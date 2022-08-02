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Таиланд заинтересован в закупках авиации из России, заявил посол - РИА Новости, 02.08.2022
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Таиланд заинтересован в закупках авиации из России, заявил посол
Таиланд заинтересован в закупках авиации из России, заявил посол - РИА Новости, 02.08.2022
Таиланд заинтересован в закупках авиации из России, заявил посол
Российские производители авиационной техники могут стать еще более интересны таиландским закупщикам, если улучшат постпродажное обслуживание, заявил РИА Новости РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T10:35
2022-08-02T11:09
россия
таиланд
сасиват вонгсинсават (посол королевства таиланд в россии)
в мире
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российские производители авиационной техники могут стать еще более интересны таиландским закупщикам, если улучшат постпродажное обслуживание, заявил РИА Новости в интервью посол Королевства Таиланд в России Сасиват Вонгсинсават."В последние несколько лет мы закупили у России некоторое количество вертолетов как для военных, так и для гражданских целей, а также для предотвращения и ликвидации последствий ЧП. Тем не менее, согласно мнению закупщиков, есть одна вещь, которую российские производители могли бы улучшить - послепродажное обслуживание", - сказал Вонгсинсават.По мнению после, "если этот момент будет улучшен, то индустрия станет еще более интересной".Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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россия, таиланд, сасиват вонгсинсават (посол королевства таиланд в россии), в мире
10:35 02.08.2022 (обновлено: 11:09 02.08.2022)
 
Таиланд заинтересован в закупках авиации из России, заявил посол

Посол Таиланда Вонгсинсават: Бангкок заинтересован в закупках авиации из России

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкБангкок
Бангкок - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российские производители авиационной техники могут стать еще более интересны таиландским закупщикам, если улучшат постпродажное обслуживание, заявил РИА Новости в интервью посол Королевства Таиланд в России Сасиват Вонгсинсават.
"В последние несколько лет мы закупили у России некоторое количество вертолетов как для военных, так и для гражданских целей, а также для предотвращения и ликвидации последствий ЧП. Тем не менее, согласно мнению закупщиков, есть одна вещь, которую российские производители могли бы улучшить - послепродажное обслуживание", - сказал Вонгсинсават.
По мнению после, "если этот момент будет улучшен, то индустрия станет еще более интересной".
Читайте полный текст интервью >>
Чрезвычайный и полномочный посол Королевства Таиланд в России Сасиват Вонгсинсават - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
10:12
Таиланд готов поставлять России автозапчасти, заявил посол в Москве
 
РоссияТаиландСасиват Вонгсинсават (посол Королевства Таиланд в России)В мире
 
 
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