В Сербии сообщили об освобождении задержанного в Косово водителя больницы
Власти Сербии сообщили об освобождении задержанного водителя больницы в Косовска-Митровице
© AP Photo / Bojan SlavkovicСотрудники косовской полиции на улице Косовска-Митровицы
© AP Photo / Bojan Slavkovic
Сотрудники косовской полиции на улице Косовска-Митровицы. Архивное фото
БЕЛГРАД, 2 авг – РИА Новости. Задержанный полицией самопровозглашенной республики Косово сербский водитель машины больницы в Косовска-Митровице выпущен на свободу благодаря предпринятым усилиям официального Белграда, заявил директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович.
Директор больницы в Косовска-Митровице Златан Элек сообщил во вторник, что бойцы полицейского спецподразделения ROSU, вооруженные автоматическим оружием, задержали серба близ места Рударе под городом Звечан, где в воскресенье была блокирована трасса. Речь идет о водителе Деяне Спахиче, который перевозил лекарства и медицинские средства из поликлиники в поселке Лешак для больницы Косовска-Митровицы. По его словам "водителя остановили, избили, задержали и отвезли вместе с машиной в неизвестном направлении".
Директор канцелярии по Косово и Метохии заявлял, что спецназ полиции самопровозглашенной республики задержал и отвез в неизвестном направлении водителя машины больницы Косовска-Митровицы по приказу косовского "премьера" Альбина Курти, из-за чего против того будет возбуждено уголовное дело.
"После более чем семи часов издевательств со стороны косовского премьера Альбина Курти, косовской полиции и специальных подразделений, водитель больничной машины Деян Спахич выпущен на свободу. Я с ним только что разговаривал и несмотря на пережитое, он хорошо держится", - написал Петкович в Twitter.
"Белград Деяну обеспечил адвоката и всю необходимую поддержку, которая в итоге вместе с усилиями президента Вучича принесла результат, чтобы он был отпущен на свободу", - указал директор Канцелярии по Косово и Метохии.
Президент Сербии Александр Вучич рассказал днем, что планирует в среду обсудить напряженную ситуацию в Косово и Метохии с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. По его словам, серба во вторник на севере Косово "буквально похитили" косовские спецслужбы под предлогом того, что он ранее был на баррикадах "как и все сербы". Сербский лидер добавил, что Белград и Приштина были "в шаге от катастрофы".
Вучич во вторник проинформировал посла России Александра Боцан-Харченко о последних шагах косовоалбанских властей, приведших к дестабилизации в крае и поддержании мира в Косово.
Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил в понедельник, что руководство Сербии и власти самопровозглашенной республики Косово были в шаге от серьезного конфликта в ночь на понедельник, но официальному Белграду удалось сохранить мир. Полиция самопровозглашенной республики сообщила вечером в понедельник, что убраны все баррикады на севере Косово и восстановлено движение на обоих заблокированных ранее КПП "Ярине" и "Брняк" на севере края.