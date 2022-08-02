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Минобороны Тайваня подготовило план действий на случай чрезвычайных угроз - РИА Новости, 02.08.2022
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Минобороны Тайваня подготовило план действий на случай чрезвычайных угроз
Минобороны Тайваня подготовило план действий на случай чрезвычайных угроз - РИА Новости, 02.08.2022
Минобороны Тайваня подготовило план действий на случай чрезвычайных угроз
Минобороны Тайваня подготовило план действий на случай чрезвычайных угроз, передает Центральное информационное агентство острова (CNA) со ссылкой на ведомство. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T20:46
2022-08-02T20:46
в мире
нэнси пелоси
тайвань
китай
сша
народно-освободительная армия китая
си цзиньпин
визит пелоси на тайвань
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ПЕКИН, 2 авг – РИА Новости. Минобороны Тайваня подготовило план действий на случай чрезвычайных угроз, передает Центральное информационное агентство острова (CNA) со ссылкой на ведомство.Армия Китая начнет во вторник вечером серию военных операций вокруг Тайваня на фоне визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, заявил во вторник официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И.Пелоси прибыла во вторник вечером в аэропорт Тайбэя, ее визит стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
https://ria.ru/20220802/kitay-1806786375.html
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в мире, нэнси пелоси, тайвань, китай, сша, народно-освободительная армия китая, си цзиньпин, визит пелоси на тайвань
20:46 02.08.2022
 
Минобороны Тайваня подготовило план действий на случай чрезвычайных угроз

Агентство CNA: Минобороны Тайваня подготовило план действий на случай чрезвычайных угроз

© AP Photo / Chiang Ying-yingВоеннослужащий армии Тайваня
Военнослужащий армии Тайваня - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Военнослужащий армии Тайваня. Архивное фото
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ПЕКИН, 2 авг – РИА Новости. Минобороны Тайваня подготовило план действий на случай чрезвычайных угроз, передает Центральное информационное агентство острова (CNA) со ссылкой на ведомство.
"Вооруженные силы тщательно подготовили различные планы для реагирования на чрезвычайные угрозы, в зависимости от ситуации и сведений о противнике направят соответствующие военные силы для защиты национальной безопасности", - говорится в сообщении.
Армия Китая начнет во вторник вечером серию военных операций вокруг Тайваня на фоне визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, заявил во вторник официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И.
Пелоси прибыла во вторник вечером в аэропорт Тайбэя, ее визит стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.
КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
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В миреНэнси ПелосиТайваньКитайСШАНародно-освободительная армия КитаяСи ЦзиньпинВизит Пелоси на Тайвань
 
 
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