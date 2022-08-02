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Сасиват Вонгсинсават: Таиланд очень ждет Путина на саммит АТЭС

Сасиват Вонгсинсават: Таиланд очень ждет Путина на саммит АТЭС - РИА Новости, 02.08.2022

Сасиват Вонгсинсават: Таиланд очень ждет Путина на саммит АТЭС

В этом году Россия и Таиланд отмечают 125-летие с момента установления дипломатических и дружественных отношений. Чрезвычайный и полномочный посол Королевства... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T11:00

2022-08-02T11:00

2022-08-02T11:00

интервью

россия

таиланд

сасиват вонгсинсават (посол королевства таиланд в россии)

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В этом году Россия и Таиланд отмечают 125-летие с момента установления дипломатических и дружественных отношений. Чрезвычайный и полномочный посол Королевства Таиланд в России Сасиват Вонгсинсават в интервью корреспонденту РИА Новости Лидии Станченко рассказал о том, как развивается российско-тайское взаимодействие в постковидных реалиях и в условиях ограничений, вызванных западными санкциями в отношении России, поделился мыслями относительно увеличения двусторонней торговли и рассказал о том, в какой российской продукции Таиланд заинтересован больше всего.– Господин посол, насколько нам известно, Таиланд увеличил долю нацвалют в расчетах с некоторыми странами Юго-Восточной Азии. Ведется ли работа по созданию механизмов взаимных расчетов в нацвалютах с Россией? Какие шаги уже предприняты или планируется предпринять в этом направлении?– На протяжении многих лет наш частный сектор использовал практику выставления счетов в местной валюте в качестве инструмента по управлению валютными рисками при осуществлении трансграничной торговли и инвестирования между Таиландом и другими торговыми партнерами в регионе, чтобы облегчить региональное взаимодействие.Например, Таиланд создал механизм расчетов в национальных валютах с Малайзией и Индонезией. Этот механизм обеспечивает большую гибкость трансграничных торговых и инвестиционных переводов. В целом, доля использования национальных валют со временем постепенно увеличивается. Что касается России и Таиланда, то тут нет никаких запретов на использование национальных валют в двусторонних торгово-инвестиционных обменах. Все зависит от запросов и предпочтений предпринимателей. Как тайские, так и российские компании могут договориться со своими партнерами о выставлении счетов в рублях, батах или любой другой валюте.– Ведется ли работа по интеграции систем быстрых платежей между банками России и Таиланда? Какие банки уже выразили готовность и работают в этом направлении?– Таиланд и Россия работают над проектом внедрения российской карты "Мир" в Таиланде, учитывая высокий запрос со стороны российских туристов, особенно в самых популярных направлениях, таких как Самуи, Паттайя и Пхукет. Тем не менее на фоне создавшейся ситуации и определенных финансовых ограничений, произошли задержки в реализации этого проекта. Несмотря на это, насколько нам известно, тайские и российские поставщики услуг проводят совместные консультации, чтобы найти альтернативные решения в данной ситуации. Надеемся, что двусторонняя система быстрых платежей заработает скоро и поможет повысить объемы торговли товаров и услуг между двумя странами.– В сентябре прошлого года премьер-министр Таиланда заявил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), что Таиланд рассчитывает в будущем подписать соглашение о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом. Как на данный момент продвигается работа в этом направлении? Насколько актуально создание зоны свободной торговли с Россией? Каковы препятствия и пути их решения?– Прежде всего, хотим выразить большую признательность за приглашение на ВЭФ премьер-министра Праюта Чан-Оча в сентябре прошлого года. К сожалению, в силу эпидемиологической ситуации премьер-министр был вынужден выступить онлайн на пленарной сессии, на которой также выступили президент РФ Владимир Путин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Индии Нарендра Моди, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух.Подчеркнем, что Таиланд рассчитывает, что переговоры о создании зоны свободной торговли с ЕАЭС начнутся как можно скорее. Это будет способствовать облегчению торговых и инвестиционных обменов, важность которых стала еще выше сегодня, когда мир столкнулся с нарушением глобальных цепочек поставок и продовольственным кризисом.Кроме того, зона свободной торговли будет способствовать культурному обмену, повышению уровня мобильности людей из разных сфер, которые смогут взаимодействовать друг с другом через культуру, искусство, спорт, образование и туризм. Как следствие, между людьми будет больше взаимопонимания.Что касается экономического взаимодействия с Россией, то я был очень рад узнать, что вице-премьер, министр торговли Таиланда Чурин Лаксанависит и министр экономического развития России Максим Решетников встретились в конце мая на полях министерского форума АТЭС в Бангкоке. Оба министра подтвердили готовность продвигать сотрудничество в сфере торговли, инвестиций и туризма, чтобы достичь в следующем году товарооборота в 10 миллиардов долларов. Это не только подтверждает политическую готовность Таиланда и России, но и создает прочную основу для последующих действий Таиланда по заключению соглашения о зоне свободной торговли с ЕАЭС.– Заинтересован ли Таиланд в расширении экспорта своей продукции в Россию? Поменяется ли структура тайского экспорта в РФ? Планируется ли расширить поставки сельскохозяйственной продукции, фруктов? Поменяются ли цены на эту продукцию? Заключены ли какие-то контракты в этом направлении? Какие конкретные шаги предпринимаются?– Таиланд называют "Кухней мира", так как долгие годы он был одним из мировых поставщиком продуктов питания наилучшего качества. Некоторые также называют Таиланд "Азиатским Детройтом", который постепенно становится центром автомобилестроения в регионе.Кроме того, наша текстильная промышленность невероятно выросла за более чем 50 лет, все знания и технологии в этой области передавались из поколения в поколение. Таиланд, обладатель передовых технологий в этой области, стал одним из главных производителей и экспортеров некоторых видов текстильной продукции, соответствующей мировым стандартам и брендам.Есть еще одна перспективная сфера, о которой знает не так уж много людей, – спортивная индустрия. Знали ли вы, что мячи, которыми пользуются в Национальной футбольной ассоциации (НБА), производятся и поставляются Таиландом? Мы также поставляем спортивную форму во многие страны АСЕАН.Учитывая наш опыт, Таиланд может потенциально поставлять фрукты, овощи, рыбную и сельскохозяйственную продукцию, корма для животных, продукты здоровья и красоты, автозапчасти, текстиль, спортивный инвентарь и форму, а также медикаменты и медицинское оборудование и многое другое. Для российских импортеров может найтись довольно много многообещающих сфер, если они в этом заинтересованы. Мы также заинтересованы и в вашей продукции, так что можем работать вместе над увеличением объема двусторонней торговли.Однако логистика и денежные переводы по-прежнему вызывают беспокойство для бизнеса. Недостаточное количество грузовых перевозчиков повышает стоимость и время доставки, что является очень важным моментов при транспортировке свежих овощей и фруктов. Нам необходимо принимать незамедлительные меры и организовывать прямые экспертные дискуссии по этим вопросам.Предлагаю, пока мы ждем начала переговоров по вопросам зоны свободной торговли, подумать над созданием чего-то вроде временной правовой базы, которая позволит нам поставлять необходимые товары с освобождением от налогов в краткосрочной перспективе. Такая база поможет обеспечить внутреннее потребление в России при наличии ценовой конкурентоспособности и продукции высокого качества в условиях беспокойства по поводу инфляции.– В Индонезии вступил в силу запрет на экспорт пальмового масла. Займет ли Таиланд его долю на рынке экспорта пальмового масла?– Сейчас Таиланд занимает третье место в мире по производству пальмового масла. Тем не менее, объемы нашего производства могут казаться не такими большими по сравнению с лидерами индустрии – Индонезией и Малайзией. Производство пальмового масла в Таиланде в основном идет для внутреннего рынка, на международный рынок поставляются излишки. Спрос и предложение пальмового масла в Таиланде постоянно растут, так как оно в отличие от другого сырья может использоваться и в других отраслях промышленности, а также в производстве дизельного топлива. Тем не менее, Таиланд заинтересован в поиске возможностей для экспорта пальмового масла на потенциальные рынки, включая Россию.– В импорте каких товаров из России заинтересован Таиланд?– Мы заинтересованы в продуктах ключевых российских индустрий, например, в удобрениях и энергоносителях, особенно в низкоуглеродных технологиях, так как они успешно дополняют цели "Биоциклическо-зеленой экономической модели", инициатором которой выступают страны АТЭС. Таиланд сейчас председательствует в организации, а Россия является ее членом.Кроме того, в последние несколько лет мы закупили у России некоторое количество вертолетов как для военных, так и для гражданских целей, а также для предотвращения и ликвидации последствий ЧП.Тем не менее, согласно мнению закупщиков, есть одна вещь, которую российские производители могли бы улучшить – послепродажное обслуживание. Если этот момент будет улучшен, то индустрия станет еще более интересной.– Как обстоят дела в сотрудничестве между нашими странами в сфере туризма? Таиланд всегда был одним из наиболее популярных направлений для российских туристов, продолжит ли он взаимодействие с Россией в этой сфере?– До начала пандемии COVID-19 Таиланд каждый год посещали 1,5 миллиона российских туристов. Если вы поспрашиваете своих друзей, уверен, что многие из них были там, знакомы с прекрасным вкусом тайской еды, видели наши великолепные пляжи.С радостью могу вам сообщить, что после Нового года российские туристы были главными посетителями нашей страны. Несмотря на все сложности, с которыми мы столкнулись в феврале и середине марта, мы сделали все возможное, чтобы как следует позаботиться о туристах из России, застрявших в Таиланде. Власти Таиланда тесно сотрудничали с частными секторами и с российским консульством на Пхукете, чтобы им помочь. Например, был создан специальный колл-центр, отели снизили цены и сделали все возможное, чтобы справиться с возникшими проблемами в осуществлении платежей. Иммиграционные службы Пхукета работали над продлением виз для тех, кому это было нужно, а также освобождали от визовых сборов.Есть хорошие новости относительно ковидных ограничений. Начиная с 1 июля, все, что от вас требуется по приезде в Таиланд, – либо сертификат о вакцинации, либо результат ПЦР-теста, сделанный за 72 часа до отправления. Никакого карантина или медицинских страховок не нужно. Кроме того, специалисты двух стран тесно сотрудничают по вопросам возобновления прямых рейсов, надеемся, что к зиме их восстановят. Мы с нетерпением ждем, что еще больше русских туристов приедет к нам в Таиланд. Мы надеемся, что сможем обеспечить туристов из России всем необходимым, как всегда это и делали.Мне бы хотелось, чтобы вы все открыли для себя новые направления в путешествиях по Таиланду, обратили внимание на спортивный, культурный, кулинарный, оздоровительный туризм. В то же время мне бы очень хотелось рассказать об интересных туристических направлениях и моим соотечественникам. Рассказать им о Мурманске, озере Байкал, о Сибири.Но самое главное, я бы хотел, чтобы путешественники в нашу страну ощутили на себе прелесть тайского гостеприимства, с которым тайцы рождаются. Это часть их ДНК – как следует заботиться о друзьях и гостях. Наша страна всегда будет рада нашим русским друзьям.– В этом году Таиланд и Россия отмечают 125-летие установления дипломатических отношений. Как планируется праздновать дату, и как россияне могут присоединиться к празднику?– В 2003 году президент Путин посетил Таиланд для участия в саммите АТЭС в Бангкоке, а в 2007 от имени Его Величества Короля Пумипона Адульядета визит в Россию нанесла Ее Величество Королева Таиланда Сирикит. Эти два визита стали главной основой развития современных отношений между нашими странами. Именно после этих двух визитов число российских туристов, посетивших Таиланд, резко увеличилось и продолжило расти.В рамках празднования 125-летия установления дипломатических отношений между нашими странами мы планируем множество активностей. Например, с 5 по 7 августа в московском "Саду Эрмитаж" пройдет Тайский фестиваль. Это наш подарок российским друзьям. В рамках этого фестиваля российские и тайские артисты будут выступать на одной сцене. Также на фестивале будет модное шоу с участием российских моделей, одетых в шелковые тайские наряды. Устраивая такой фестиваль, мы хотим показать и россиянам, и тайцам, что у нас очень много поводов для совместного празднования.Также мы работаем с музеем "Петергоф" и с "Кунсткамерой" над созданием выставки, посвященной 125-летию установления дипломатических отношений между нашими странами.Кроме того, с 8 по 16 сентября мы планируем организовать поездку в Таиланд для группы российских инфлюенсеров. Я лично планирую проехаться с ними по Таиланду и все там показать, особенно места, которые не очень популярны среди русских туристов. Есть лишь одно условие – участники должны оплатить перелет, а обо всем остальном мы позаботимся сами. Потому что в этом случае нам будет легче относиться к вам как к друзьям, которые приехали навестить, а не то, что мы платим вам, чтобы вы прилетели.На конец декабря мы планируем организовать концерт российского джаза в Таиланде. Почему джаз? Потому что я хочу показать тайцам русскую культуру с новой стороны. Мы знаем, что у вас прекрасные балет и классическая музыка. Но не так много людей знает, что у вас еще есть много потрясающих джазовых музыкантов.Будет и еще одно памятное событие в рамках нашей круглой даты: в ноябре этого года Таиланд будет принимать саммит АТЭС. Как я уже сказал, в 2003 году президент РФ Владимир Путин принимал участие в саммите АТЭС в Таиланде. Вот спустя 19 лет снова пришло время его проводить. Мы очень ждем, что президент Путин снова приедет на саммит. Наш премьер-министр уже организовал соответствующую работу по приглашению лидеров, уверен, что официальное приглашение скоро вышлют. Мы очень ждем президента Путина снова в Таиланде.

https://ria.ru/20220715/tailand-1802741740.html

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таиланд

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, россия, таиланд, сасиват вонгсинсават (посол королевства таиланд в россии)