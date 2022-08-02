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Представитель заявил об искажении слов Трасс о снижении зарплат бюджетников - РИА Новости, 02.08.2022
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Представитель заявил об искажении слов Трасс о снижении зарплат бюджетников
Представитель заявил об искажении слов Трасс о снижении зарплат бюджетников - РИА Новости, 02.08.2022
Представитель заявил об искажении слов Трасс о снижении зарплат бюджетников
Представитель предвыборной кампании главы МИД Великобритании Лиз Трасс заявил, что ее слова о снижении зарплат бюджетников не так поняли, сообщает телеканал Sky РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T16:58
2022-08-02T16:58
в мире
лиз трасс
риши сунак
борис джонсон
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Представитель предвыборной кампании главы МИД Великобритании Лиз Трасс заявил, что ее слова о снижении зарплат бюджетников не так поняли, сообщает телеканал Sky News.В понедельник во время предвыборных выступлений в городе Эксетер Трасс заявила, что в случае становления премьером Британии начнет "войну с расточительством" в правительстве для экономии £11 млрд в госсекторе.Ранее члены консервативной партии, включая второго кандидата в премьеры Британии Риши Сунака, раскритиковали такое предложение Трасс, поскольку оно могло привести к значительному сокращению заработной платы для 5,5 миллиона человек, в том числе медсестер и полицейских, сообщает телеканал.В Британии 20 июля прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания лидера партии, который также станет премьером страны. По его итогам, в финал избирательной гонки вышли два кандидата - глава МИД Лиз Трасс и экс-глава минфина Риши Сунак.В последнем туре победителя из двух "финалистов" выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте. Как ожидается, результаты будут оглашены 5 сентября, когда парламент возобновит свою работу после летнего перерыва.Всего о своем желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Британии ранее заявляли 11 парламентариев, девять из которых отсеялись на более ранних этапах.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.
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в мире, лиз трасс, риши сунак, борис джонсон, великобритания
16:58 02.08.2022
 
Представитель заявил об искажении слов Трасс о снижении зарплат бюджетников

Sky News: представитель Трасс заявил об искажении ее слов о снижении зарплат бюджетников

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГлава МИД Великобритании Элизабет Трасс
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Представитель предвыборной кампании главы МИД Великобритании Лиз Трасс заявил, что ее слова о снижении зарплат бюджетников не так поняли, сообщает телеканал Sky News.
В понедельник во время предвыборных выступлений в городе Эксетер Трасс заявила, что в случае становления премьером Британии начнет "войну с расточительством" в правительстве для экономии £11 млрд в госсекторе.
"В течение последних нескольких часов имело место умышленное искажение нашей кампании. Нынешний уровень оплаты труда в государственном секторе будет полностью сохранен", - приводит Sky News слова представителя.
Ранее члены консервативной партии, включая второго кандидата в премьеры Британии Риши Сунака, раскритиковали такое предложение Трасс, поскольку оно могло привести к значительному сокращению заработной платы для 5,5 миллиона человек, в том числе медсестер и полицейских, сообщает телеканал.
В Британии 20 июля прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания лидера партии, который также станет премьером страны. По его итогам, в финал избирательной гонки вышли два кандидата - глава МИД Лиз Трасс и экс-глава минфина Риши Сунак.
В последнем туре победителя из двух "финалистов" выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте. Как ожидается, результаты будут оглашены 5 сентября, когда парламент возобновит свою работу после летнего перерыва.
Всего о своем желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Британии ранее заявляли 11 парламентариев, девять из которых отсеялись на более ранних этапах.
Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.
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В миреЛиз ТрассРиши СунакБорис ДжонсонВеликобритания
 
 
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