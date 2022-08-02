https://ria.ru/20220802/trass-1806756336.html

Трасс сделала неловкую оговорку о Путине

Трасс сделала неловкую оговорку о Путине - РИА Новости, 02.08.2022

Трасс сделала неловкую оговорку о Путине

Кандидат в премьер-министры Великобритании Лиз Трасс оговорилась, высказываясь о российском лидере Владимире Путине на встрече с коллегами по Консервативной... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T18:19

2022-08-02T18:19

2022-08-02T20:07

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лиз трасс

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риши сунак

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Кандидат в премьер-министры Великобритании Лиз Трасс оговорилась, высказываясь о российском лидере Владимире Путине на встрече с коллегами по Консервативной партии, пишет Daily Express."Я продолжу бороться за Владимира Путина!" — заявила политик во время выступления в Эксетере.После этого Трасс поправила себя, уточнив, что намерена бороться с президентом России.В начале сентября члены Консервативной партии выберут лидера политической силы, который возглавит британское правительство. В финальный тур голосования вышли глава МИД Лиз Трасс и экс-министр финансов Риши Сунак. Всего же на пост баллотировались 11 парламентариев, девять из которых отсеялись на более ранних этапах.Консерваторам пришлось избирать нового лидера после того, как Борис Джонсон ушел с поста премьера Британии и главы партии. Это произошло после скандала с назначением бывшего замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера на новую должность, несмотря на сообщения о домогательствах с его стороны. Ряд политиков утверждали, что Джонсон знал о прошлом Пинчера. Премьер позднее извинился, однако около 60 членов правительства и партийных функционеров в знак протеста ушли в отставку.

https://ria.ru/20220211/ongovorki-1772271793.html

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в мире, лиз трасс, владимир путин, риши сунак, россия, европа, великобритания