https://ria.ru/20220802/tailand-1806588146.html
Таиланд заинтересован в закупках авиации из России, заявил посол
Таиланд заинтересован в закупках авиации из России, заявил посол - РИА Новости, 02.08.2022
Таиланд заинтересован в закупках авиации из России, заявил посол
Российские производители авиационной техники могут стать еще более интересны таиландским закупщикам, если улучшат постпродажное обслуживание, заявил РИА Новости РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T10:35
2022-08-02T10:35
2022-08-02T11:09
россия
таиланд
сасиват вонгсинсават (посол королевства таиланд в россии)
в мире
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российские производители авиационной техники могут стать еще более интересны таиландским закупщикам, если улучшат постпродажное обслуживание, заявил РИА Новости в интервью посол Королевства Таиланд в России Сасиват Вонгсинсават."В последние несколько лет мы закупили у России некоторое количество вертолетов как для военных, так и для гражданских целей, а также для предотвращения и ликвидации последствий ЧП. Тем не менее, согласно мнению закупщиков, есть одна вещь, которую российские производители могли бы улучшить - послепродажное обслуживание", - сказал Вонгсинсават.По мнению после, "если этот момент будет улучшен, то индустрия станет еще более интересной".Читайте полный текст интервью >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, таиланд, сасиват вонгсинсават (посол королевства таиланд в россии), в мире
10:35 02.08.2022 (обновлено: 11:09 02.08.2022)
Таиланд заинтересован в закупках авиации из России, заявил посол
Посол Таиланда Вонгсинсават: Бангкок заинтересован в закупках авиации из России