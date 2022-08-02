https://ria.ru/20220802/tailand-1806588146.html

Таиланд заинтересован в закупках авиации из России, заявил посол

Таиланд заинтересован в закупках авиации из России, заявил посол - РИА Новости, 02.08.2022

Таиланд заинтересован в закупках авиации из России, заявил посол

Российские производители авиационной техники могут стать еще более интересны таиландским закупщикам, если улучшат постпродажное обслуживание, заявил РИА Новости РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T10:35

2022-08-02T10:35

2022-08-02T11:09

россия

таиланд

сасиват вонгсинсават (посол королевства таиланд в россии)

в мире

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российские производители авиационной техники могут стать еще более интересны таиландским закупщикам, если улучшат постпродажное обслуживание, заявил РИА Новости в интервью посол Королевства Таиланд в России Сасиват Вонгсинсават."В последние несколько лет мы закупили у России некоторое количество вертолетов как для военных, так и для гражданских целей, а также для предотвращения и ликвидации последствий ЧП. Тем не менее, согласно мнению закупщиков, есть одна вещь, которую российские производители могли бы улучшить - послепродажное обслуживание", - сказал Вонгсинсават.По мнению после, "если этот момент будет улучшен, то индустрия станет еще более интересной".Читайте полный текст интервью >>

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, таиланд, сасиват вонгсинсават (посол королевства таиланд в россии), в мире