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Самолет, в котором может находиться Пелоси, повернул в сторону Тайваня - РИА Новости, 02.08.2022
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Самолет, в котором может находиться Пелоси, повернул в сторону Тайваня
Самолет, в котором может находиться Пелоси, повернул в сторону Тайваня - РИА Новости, 02.08.2022
Самолет, в котором может находиться Пелоси, повернул в сторону Тайваня
Самолет, на борту которого может находиться спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, повернул в сторону Тайваня и летит над морем Сулавеси, следует из... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T14:16
2022-08-02T15:31
в мире
тайвань
нэнси пелоси
цай инвэнь
си цзиньпин
китай
сша
конгресс сша
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Самолет, на борту которого может находиться спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, повернул в сторону Тайваня и летит над морем Сулавеси, следует из данных Flightradar.Согласно информации сайта, "Боинг С-40С" вылетел из Куала-Лумпура в неизвестном направлении, пролетел над островами Борнео и Сулавеси, а затем отправился на север.Кроме того, Twitter-аккаунт IntelWalrus, специализирующийся на поиске данных из открытых источников, привел два текстовых сообщения из ACARS (Адресно-отчетная система авиационной связи, англ. Airborne Communications Addressing and Reporting System. — Прим. ред.) между пилотами самолета с позывным SPAR19 и наземной службой.Автор записи комментирует: "Явное подтверждение того, что SPAR19 действительно направляется в Тайбэй из только что отправленного сообщения ACARS! Диспетчеры наземной службы, спрашивая о шифровании "свой-чужой", также указали пункт назначения рейса RCSS, что означает аэропорт Суншань, Тайбэй".Ранее тайваньские СМИ сообщали, что Пелоси во главе делегации США, численность которой, по разным сведениям, составит от шести до 20 человек, должна приземлиться между 21:00 и 22:30 во вторник по местному времени (16:00 — 17:30 мск) в аэропорту Суншань в Тайбэе, далее она проведет ночь в отеле Grand Hyatt, а утром в среду посетит Законодательный юань (парламент Тайваня), где встретится с руководством острова, включая главу администрации Цай Инвэнь.Отмечается, что в среду около полудня она сядет на самолет и покинет остров, тем самым завершив свой краткий визит. В свою очередь, в отеле Grand Hyatt на Тайване ушли от ответа на вопрос РИА Новости о ее приезде.Если поездка на китайский остров состоится вопреки протестам Пекина, это станет первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Американская администрация, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от возможного визита, заявив, что спикер принимает решения сама.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.Сообщения о возможном визите на остров Пелоси, которую Пекин считает третьим по значимости чиновником в правительстве США, ожидаемо вызвали крайне негативную реакцию Китая. В МИД КНР подчеркнули, что в случае визита Пелоси на остров Пекин обязательно примет решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а ответственность за все вытекающие из этого серьезные последствия будут полностью нести США. При этом официальные ведомства Китая не уточняли, о каких именно решительных мерах идет речь.
https://ria.ru/20220802/pelosi-1806560179.html
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тайвань
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в мире, тайвань, нэнси пелоси, цай инвэнь, си цзиньпин, китай, сша, конгресс сша, пекин, мид кнр
14:16 02.08.2022 (обновлено: 15:31 02.08.2022)
 
Самолет, в котором может находиться Пелоси, повернул в сторону Тайваня

Flightradar: самолет, на котором может находиться Пелоси, повернул к Тайваню

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteСпикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Самолет, на борту которого может находиться спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, повернул в сторону Тайваня и летит над морем Сулавеси, следует из данных Flightradar.
Согласно информации сайта, "Боинг С-40С" вылетел из Куала-Лумпура в неизвестном направлении, пролетел над островами Борнео и Сулавеси, а затем отправился на север.
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
04:55
Global Times: Китай может выпустить снаряды перед самолетом Пелоси
Кроме того, Twitter-аккаунт IntelWalrus, специализирующийся на поиске данных из открытых источников, привел два текстовых сообщения из ACARS (Адресно-отчетная система авиационной связи, англ. Airborne Communications Addressing and Reporting System. — Прим. ред.) между пилотами самолета с позывным SPAR19 и наземной службой.
Автор записи комментирует: "Явное подтверждение того, что SPAR19 действительно направляется в Тайбэй из только что отправленного сообщения ACARS! Диспетчеры наземной службы, спрашивая о шифровании "свой-чужой", также указали пункт назначения рейса RCSS, что означает аэропорт Суншань, Тайбэй".
Ранее тайваньские СМИ сообщали, что Пелоси во главе делегации США, численность которой, по разным сведениям, составит от шести до 20 человек, должна приземлиться между 21:00 и 22:30 во вторник по местному времени (16:00 — 17:30 мск) в аэропорту Суншань в Тайбэе, далее она проведет ночь в отеле Grand Hyatt, а утром в среду посетит Законодательный юань (парламент Тайваня), где встретится с руководством острова, включая главу администрации Цай Инвэнь.
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла в Малайзию - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
13:32
В Кремле назвали возможный визит Пелоси в Тайвань провокацией
Отмечается, что в среду около полудня она сядет на самолет и покинет остров, тем самым завершив свой краткий визит. В свою очередь, в отеле Grand Hyatt на Тайване ушли от ответа на вопрос РИА Новости о ее приезде.
Если поездка на китайский остров состоится вопреки протестам Пекина, это станет первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Американская администрация, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от возможного визита, заявив, что спикер принимает решения сама.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
11:41
Захарова прокомментировала возможный визит Пелоси на Тайвань
КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
Сообщения о возможном визите на остров Пелоси, которую Пекин считает третьим по значимости чиновником в правительстве США, ожидаемо вызвали крайне негативную реакцию Китая. В МИД КНР подчеркнули, что в случае визита Пелоси на остров Пекин обязательно примет решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а ответственность за все вытекающие из этого серьезные последствия будут полностью нести США. При этом официальные ведомства Китая не уточняли, о каких именно решительных мерах идет речь.
Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
10:25
Американцы попросили Пелоси не возвращаться с Тайваня
 
В миреТайваньНэнси ПелосиЦай ИнвэньСи ЦзиньпинКитайСШАКонгресс СШАПекинМИД КНР
 
 
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