https://ria.ru/20220802/tailand-1806581338.html
Таиланд заинтересован в покупке российских энергоносителей, заявил посол
Таиланд заинтересован в покупке российских энергоносителей, заявил посол - РИА Новости, 02.08.2022
Таиланд заинтересован в покупке российских энергоносителей, заявил посол
Таиланд заинтересован в импорте продуктов ключевых российских индустрий, в том числе удобрений и энергоносителей, заявил РИА Новости посол Королевства Таиланд в РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T10:14
2022-08-02T10:14
2022-08-02T11:09
таиланд
россия
в мире
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Таиланд заинтересован в импорте продуктов ключевых российских индустрий, в том числе удобрений и энергоносителей, заявил РИА Новости посол Королевства Таиланд в России Сасиват Вонгсинсават."Мы заинтересованы в продуктах ключевых российских индустрий, например, в удобрениях и энергоносителях", - сказал Вонгсинсават.По его словам, Таиланд особенно заинтересован в низкоуглеродных технологиях, так как они успешно дополняют цели "Биоциклическозеленой экономической модели", инициатором которой выступают страны АТЭС. "Таиланд сейчас председательствует в организации, а Россия является ее членом", - добавил он.Читайте полный текст интервью >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таиланд, россия, в мире
10:14 02.08.2022 (обновлено: 11:09 02.08.2022)
Таиланд заинтересован в покупке российских энергоносителей, заявил посол
Посол Вонгсинсават: Таиланд заинтересован в российских удобрениях и энергоносителях