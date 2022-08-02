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Ученые придумали, как избежать тромбов с помощью соединений титана - РИА Новости, 02.08.2022
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Наука
https://ria.ru/20220802/tpu-1806441351.html
Ученые придумали, как избежать тромбов с помощью соединений титана
Ученые придумали, как избежать тромбов с помощью соединений титана - РИА Новости, 02.08.2022
Ученые придумали, как избежать тромбов с помощью соединений титана
Титановые нанопокрытия, которые продлят время службы коронарных стентов и защитят их от тромбов, разработали ученые Томского политехнического университета (ТПУ) РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T03:00
2022-08-02T03:00
наука
томский политехнический университет
российская академия наук
китай
россия
технологии
наука
балтийский федеральный университет
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Титановые нанопокрытия, которые продлят время службы коронарных стентов и защитят их от тромбов, разработали ученые Томского политехнического университета (ТПУ) в составе международного коллектива. По их словам, предложенный метод создания покрытий также будет востребован в полупроводниковой промышленности и оптике. Результаты опубликованы в журнале Journal of Colloid and Interface Science.Нанопокрытия, по словам ученых, позволяют заметно улучшать давно известные системы в различных сферах промышленности и медицины. Титан – один из популярных компонентов таких материалов благодаря высокой прочности и относительно низкому весу.На базе Томского политехнического университета российско-китайская команда ученых разработала технологию производства пленочных покрытий на основе оксидов и оксинитридов титана, потенциально применимую в любых областях.Новые покрытия позволят увеличить вдвое срок службы коронарных стентов, применяемых для расширения сосудов, сообщили исследователи. Также покрытие сильно снизит риски зарастания стента холестериновыми бляшками и образования тромба.Предложенный метод основан на технологии ионно-плазменного распыления: материал формируется в результате бомбардировки поверхности титана ионами рабочего газа, возникающими в плазме аномального тлеющего разряда. Путем добавления в рабочую камеру кислорода и азота в разных соотношениях можно получать покрытия различного состава и назначения, рассказали ученые.Для разработки и апробирования технологии ученые использовали опытно-промышленную установка ТИОН-2М, созданную в ТПУ совместно с учеными Института физики прочности и материаловедения СО РАН. В исследовании приняли участие специалисты СибГМУ, Балтийского федерального университета им. И. Канта и Харбинского института технологий (Китай).В дальнейшем ученые планируют провести комплекс доклинических и клинических испытаний, а также подготовить технологию к практическому внедрению совместно с индустриальными партнерами.Томский политехнический университет — участник программы Минобрнауки России "Приоритет-2030" по треку "Исследовательское лидерство". В программе развития ТПУ, по "Приоритету-2030", заложено три стратегических проекта — "Энергия будущего", "Инженерия здоровья" и "Новое инженерное образование".
https://ria.ru/20210713/tpu-1740064852.html
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томский политехнический университет, российская академия наук, китай, россия, технологии, наука, балтийский федеральный университет, навигатор абитуриента, университетская наука
03:00 02.08.2022
 

Ученые придумали, как избежать тромбов с помощью соединений титана

© Фото : Пресс-служба ТПУОбразцы коронарных стентов
Образцы коронарных стентов - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© Фото : Пресс-служба ТПУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Титановые нанопокрытия, которые продлят время службы коронарных стентов и защитят их от тромбов, разработали ученые Томского политехнического университета (ТПУ) в составе международного коллектива. По их словам, предложенный метод создания покрытий также будет востребован в полупроводниковой промышленности и оптике. Результаты опубликованы в журнале Journal of Colloid and Interface Science.
Нанопокрытия, по словам ученых, позволяют заметно улучшать давно известные системы в различных сферах промышленности и медицины. Титан – один из популярных компонентов таких материалов благодаря высокой прочности и относительно низкому весу.
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На базе Томского политехнического университета российско-китайская команда ученых разработала технологию производства пленочных покрытий на основе оксидов и оксинитридов титана, потенциально применимую в любых областях.

"Получаемые нашим методом магнетронного распыления тонкие пленки востребованы во многих сферах – в полупроводниковой промышленности, оптике и других. Мы фокусировались на разработке покрытий для медицины, которые смогут улучшить существующие кардиологические имплантаты", – рассказал и.о. руководителя Лаборатории плазменных гибридных систем ТПУ Сергей Твердохлебов.

Новые покрытия позволят увеличить вдвое срок службы коронарных стентов, применяемых для расширения сосудов, сообщили исследователи. Также покрытие сильно снизит риски зарастания стента холестериновыми бляшками и образования тромба.
© Фото : Пресс-служба ТПУВ лаборатории плазменных гибридных систем ТПУ
В лаборатории плазменных гибридных систем ТПУ
1 из 3
В лаборатории плазменных гибридных систем ТПУ
© Фото : Пресс-служба ТПУ
© Фото : Пресс-служба ТПУОбразцы коронарных стентов
Образцы коронарных стентов
2 из 3
Образцы коронарных стентов
© Фото : Пресс-служба ТПУ
© Фото : Пресс-служба ТПУОбразцы покрытий
Образцы покрытий
3 из 3
Образцы покрытий
© Фото : Пресс-служба ТПУ
1 из 3
В лаборатории плазменных гибридных систем ТПУ
© Фото : Пресс-служба ТПУ
2 из 3
Образцы коронарных стентов
© Фото : Пресс-служба ТПУ
3 из 3
Образцы покрытий
© Фото : Пресс-служба ТПУ
Предложенный метод основан на технологии ионно-плазменного распыления: материал формируется в результате бомбардировки поверхности титана ионами рабочего газа, возникающими в плазме аномального тлеющего разряда. Путем добавления в рабочую камеру кислорода и азота в разных соотношениях можно получать покрытия различного состава и назначения, рассказали ученые.
Для разработки и апробирования технологии ученые использовали опытно-промышленную установка ТИОН-2М, созданную в ТПУ совместно с учеными Института физики прочности и материаловедения СО РАН. В исследовании приняли участие специалисты СибГМУ, Балтийского федерального университета им. И. Канта и Харбинского института технологий (Китай).
В дальнейшем ученые планируют провести комплекс доклинических и клинических испытаний, а также подготовить технологию к практическому внедрению совместно с индустриальными партнерами.
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Томский политехнический университет — участник программы Минобрнауки России "Приоритет-2030" по треку "Исследовательское лидерство". В программе развития ТПУ, по "Приоритету-2030", заложено три стратегических проекта — "Энергия будущего", "Инженерия здоровья" и "Новое инженерное образование".
 
НаукаТомский политехнический университетРоссийская академия наукКитайРоссияТехнологииНаукаБалтийский федеральный университетНавигатор абитуриентаУниверситетская наука
 
 
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