https://ria.ru/20220802/tailand-1806582860.html

Бангкок работает с Москвой над внедрением карты "Мир", заявил посол

Бангкок работает с Москвой над внедрением карты "Мир", заявил посол - РИА Новости, 02.08.2022

Бангкок работает с Москвой над внедрением карты "Мир", заявил посол

Бангкок работает с Москвой над внедрением карты "Мир" в Таиланде, надеется на скорый запуск двусторонней системы быстрых платежей, заявил РИА Новости посол... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T10:18

2022-08-02T10:18

2022-08-02T11:09

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Бангкок работает с Москвой над внедрением карты "Мир" в Таиланде, надеется на скорый запуск двусторонней системы быстрых платежей, заявил РИА Новости посол Королевства Таиланд в России Сасиват Вонгсинсават."Таиланд и Россия работают над проектом внедрения российской карты "Мир" в Таиланде, учитывая высокий запрос со стороны российских туристов, особенно в самых популярных направлениях, таких как Самуи, Паттайя и Пхукет", - сказал Вонгсинсават.Тем не менее, отметил посол, на фоне создавшейся ситуации и определенных финансовых ограничений, произошли задержки в реализации этого проекта. "Несмотря на это, насколько нам известно, тайские и российские поставщики услуг проводят совместные консультации, чтобы найти альтернативные решения в данной ситуации. Надеемся, что двусторонняя система быстрых платежей заработает скоро и поможет повысить объемы торговли товаров и услуг между двумя странами", - отметил Вонгсинсават.Читайте полный текст интервью >>

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

таиланд, россия, паттайя, в мире, новости - туризм