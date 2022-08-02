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Бангкок работает с Москвой над внедрением карты "Мир", заявил посол - РИА Новости, 02.08.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220802/tailand-1806582860.html
Бангкок работает с Москвой над внедрением карты "Мир", заявил посол
Бангкок работает с Москвой над внедрением карты "Мир", заявил посол - РИА Новости, 02.08.2022
Бангкок работает с Москвой над внедрением карты "Мир", заявил посол
Бангкок работает с Москвой над внедрением карты "Мир" в Таиланде, надеется на скорый запуск двусторонней системы быстрых платежей, заявил РИА Новости посол... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T10:18
2022-08-02T11:09
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паттайя
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Бангкок работает с Москвой над внедрением карты "Мир" в Таиланде, надеется на скорый запуск двусторонней системы быстрых платежей, заявил РИА Новости посол Королевства Таиланд в России Сасиват Вонгсинсават."Таиланд и Россия работают над проектом внедрения российской карты "Мир" в Таиланде, учитывая высокий запрос со стороны российских туристов, особенно в самых популярных направлениях, таких как Самуи, Паттайя и Пхукет", - сказал Вонгсинсават.Тем не менее, отметил посол, на фоне создавшейся ситуации и определенных финансовых ограничений, произошли задержки в реализации этого проекта. "Несмотря на это, насколько нам известно, тайские и российские поставщики услуг проводят совместные консультации, чтобы найти альтернативные решения в данной ситуации. Надеемся, что двусторонняя система быстрых платежей заработает скоро и поможет повысить объемы торговли товаров и услуг между двумя странами", - отметил Вонгсинсават.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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таиланд, россия, паттайя, в мире, новости - туризм
10:18 02.08.2022 (обновлено: 11:09 02.08.2022)
 
Бангкок работает с Москвой над внедрением карты "Мир", заявил посол

Посол Вонгсинсават: Бангкок работает с Москвой над внедрением карты "Мир" в Таиланде

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкКарты национальной платежной системы "Мир"
Карты национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Бангкок работает с Москвой над внедрением карты "Мир" в Таиланде, надеется на скорый запуск двусторонней системы быстрых платежей, заявил РИА Новости посол Королевства Таиланд в России Сасиват Вонгсинсават.
"Таиланд и Россия работают над проектом внедрения российской карты "Мир" в Таиланде, учитывая высокий запрос со стороны российских туристов, особенно в самых популярных направлениях, таких как Самуи, Паттайя и Пхукет", - сказал Вонгсинсават.
Тем не менее, отметил посол, на фоне создавшейся ситуации и определенных финансовых ограничений, произошли задержки в реализации этого проекта. "Несмотря на это, насколько нам известно, тайские и российские поставщики услуг проводят совместные консультации, чтобы найти альтернативные решения в данной ситуации. Надеемся, что двусторонняя система быстрых платежей заработает скоро и поможет повысить объемы торговли товаров и услуг между двумя странами", - отметил Вонгсинсават.
Читайте полный текст интервью >>
Бангкок, Таиланд - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
10:14
Таиланд заинтересован в покупке российских энергоносителей, заявил посол
 
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