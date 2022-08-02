10:39 02.08.2022 (обновлено: 11:10 02.08.2022)
Посол: Таиланд рассчитывает создание зоны свободной торговли с ЕАЭС
Посол Вонгсинсават: Таиланд рассчитывает на скорое создание зоны свободной торговли с ЕАЭС
Вид на Бангкок. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Таиланд рассчитывает на то, что переговоры о создании зоны свободной торговли со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) начнутся как можно скорее, заявил РИА Новости посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават.
"Таиланд рассчитывает, что переговоры о создании зоны свободной торговли с ЕАЭС начнутся как можно скорее. Это будет способствовать облегчению торговых и инвестиционных обменов, важность которых стала еще выше сегодня, когда мир столкнулся с нарушением глобальных цепочек поставок и продовольственным кризисом", - сказал Вонгсинсават.
По его словам, зона свободной торговли в том числе будет способствовать культурному обмену, повышению уровня мобильности людей из разных сфер, которые смогут взаимодействовать друг с другом через культуру, искусство, спорт, образование и туризм. "Как следствие, между людьми будет больше взаимопонимания", - отметил посол.
Дипломат также напомнил, что министр торговли Таиланда Чурин Лаксанависит и министр экономического развития России Максим Решетников во время встречи на полях министерского форума АТЭС в Бангкоке в конце мая подтвердили свою готовность продвигать сотрудничество в сфере торговли, инвестиций и туризма, чтобы достичь в следующем году товарооборота в размере 10 миллиардов долларов.
"Это не только подтверждает политическую готовность Таиланда и России, но и создает прочную основу для последующих действий Таиланда по заключению соглашения о зоне свободной торговли с ЕАЭС", - заключил Вонгсинсават.