https://ria.ru/20220802/tailand-1806582860.html
Бангкок работает с Москвой над внедрением карты "Мир", заявил посол
Бангкок работает с Москвой над внедрением карты "Мир", заявил посол - РИА Новости, 02.08.2022
Бангкок работает с Москвой над внедрением карты "Мир", заявил посол
Бангкок работает с Москвой над внедрением карты "Мир" в Таиланде, надеется на скорый запуск двусторонней системы быстрых платежей, заявил РИА Новости посол... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T10:18
2022-08-02T10:18
2022-08-02T11:09
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Бангкок работает с Москвой над внедрением карты "Мир" в Таиланде, надеется на скорый запуск двусторонней системы быстрых платежей, заявил РИА Новости посол Королевства Таиланд в России Сасиват Вонгсинсават."Таиланд и Россия работают над проектом внедрения российской карты "Мир" в Таиланде, учитывая высокий запрос со стороны российских туристов, особенно в самых популярных направлениях, таких как Самуи, Паттайя и Пхукет", - сказал Вонгсинсават.Тем не менее, отметил посол, на фоне создавшейся ситуации и определенных финансовых ограничений, произошли задержки в реализации этого проекта. "Несмотря на это, насколько нам известно, тайские и российские поставщики услуг проводят совместные консультации, чтобы найти альтернативные решения в данной ситуации. Надеемся, что двусторонняя система быстрых платежей заработает скоро и поможет повысить объемы торговли товаров и услуг между двумя странами", - отметил Вонгсинсават.Читайте полный текст интервью >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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таиланд, россия, паттайя, в мире, новости - туризм
10:18 02.08.2022 (обновлено: 11:09 02.08.2022)
Бангкок работает с Москвой над внедрением карты "Мир", заявил посол
Посол Вонгсинсават: Бангкок работает с Москвой над внедрением карты "Мир" в Таиланде