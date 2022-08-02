https://ria.ru/20220802/vdv-1806552444.html

Путин оценил работу российских десантников в спецоперации

Путин оценил работу российских десантников в спецоперации - РИА Новости, 02.08.2022

Путин оценил работу российских десантников в спецоперации

Президент России Владимир Путин поздравил российских десантников с Днем Воздушно-десантных войск, отметив, что те действуют умело и решительно в ходе... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T00:19

2022-08-02T00:19

2022-08-02T00:52

безопасность

россия

владимир путин

сергей шойгу

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских десантников с Днем Воздушно-десантных войск, отметив, что те действуют умело и решительно в ходе специальной военной операции. Обращение главы государства опубликовано на сайте Минобороны.Также десантников поздравил министр обороны России Сергей Шойгу."Принимая участие в специальной военной операции, личный состав Воздушно-десантных войск действует смело, грамотно и оперативно, постоянно доказывает готовность и умение решать поставленные задачи в самых сложных условиях обстановки", — подчеркнул глава Минобороны.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, россия, владимир путин, сергей шойгу