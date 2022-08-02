21:49 02.08.2022 (обновлено: 22:20 02.08.2022)
Экс-советник Пентагона назвал политику США по Тайваню безрассудной
Экс-советник Пентагона: США не готовы воевать с КНР, их политика по Тайваню безрассудна
© AP Photo / Chiang Ying-yingУчастники акции протеста против визита Нэнси Пелоси в Тайбэе, Тайвань
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Участники акции протеста против визита Нэнси Пелоси в Тайбэе, Тайвань. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Политика действующего американского руководства в отношении Тайваня опасна и безрассудна, а сами США ни в коей мере не готовы к возможной войне с КНР, заявил РИА Новости бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.
"Администрация Джо Байдена глупа, их политика в отношении Тайваня безрассудна и опасна. В 1930-х годах императорская Япония использовала Тайвань в качестве плацдарма для вторжения в Китай. Если КНР решит, что мы милитаризуем Тайвань, чтобы использовать его в качестве базы против нее, они обязательно вторгнутся - и мы не в состоянии это остановить", - сказал Макгрегор, комментируя визит на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, который проходит вопреки протестам Пекина.
Макгрегор занимал пост советника главы Пентагона в администрации предыдущего президента США Дональда Трампа.
Отставной американский военный уверен: США на сегодняшний день "не готовы к войне с Китаем" в каком бы то ни было виде.
"У нас нет логистической инфраструктуры в западной части Тихого океана, чтобы вести такую войну, - полагает Макгрегор. - Мы безответственно провоцируем китайцев точно так же, как годами провоцировали русских в ситуации вокруг Украины, игнорируя предупреждения Пекина точно так же, как мы игнорировали предостережения российского правительства".
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Визит Пелоси стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.
КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
Китай уже заявил, что примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности. По словам постпреда КНР при ООН Чжан Цзюня, "Тайвань - неотъемлемая часть территории Китая", и вопрос территориальной целостности является "красной линией".