится", - написал Петкович в Twitter.
"Белград Деяну обеспечил адвоката и всю необходимую поддержку, которая в итоге вместе с усилиями президента Вучича принесла результат, чтобы он был отпущен на свободу", - указал директор Канцелярии по Косово и Метохии.
Президент Сербии Александр Вучич рассказал днем, что планирует в среду обсудить напряженную ситуацию в Косово и Метохии с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. По его словам, серба во вторник на севере Косово "буквально похитили" косовские спецслужбы под предлогом того, что он ранее был на баррикадах "как и все сербы". Сербский лидер добавил, что Белград и Приштина были "в шаге от катастрофы".
Вучич во вторник проинформировал посла России Александра Боцан-Харченко о последних шагах косовоалбанских властей, приведших к дестабилизации в крае и поддержании мира в Косово.
Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил в понедельник, что руководство Сербии и власти самопровозглашенной республики Косово были в шаге от серьезного конфликта в ночь на понедельник, но официальному Белграду удалось сохранить мир. Полиция самопровозглашенной республики сообщила вечером в понедельник, что убраны все баррикады на севере Косово и восстановлено движение на обоих заблокированных ранее КПП "Ярине" и "Брняк" на севере края.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
Вчера, 13:16
Вучич проинформировал посла России о поддержании мира в Косово
 
В миреАльбин КуртиКосовоСербияНАТОКосовска-МитровицаАлександр ВучичЙенс Столтенберг
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала