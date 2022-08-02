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Армия КНР начинает военные учения в Южно-Китайском море - РИА Новости, 02.08.2022
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Армия КНР начинает военные учения в Южно-Китайском море
Армия КНР начинает военные учения в Южно-Китайском море - РИА Новости, 02.08.2022
Армия КНР начинает военные учения в Южно-Китайском море
Народно-освободительная армия Китая (НОАК) во вторник начинает военные учения в Южно-Китайском море на фоне эскалации ситуации в регионе в связи с потенциальным РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T00:28
2022-08-02T00:28
в мире
китай
сша
тайвань
си цзиньпин
джо байден
народно-освободительная армия китая
мид кнр
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ПЕКИН, 2 авг – РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) во вторник начинает военные учения в Южно-Китайском море на фоне эскалации ситуации в регионе в связи с потенциальным визитом на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.Управление морской безопасности Китая сообщило, что в период с 0.00 2 августа до 24.00 6 августа по местному времени в районе Южно-Китайского моря, координаты которого указаны на сайте ведомства, будут проходить военные учения, в связи с чем заход всех судов в соответствующий район будет запрещен.Подробностей о том, какие именно виды войск будут принимать участие в учениях и какие запланированы маневры, не уточняется.В последнюю неделю китайская армия регулярно проводит учения, в том числе с боевыми стрельбами. С 1 по 4 августа учения с боевыми стрельбами проходят в акватории Бохайского залива на востоке страны, 30 июля учения Восточной и Южной зон боевого командования НОАК прошли в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.Многие наблюдатели связывают активность китайской армии не только с празднованием 95-й годовщины НОАК, но также и с азиатским турне Пелоси, в ходе которого, как ожидается, она посетит Тайвань.Азиатское турне Пелоси, в ходе которого она посетит Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, проходит при повышенном мировом внимании в связи с сообщениями о планах посещения ею Тайваня. Если визит на китайский остров состоится вопреки протестам Пекина, это станет первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил о том, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от возможного визита, заявив, что спикер принимает решения сама. Тайваньские СМИ сообщают, что она может прибыть на остров во вторник, а в среду встретиться с руководством островной администрации. МИД Тайваня эти сообщения не подтверждает.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.КНР всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.Сообщения о возможном визите на остров Пелоси, которую Пекин называет третьим по значимости чиновником в правительстве США, ожидаемо вызвали крайне негативную реакцию Китая. В МИД КНР заявили, что в случае визита Пелоси на остров, Пекин обязательно примет решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а ответственность за все вытекающие из этого серьезные последствия будут полностью нести США. Пи этом официальные ведомства Китая не уточняли, о каких именно решительных мерах идет речь.Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом заявил о том, что Китай решительно протестует против вмешательства внешних сил в тайваньский вопрос. Он также указал, что воля китайского народа, чья численность превышает 1,4 миллиарда человек, в вопросе защиты государственного суверенитета и территориальной целостности Китая непоколебима, и что играющий с огнем непременно обожжет сам себя.
https://ria.ru/20220802/pelosi-1806552303.html
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в мире, китай, сша, тайвань, си цзиньпин, джо байден, народно-освободительная армия китая, мид кнр
00:28 02.08.2022
 
Армия КНР начинает военные учения в Южно-Китайском море

КНР начинает учения в Южно-Китайском море на фоне эскалации ситуации вокруг Тайваня

© AP Photo / Mark SchiefelbeinВоеннослужащие Народно-освободительной армии Китая
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 2 авг – РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) во вторник начинает военные учения в Южно-Китайском море на фоне эскалации ситуации в регионе в связи с потенциальным визитом на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.
Управление морской безопасности Китая сообщило, что в период с 0.00 2 августа до 24.00 6 августа по местному времени в районе Южно-Китайского моря, координаты которого указаны на сайте ведомства, будут проходить военные учения, в связи с чем заход всех судов в соответствующий район будет запрещен.
Подробностей о том, какие именно виды войск будут принимать участие в учениях и какие запланированы маневры, не уточняется.
В последнюю неделю китайская армия регулярно проводит учения, в том числе с боевыми стрельбами. С 1 по 4 августа учения с боевыми стрельбами проходят в акватории Бохайского залива на востоке страны, 30 июля учения Восточной и Южной зон боевого командования НОАК прошли в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
00:14
Китай пообещал принять меры в случае визита Пелоси на Тайвань
Многие наблюдатели связывают активность китайской армии не только с празднованием 95-й годовщины НОАК, но также и с азиатским турне Пелоси, в ходе которого, как ожидается, она посетит Тайвань.
Азиатское турне Пелоси, в ходе которого она посетит Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, проходит при повышенном мировом внимании в связи с сообщениями о планах посещения ею Тайваня. Если визит на китайский остров состоится вопреки протестам Пекина, это станет первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил о том, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от возможного визита, заявив, что спикер принимает решения сама. Тайваньские СМИ сообщают, что она может прибыть на остров во вторник, а в среду встретиться с руководством островной администрации. МИД Тайваня эти сообщения не подтверждает.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
Вчера, 22:19
США просят Китай "не бряцать оружием" из-за возможного визита Пелоси
КНР всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
Сообщения о возможном визите на остров Пелоси, которую Пекин называет третьим по значимости чиновником в правительстве США, ожидаемо вызвали крайне негативную реакцию Китая. В МИД КНР заявили, что в случае визита Пелоси на остров, Пекин обязательно примет решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а ответственность за все вытекающие из этого серьезные последствия будут полностью нести США. Пи этом официальные ведомства Китая не уточняли, о каких именно решительных мерах идет речь.
Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом заявил о том, что Китай решительно протестует против вмешательства внешних сил в тайваньский вопрос. Он также указал, что воля китайского народа, чья численность превышает 1,4 миллиарда человек, в вопросе защиты государственного суверенитета и территориальной целостности Китая непоколебима, и что играющий с огнем непременно обожжет сам себя.
Председатель КНР Си Цзиньпин
30 июля, 16:02
Си Цзиньпин поручил подготовить армию "новой эпохи"
 
В миреКитайСШАТайваньСи ЦзиньпинДжо БайденНародно-освободительная армия КитаяМИД КНР
 
 
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