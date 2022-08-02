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Путин оценил работу российских десантников в спецоперации - РИА Новости, 02.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220802/vdv-1806552444.html
Путин оценил работу российских десантников в спецоперации
Путин оценил работу российских десантников в спецоперации - РИА Новости, 02.08.2022
Путин оценил работу российских десантников в спецоперации
Президент России Владимир Путин поздравил российских десантников с Днем Воздушно-десантных войск, отметив, что те действуют умело и решительно в ходе... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T00:19
2022-08-02T00:52
безопасность
россия
владимир путин
сергей шойгу
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских десантников с Днем Воздушно-десантных войск, отметив, что те действуют умело и решительно в ходе специальной военной операции. Обращение главы государства опубликовано на сайте Минобороны.Также десантников поздравил министр обороны России Сергей Шойгу."Принимая участие в специальной военной операции, личный состав Воздушно-десантных войск действует смело, грамотно и оперативно, постоянно доказывает готовность и умение решать поставленные задачи в самых сложных условиях обстановки", — подчеркнул глава Минобороны.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, владимир путин, сергей шойгу
00:19 02.08.2022 (обновлено: 00:52 02.08.2022)
 
Путин оценил работу российских десантников в спецоперации

Путин заявил, что десантники во время спецоперации действуют умело и решительно

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских десантников с Днем Воздушно-десантных войск, отметив, что те действуют умело и решительно в ходе специальной военной операции. Обращение главы государства опубликовано на сайте Минобороны.

"Нынешнее поколение солдат и офицеров достойно продолжает сложившиеся в войсках ратные, патриотические традиции, при решении сложных задач неизменно демонстрирует профессионализм, отвагу и мужество. И, конечно, умелые и решительные действия героев-десантников в полной мере проявились в ходе специальной военной операции", — говорится в поздравлении президента.

Также десантников поздравил министр обороны России Сергей Шойгу.
"Принимая участие в специальной военной операции, личный состав Воздушно-десантных войск действует смело, грамотно и оперативно, постоянно доказывает готовность и умение решать поставленные задачи в самых сложных условиях обстановки", — подчеркнул глава Минобороны.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВладимир ПутинСергей Шойгу
 
 
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