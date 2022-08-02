https://ria.ru/20220802/tayvan-1806800412.html

Экс-советник Пентагона назвал политику США по Тайваню безрассудной

Экс-советник Пентагона назвал политику США по Тайваню безрассудной - РИА Новости, 02.08.2022

Экс-советник Пентагона назвал политику США по Тайваню безрассудной

Политика действующего американского руководства в отношении Тайваня опасна и безрассудна, а сами США ни в коей мере не готовы к возможной войне с КНР, заявил... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T21:49

2022-08-02T21:49

2022-08-02T22:20

в мире

джо байден

нэнси пелоси

тайвань

китай

сша

визит пелоси на тайвань

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Политика действующего американского руководства в отношении Тайваня опасна и безрассудна, а сами США ни в коей мере не готовы к возможной войне с КНР, заявил РИА Новости бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор."Администрация Джо Байдена глупа, их политика в отношении Тайваня безрассудна и опасна. В 1930-х годах императорская Япония использовала Тайвань в качестве плацдарма для вторжения в Китай. Если КНР решит, что мы милитаризуем Тайвань, чтобы использовать его в качестве базы против нее, они обязательно вторгнутся - и мы не в состоянии это остановить", - сказал Макгрегор, комментируя визит на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, который проходит вопреки протестам Пекина.Макгрегор занимал пост советника главы Пентагона в администрации предыдущего президента США Дональда Трампа.Отставной американский военный уверен: США на сегодняшний день "не готовы к войне с Китаем" в каком бы то ни было виде."У нас нет логистической инфраструктуры в западной части Тихого океана, чтобы вести такую войну, - полагает Макгрегор. - Мы безответственно провоцируем китайцев точно так же, как годами провоцировали русских в ситуации вокруг Украины, игнорируя предупреждения Пекина точно так же, как мы игнорировали предостережения российского правительства".Визит Пелоси стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.Китай уже заявил, что примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности. По словам постпреда КНР при ООН Чжан Цзюня, "Тайвань - неотъемлемая часть территории Китая", и вопрос территориальной целостности является "красной линией".

https://ria.ru/20220802/pelosi-1806792935.html

https://ria.ru/20220724/kitay-1804539684.html

https://ria.ru/20220727/tayvan-1805167613.html

тайвань

китай

сша

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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