https://ria.ru/20220802/ucheniya-1806784929.html

На Тайване осудили предстоящие учения армии Китая вблизи острова

На Тайване осудили предстоящие учения армии Китая вблизи острова - РИА Новости, 02.08.2022

На Тайване осудили предстоящие учения армии Китая вблизи острова

Минобороны Тайваня осудило предстоящие учения КНР у острова, назвало их целью "психологическое запугивание граждан", передает агентство Рейтер. РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T20:02

2022-08-02T20:02

2022-08-02T20:11

в мире

тайвань

китай

остров

визит пелоси на тайвань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786963078_0:177:3014:1872_1920x0_80_0_0_06d1df8416f8fa2bf97ece2c6804dcb4.jpg

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Минобороны Тайваня осудило предстоящие учения КНР у острова, назвало их целью "психологическое запугивание граждан", передает агентство Рейтер.Армия Китая начнет во вторник вечером серию военных операций вокруг Тайваня на фоне визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, заявил во вторник официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И.По данным агентства, минобороны Тайваня заявило, что Китай "пытается угрожать основным портам и городам" острова, в связи с этим Тайвань "серьезно осудил" это решение КНР."Китайские учения нацелены на психологическое запугивание граждан", - приводит агентство заявление минобороны Тайваня.В оборонном ведомстве отметили, что военные следят за ситуацией и повысили уровень готовности. Там заявили, что у военных есть настрой и способности "обеспечить безопасность".Пелоси прибыла во вторник вечером в аэропорт Тайбэя, ее визит стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.

https://ria.ru/20220802/tayvan-1806782973.html

https://ria.ru/20220802/soyuz-1806783652.html

тайвань

китай

остров

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, тайвань, китай, остров, визит пелоси на тайвань