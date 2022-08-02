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Китай не может не ответить из-за визита Пелоси на Тайвань, заявил эксперт - РИА Новости, 02.08.2022
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Китай не может не ответить из-за визита Пелоси на Тайвань, заявил эксперт
Китай не может не ответить из-за визита Пелоси на Тайвань, заявил эксперт - РИА Новости, 02.08.2022
Китай не может не ответить из-за визита Пелоси на Тайвань, заявил эксперт
Китай уже не может не пойти на какие-то военные действия в связи с визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, но постарается не доводить РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T15:39
2022-08-02T16:13
си цзиньпин
нэнси пелоси
сша
китай
в мире
тайвань
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ТОКИО, 2 авг – РИА Новости, Ксения Нака. Китай уже не может не пойти на какие-то военные действия в связи с визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, но постарается не доводить до столкновения, такую точку зрения в беседе с корреспондентом РИА Новости высказал один из ведущих специалистов страны в области международной безопасности старший научный сотрудник группы исследований в области безопасности одного из наиболее авторитетных в Японии научных центов Фонда мира Сасакавы Цунэо Ватанабэ."Сейчас перед Китаем есть два пути. Китай сказал, что предпримет какие-то военные шаги. Если он этого не сделает, то об администрации Си Цзиньпина будут думать, что она дала слабину. Поэтому совсем ничего не делать они уже не могут. Но и если риски возрастут и в результате начнется война, это тоже будет минусом для него. Настоящей войны может и не быть, но что более вероятно – какая-нибудь стычка, рост напряженности, что негативно скажется на экономике. Поэтому сейчас Китай предпримет некие военные действия, которые могли бы стать сигналом для США и Тайваня, но при этом он очень хорошо думает и о том, как бы так сделать, чтобы эти военные действия не вылились в столкновение", - сказал Ватанабэ.По мнению ученого, это связано с тем, что лидер страны Си Цзиньпин идет на третий срок в будущем году, а осенью будет съезд коммунистической партии Китая. Для него сейчас и показать свою слабость – это минус, но и взять на себя большой риск – тоже минус. Это могло бы дать козыри в руки его противников.Ватанабэ считает маловероятным сценарий, согласно которому США и Китай могли неофициально договориться о визите.Наиболее вероятным Цунэо Ватанабэ считает некие просчитанные военные действия Китая в Тайваньском проливе, которые могли бы стать демонстрацией силы, но не несли бы в себе рисков столкновения.В тайваньских СМИ появилась информация о том, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси может приехать на Тайвань вечером во вторник. КНР отреагировала на это заявлением о том, что визит приведет к "серьезным последствиям", Китай примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности. Пелоси ранее заявила, что посетит с делегацией конгресса Сингапур, Малайзию, Республику Корею и Японию. СМИ также предполагали, что спикер может посетить Тайвань. Сама она отказалась давать комментарии о том, состоится ли какая-нибудь поездка, сославшись на требования безопасности. В настоящее время самолет с Пелоси мог вылететь из Малайзии в сторону Тайваня.
https://radiosputnik.ria.ru/20220802/mid-1806679350.html
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си цзиньпин, нэнси пелоси, сша, китай, в мире, тайвань
15:39 02.08.2022 (обновлено: 16:13 02.08.2022)
 
Китай не может не ответить из-за визита Пелоси на Тайвань, заявил эксперт

Эксперт Цунэо Ватанабэ: Китай не может не ответить из-за визита Пелоси на Тайвань

© AP Photo / Mark SchiefelbeinВоеннослужащие Народно-освободительной армии Китая
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая. Архивное фото
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ТОКИО, 2 авг – РИА Новости, Ксения Нака. Китай уже не может не пойти на какие-то военные действия в связи с визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, но постарается не доводить до столкновения, такую точку зрения в беседе с корреспондентом РИА Новости высказал один из ведущих специалистов страны в области международной безопасности старший научный сотрудник группы исследований в области безопасности одного из наиболее авторитетных в Японии научных центов Фонда мира Сасакавы Цунэо Ватанабэ.
"Сейчас перед Китаем есть два пути. Китай сказал, что предпримет какие-то военные шаги. Если он этого не сделает, то об администрации Си Цзиньпина будут думать, что она дала слабину. Поэтому совсем ничего не делать они уже не могут. Но и если риски возрастут и в результате начнется война, это тоже будет минусом для него. Настоящей войны может и не быть, но что более вероятно – какая-нибудь стычка, рост напряженности, что негативно скажется на экономике. Поэтому сейчас Китай предпримет некие военные действия, которые могли бы стать сигналом для США и Тайваня, но при этом он очень хорошо думает и о том, как бы так сделать, чтобы эти военные действия не вылились в столкновение", - сказал Ватанабэ.
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
14:44В мире
МИД РФ: возможный визит Пелоси на Тайвань – очередная провокация США
По мнению ученого, это связано с тем, что лидер страны Си Цзиньпин идет на третий срок в будущем году, а осенью будет съезд коммунистической партии Китая. Для него сейчас и показать свою слабость – это минус, но и взять на себя большой риск – тоже минус. Это могло бы дать козыри в руки его противников.
Ватанабэ считает маловероятным сценарий, согласно которому США и Китай могли неофициально договориться о визите.
"Если бы Китай за кулисами договорился с США, это было бы самое лучшее. Но тогда зачем Китай в лице Си Цзиньпина сделал такие жесткие заявления в адрес (президента США Джо - ред.) Байдена, что тот, кто играет с огнем, обязательно обожжется, да еще и предал гласности эти заявления? В этой ситуации если он ничего не предпримет, это будет выглядеть как слабость. Поэтому о каких-то тайных договоренностях речь уже не идет", - подчеркнул эксперт.
Наиболее вероятным Цунэо Ватанабэ считает некие просчитанные военные действия Китая в Тайваньском проливе, которые могли бы стать демонстрацией силы, но не несли бы в себе рисков столкновения.
"Как я считаю, это может быть что-то типа ракетных пусков в Тайваньском проливе, что не повлечет за собой риска столкновения, но будет явным военным действием. В 1994 году Китай проводил такие учения, а Америка направила в Тайваньский пролив свой авианосец. Но если сейчас провести такие учения, Америка не сможет направить туда авианосец, потому что выросли возможности китайских противокорабельных ракет и это стало опасным, и Америка не будет направлять сюда свои авианосцы, а ограничится осуждением этих действий. Тогда и Китай сохранит лицо, но и эскалации не будет. Я думаю, что такой сценарий сейчас рассматривается и Китаем, и США. Во всяком случае Америка не станет предпринимать что-то, что будет способствовать эскалации", - подчеркнул исследователь.
В тайваньских СМИ появилась информация о том, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси может приехать на Тайвань вечером во вторник. КНР отреагировала на это заявлением о том, что визит приведет к "серьезным последствиям", Китай примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности. Пелоси ранее заявила, что посетит с делегацией конгресса Сингапур, Малайзию, Республику Корею и Японию. СМИ также предполагали, что спикер может посетить Тайвань. Сама она отказалась давать комментарии о том, состоится ли какая-нибудь поездка, сославшись на требования безопасности. В настоящее время самолет с Пелоси мог вылететь из Малайзии в сторону Тайваня.
Мужчины в центральном деловом районе Пекина - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
14:21
В Китае заявили, что США ответят в случае визита Пелоси на Тайвань
 
Си ЦзиньпинНэнси ПелосиСШАКитайВ миреТайвань
 
 
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