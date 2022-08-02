https://ria.ru/20220802/ugrozy-1806792307.html

Минобороны Тайваня подготовило план действий на случай чрезвычайных угроз

Минобороны Тайваня подготовило план действий на случай чрезвычайных угроз - РИА Новости, 02.08.2022

Минобороны Тайваня подготовило план действий на случай чрезвычайных угроз

Минобороны Тайваня подготовило план действий на случай чрезвычайных угроз, передает Центральное информационное агентство острова (CNA) со ссылкой на ведомство. РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T20:46

2022-08-02T20:46

2022-08-02T20:46

в мире

нэнси пелоси

тайвань

китай

сша

народно-освободительная армия китая

си цзиньпин

визит пелоси на тайвань

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ПЕКИН, 2 авг – РИА Новости. Минобороны Тайваня подготовило план действий на случай чрезвычайных угроз, передает Центральное информационное агентство острова (CNA) со ссылкой на ведомство.Армия Китая начнет во вторник вечером серию военных операций вокруг Тайваня на фоне визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, заявил во вторник официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И.Пелоси прибыла во вторник вечером в аэропорт Тайбэя, ее визит стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.

https://ria.ru/20220802/kitay-1806786375.html

тайвань

китай

сша

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в мире, нэнси пелоси, тайвань, китай, сша, народно-освободительная армия китая, си цзиньпин, визит пелоси на тайвань