https://ria.ru/20220802/tpu-1806441351.html

Ученые придумали, как избежать тромбов с помощью соединений титана

Ученые придумали, как избежать тромбов с помощью соединений титана - РИА Новости, 02.08.2022

Ученые придумали, как избежать тромбов с помощью соединений титана

Титановые нанопокрытия, которые продлят время службы коронарных стентов и защитят их от тромбов, разработали ученые Томского политехнического университета (ТПУ) РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T03:00

2022-08-02T03:00

2022-08-02T03:00

наука

томский политехнический университет

российская академия наук

китай

россия

технологии

наука

балтийский федеральный университет

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Титановые нанопокрытия, которые продлят время службы коронарных стентов и защитят их от тромбов, разработали ученые Томского политехнического университета (ТПУ) в составе международного коллектива. По их словам, предложенный метод создания покрытий также будет востребован в полупроводниковой промышленности и оптике. Результаты опубликованы в журнале Journal of Colloid and Interface Science.Нанопокрытия, по словам ученых, позволяют заметно улучшать давно известные системы в различных сферах промышленности и медицины. Титан – один из популярных компонентов таких материалов благодаря высокой прочности и относительно низкому весу.На базе Томского политехнического университета российско-китайская команда ученых разработала технологию производства пленочных покрытий на основе оксидов и оксинитридов титана, потенциально применимую в любых областях.Новые покрытия позволят увеличить вдвое срок службы коронарных стентов, применяемых для расширения сосудов, сообщили исследователи. Также покрытие сильно снизит риски зарастания стента холестериновыми бляшками и образования тромба.Предложенный метод основан на технологии ионно-плазменного распыления: материал формируется в результате бомбардировки поверхности титана ионами рабочего газа, возникающими в плазме аномального тлеющего разряда. Путем добавления в рабочую камеру кислорода и азота в разных соотношениях можно получать покрытия различного состава и назначения, рассказали ученые.Для разработки и апробирования технологии ученые использовали опытно-промышленную установка ТИОН-2М, созданную в ТПУ совместно с учеными Института физики прочности и материаловедения СО РАН. В исследовании приняли участие специалисты СибГМУ, Балтийского федерального университета им. И. Канта и Харбинского института технологий (Китай).В дальнейшем ученые планируют провести комплекс доклинических и клинических испытаний, а также подготовить технологию к практическому внедрению совместно с индустриальными партнерами.Томский политехнический университет — участник программы Минобрнауки России "Приоритет-2030" по треку "Исследовательское лидерство". В программе развития ТПУ, по "Приоритету-2030", заложено три стратегических проекта — "Энергия будущего", "Инженерия здоровья" и "Новое инженерное образование".

https://ria.ru/20210713/tpu-1740064852.html

https://ria.ru/20220602/bfu-1792121977.html

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томский политехнический университет, российская академия наук, китай, россия, технологии, наука, балтийский федеральный университет, навигатор абитуриента, университетская наука