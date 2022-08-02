https://ria.ru/20220802/tailand-1806589038.html

Посол: Таиланд рассчитывает создание зоны свободной торговли с ЕАЭС

Посол: Таиланд рассчитывает создание зоны свободной торговли с ЕАЭС - РИА Новости, 02.08.2022

Посол: Таиланд рассчитывает создание зоны свободной торговли с ЕАЭС

Таиланд рассчитывает на то, что переговоры о создании зоны свободной торговли со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) начнутся как можно скорее,... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T10:39

2022-08-02T10:39

2022-08-02T11:10

максим решетников

таиланд

россия

бангкок

евразийский экономический союз

сасиват вонгсинсават (посол королевства таиланд в россии)

в мире

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Таиланд рассчитывает на то, что переговоры о создании зоны свободной торговли со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) начнутся как можно скорее, заявил РИА Новости посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават."Таиланд рассчитывает, что переговоры о создании зоны свободной торговли с ЕАЭС начнутся как можно скорее. Это будет способствовать облегчению торговых и инвестиционных обменов, важность которых стала еще выше сегодня, когда мир столкнулся с нарушением глобальных цепочек поставок и продовольственным кризисом", - сказал Вонгсинсават.По его словам, зона свободной торговли в том числе будет способствовать культурному обмену, повышению уровня мобильности людей из разных сфер, которые смогут взаимодействовать друг с другом через культуру, искусство, спорт, образование и туризм. "Как следствие, между людьми будет больше взаимопонимания", - отметил посол.Дипломат также напомнил, что министр торговли Таиланда Чурин Лаксанависит и министр экономического развития России Максим Решетников во время встречи на полях министерского форума АТЭС в Бангкоке в конце мая подтвердили свою готовность продвигать сотрудничество в сфере торговли, инвестиций и туризма, чтобы достичь в следующем году товарооборота в размере 10 миллиардов долларов."Это не только подтверждает политическую готовность Таиланда и России, но и создает прочную основу для последующих действий Таиланда по заключению соглашения о зоне свободной торговли с ЕАЭС", - заключил Вонгсинсават.Читайте полный текст интервью >>

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

максим решетников, таиланд, россия, бангкок, евразийский экономический союз, сасиват вонгсинсават (посол королевства таиланд в россии), в мире