Представитель заявил об искажении слов Трасс о снижении зарплат бюджетников
Sky News: представитель Трасс заявил об искажении ее слов о снижении зарплат бюджетников
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Представитель предвыборной кампании главы МИД Великобритании Лиз Трасс заявил, что ее слова о снижении зарплат бюджетников не так поняли, сообщает телеканал Sky News.
В понедельник во время предвыборных выступлений в городе Эксетер Трасс заявила, что в случае становления премьером Британии начнет "войну с расточительством" в правительстве для экономии £11 млрд в госсекторе.
"В течение последних нескольких часов имело место умышленное искажение нашей кампании. Нынешний уровень оплаты труда в государственном секторе будет полностью сохранен", - приводит Sky News слова представителя.
Ранее члены консервативной партии, включая второго кандидата в премьеры Британии Риши Сунака, раскритиковали такое предложение Трасс, поскольку оно могло привести к значительному сокращению заработной платы для 5,5 миллиона человек, в том числе медсестер и полицейских, сообщает телеканал.
В Британии 20 июля прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания лидера партии, который также станет премьером страны. По его итогам, в финал избирательной гонки вышли два кандидата - глава МИД Лиз Трасс и экс-глава минфина Риши Сунак.
В последнем туре победителя из двух "финалистов" выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте. Как ожидается, результаты будут оглашены 5 сентября, когда парламент возобновит свою работу после летнего перерыва.
Всего о своем желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Британии ранее заявляли 11 парламентариев, девять из которых отсеялись на более ранних этапах.
Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.