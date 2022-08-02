18:19 02.08.2022 (обновлено: 20:07 02.08.2022)
Трасс сделала неловкую оговорку о Путине
Глава МИД Британии Трасс оговорилась о готовности бороться за Путина
© AP Photo / Alastair GrantГлава МИД Великобритании Элизабет Трасс на Даунинг-стрит, 10
© AP Photo / Alastair Grant
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс на Даунинг-стрит, 10. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Кандидат в премьер-министры Великобритании Лиз Трасс оговорилась, высказываясь о российском лидере Владимире Путине на встрече с коллегами по Консервативной партии, пишет Daily Express.
"Я продолжу бороться за Владимира Путина!" — заявила политик во время выступления в Эксетере.
После этого Трасс поправила себя, уточнив, что намерена бороться с президентом России.
В начале сентября члены Консервативной партии выберут лидера политической силы, который возглавит британское правительство. В финальный тур голосования вышли глава МИД Лиз Трасс и экс-министр финансов Риши Сунак. Всего же на пост баллотировались 11 парламентариев, девять из которых отсеялись на более ранних этапах.
11 февраля, 13:40Оговорки западных политиков
Консерваторам пришлось избирать нового лидера после того, как Борис Джонсон ушел с поста премьера Британии и главы партии. Это произошло после скандала с назначением бывшего замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера на новую должность, несмотря на сообщения о домогательствах с его стороны. Ряд политиков утверждали, что Джонсон знал о прошлом Пинчера. Премьер позднее извинился, однако около 60 членов правительства и партийных функционеров в знак протеста ушли в отставку.