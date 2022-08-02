https://ria.ru/20220802/tailand-1806581338.html

Таиланд заинтересован в покупке российских энергоносителей, заявил посол

Таиланд заинтересован в покупке российских энергоносителей, заявил посол - РИА Новости, 02.08.2022

Таиланд заинтересован в покупке российских энергоносителей, заявил посол

Таиланд заинтересован в импорте продуктов ключевых российских индустрий, в том числе удобрений и энергоносителей, заявил РИА Новости посол Королевства Таиланд в РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T10:14

2022-08-02T10:14

2022-08-02T11:09

таиланд

россия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155235/05/1552350581_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_869a8c38fda81016b7facb80cdf90335.jpg

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Таиланд заинтересован в импорте продуктов ключевых российских индустрий, в том числе удобрений и энергоносителей, заявил РИА Новости посол Королевства Таиланд в России Сасиват Вонгсинсават."Мы заинтересованы в продуктах ключевых российских индустрий, например, в удобрениях и энергоносителях", - сказал Вонгсинсават.По его словам, Таиланд особенно заинтересован в низкоуглеродных технологиях, так как они успешно дополняют цели "Биоциклическозеленой экономической модели", инициатором которой выступают страны АТЭС. "Таиланд сейчас председательствует в организации, а Россия является ее членом", - добавил он.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20220802/tailand-1806581177.html

таиланд

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

таиланд, россия, в мире