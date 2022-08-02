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Посол Таиланда рассказал о планах по возобновлению прямых рейсов с Россией

Посол Таиланда рассказал о планах по возобновлению прямых рейсов с Россией - РИА Новости, 02.08.2022

Посол Таиланда рассказал о планах по возобновлению прямых рейсов с Россией

Российские и тайские эксперты обсуждают перспективы возобновления прямых рейсов между странами, заявил РИА Новости посол королевства в России Сасиват... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T14:36

2022-08-02T14:36

2022-08-02T14:36

туризм

туризм

таиланд

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Российские и тайские эксперты обсуждают перспективы возобновления прямых рейсов между странами, заявил РИА Новости посол королевства в России Сасиват Вонгсинсават.Специалисты двух стран тесно сотрудничают по вопросам восстановления прямого авиасообщения. "Надеемся, что к зиме его возобновят", — сказал Вонгсинсават.Он добавил, что Таиланд с нетерпением ждет возвращения русских туристов. "Мы надеемся, что сможем обеспечить туристов из России всем необходимым, так, как и всегда это делали", — сказал дипломат.Ранее стало известно, что крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" открыла продажу билетов на рейсы на Пхукет (Таиланд) с 30 октября.Кроме того, посол заявил, что Бангкок работает с Москвой над внедрением карты платежной системы "Мир" в Таиланде.

https://ria.ru/20220715/tailand-1802741740.html

таиланд

россия

пхукет (остров)

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, таиланд, аэрофлот, россия, новости - туризм, туристы, пхукет (остров)