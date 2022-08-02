https://ria.ru/20220802/tayvan-1806698584.html

Китай не может не ответить из-за визита Пелоси на Тайвань, заявил эксперт

Китай не может не ответить из-за визита Пелоси на Тайвань, заявил эксперт - РИА Новости, 02.08.2022

Китай не может не ответить из-за визита Пелоси на Тайвань, заявил эксперт

Китай уже не может не пойти на какие-то военные действия в связи с визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, но постарается не доводить РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T15:39

2022-08-02T15:39

2022-08-02T16:13

си цзиньпин

нэнси пелоси

сша

китай

в мире

тайвань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805983243_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2dd5dabd129e14877ff0077a180548bd.jpg

ТОКИО, 2 авг – РИА Новости, Ксения Нака. Китай уже не может не пойти на какие-то военные действия в связи с визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, но постарается не доводить до столкновения, такую точку зрения в беседе с корреспондентом РИА Новости высказал один из ведущих специалистов страны в области международной безопасности старший научный сотрудник группы исследований в области безопасности одного из наиболее авторитетных в Японии научных центов Фонда мира Сасакавы Цунэо Ватанабэ."Сейчас перед Китаем есть два пути. Китай сказал, что предпримет какие-то военные шаги. Если он этого не сделает, то об администрации Си Цзиньпина будут думать, что она дала слабину. Поэтому совсем ничего не делать они уже не могут. Но и если риски возрастут и в результате начнется война, это тоже будет минусом для него. Настоящей войны может и не быть, но что более вероятно – какая-нибудь стычка, рост напряженности, что негативно скажется на экономике. Поэтому сейчас Китай предпримет некие военные действия, которые могли бы стать сигналом для США и Тайваня, но при этом он очень хорошо думает и о том, как бы так сделать, чтобы эти военные действия не вылились в столкновение", - сказал Ватанабэ.По мнению ученого, это связано с тем, что лидер страны Си Цзиньпин идет на третий срок в будущем году, а осенью будет съезд коммунистической партии Китая. Для него сейчас и показать свою слабость – это минус, но и взять на себя большой риск – тоже минус. Это могло бы дать козыри в руки его противников.Ватанабэ считает маловероятным сценарий, согласно которому США и Китай могли неофициально договориться о визите.Наиболее вероятным Цунэо Ватанабэ считает некие просчитанные военные действия Китая в Тайваньском проливе, которые могли бы стать демонстрацией силы, но не несли бы в себе рисков столкновения.В тайваньских СМИ появилась информация о том, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси может приехать на Тайвань вечером во вторник. КНР отреагировала на это заявлением о том, что визит приведет к "серьезным последствиям", Китай примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности. Пелоси ранее заявила, что посетит с делегацией конгресса Сингапур, Малайзию, Республику Корею и Японию. СМИ также предполагали, что спикер может посетить Тайвань. Сама она отказалась давать комментарии о том, состоится ли какая-нибудь поездка, сославшись на требования безопасности. В настоящее время самолет с Пелоси мог вылететь из Малайзии в сторону Тайваня.

https://radiosputnik.ria.ru/20220802/mid-1806679350.html

https://ria.ru/20220802/tayvan-1806669471.html

сша

китай

тайвань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

си цзиньпин, нэнси пелоси, сша, китай, в мире, тайвань