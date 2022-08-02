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Посол: Таиланд рассчитывает создание зоны свободной торговли с ЕАЭС - РИА Новости, 02.08.2022
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Посол: Таиланд рассчитывает создание зоны свободной торговли с ЕАЭС
Посол: Таиланд рассчитывает создание зоны свободной торговли с ЕАЭС - РИА Новости, 02.08.2022
Посол: Таиланд рассчитывает создание зоны свободной торговли с ЕАЭС
Таиланд рассчитывает на то, что переговоры о создании зоны свободной торговли со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) начнутся как можно скорее,... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T10:39
2022-08-02T11:10
максим решетников
таиланд
россия
бангкок
евразийский экономический союз
сасиват вонгсинсават (посол королевства таиланд в россии)
в мире
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Таиланд рассчитывает на то, что переговоры о создании зоны свободной торговли со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) начнутся как можно скорее, заявил РИА Новости посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават."Таиланд рассчитывает, что переговоры о создании зоны свободной торговли с ЕАЭС начнутся как можно скорее. Это будет способствовать облегчению торговых и инвестиционных обменов, важность которых стала еще выше сегодня, когда мир столкнулся с нарушением глобальных цепочек поставок и продовольственным кризисом", - сказал Вонгсинсават.По его словам, зона свободной торговли в том числе будет способствовать культурному обмену, повышению уровня мобильности людей из разных сфер, которые смогут взаимодействовать друг с другом через культуру, искусство, спорт, образование и туризм. "Как следствие, между людьми будет больше взаимопонимания", - отметил посол.Дипломат также напомнил, что министр торговли Таиланда Чурин Лаксанависит и министр экономического развития России Максим Решетников во время встречи на полях министерского форума АТЭС в Бангкоке в конце мая подтвердили свою готовность продвигать сотрудничество в сфере торговли, инвестиций и туризма, чтобы достичь в следующем году товарооборота в размере 10 миллиардов долларов."Это не только подтверждает политическую готовность Таиланда и России, но и создает прочную основу для последующих действий Таиланда по заключению соглашения о зоне свободной торговли с ЕАЭС", - заключил Вонгсинсават.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20220802/ates-1806562199.html
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максим решетников, таиланд, россия, бангкок, евразийский экономический союз, сасиват вонгсинсават (посол королевства таиланд в россии), в мире
10:39 02.08.2022 (обновлено: 11:10 02.08.2022)
 
Посол: Таиланд рассчитывает создание зоны свободной торговли с ЕАЭС

Посол Вонгсинсават: Таиланд рассчитывает на скорое создание зоны свободной торговли с ЕАЭС

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВид на Бангкок
Вид на Бангкок - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Таиланд рассчитывает на то, что переговоры о создании зоны свободной торговли со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) начнутся как можно скорее, заявил РИА Новости посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават.
"Таиланд рассчитывает, что переговоры о создании зоны свободной торговли с ЕАЭС начнутся как можно скорее. Это будет способствовать облегчению торговых и инвестиционных обменов, важность которых стала еще выше сегодня, когда мир столкнулся с нарушением глобальных цепочек поставок и продовольственным кризисом", - сказал Вонгсинсават.
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По его словам, зона свободной торговли в том числе будет способствовать культурному обмену, повышению уровня мобильности людей из разных сфер, которые смогут взаимодействовать друг с другом через культуру, искусство, спорт, образование и туризм. "Как следствие, между людьми будет больше взаимопонимания", - отметил посол.
Дипломат также напомнил, что министр торговли Таиланда Чурин Лаксанависит и министр экономического развития России Максим Решетников во время встречи на полях министерского форума АТЭС в Бангкоке в конце мая подтвердили свою готовность продвигать сотрудничество в сфере торговли, инвестиций и туризма, чтобы достичь в следующем году товарооборота в размере 10 миллиардов долларов.
"Это не только подтверждает политическую готовность Таиланда и России, но и создает прочную основу для последующих действий Таиланда по заключению соглашения о зоне свободной торговли с ЕАЭС", - заключил Вонгсинсават.
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Максим РешетниковТаиландРоссияБангкокЕвразийский экономический союзСасиват Вонгсинсават (посол Королевства Таиланд в России)В мире
 
 
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