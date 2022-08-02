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Таиланд заинтересован в покупке российских энергоносителей, заявил посол - РИА Новости, 02.08.2022
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Таиланд заинтересован в покупке российских энергоносителей, заявил посол
Таиланд заинтересован в покупке российских энергоносителей, заявил посол - РИА Новости, 02.08.2022
Таиланд заинтересован в покупке российских энергоносителей, заявил посол
Таиланд заинтересован в импорте продуктов ключевых российских индустрий, в том числе удобрений и энергоносителей, заявил РИА Новости посол Королевства Таиланд в РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T10:14
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таиланд
россия
в мире
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Таиланд заинтересован в импорте продуктов ключевых российских индустрий, в том числе удобрений и энергоносителей, заявил РИА Новости посол Королевства Таиланд в России Сасиват Вонгсинсават."Мы заинтересованы в продуктах ключевых российских индустрий, например, в удобрениях и энергоносителях", - сказал Вонгсинсават.По его словам, Таиланд особенно заинтересован в низкоуглеродных технологиях, так как они успешно дополняют цели "Биоциклическозеленой экономической модели", инициатором которой выступают страны АТЭС. "Таиланд сейчас председательствует в организации, а Россия является ее членом", - добавил он.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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Дарья Буймова
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таиланд, россия, в мире
10:14 02.08.2022 (обновлено: 11:09 02.08.2022)
 
Таиланд заинтересован в покупке российских энергоносителей, заявил посол

Посол Вонгсинсават: Таиланд заинтересован в российских удобрениях и энергоносителях

© Depositphotos / vichie81Бангкок, Таиланд
Бангкок, Таиланд - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© Depositphotos / vichie81
Бангкок, Таиланд. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Таиланд заинтересован в импорте продуктов ключевых российских индустрий, в том числе удобрений и энергоносителей, заявил РИА Новости посол Королевства Таиланд в России Сасиват Вонгсинсават.
"Мы заинтересованы в продуктах ключевых российских индустрий, например, в удобрениях и энергоносителях", - сказал Вонгсинсават.
По его словам, Таиланд особенно заинтересован в низкоуглеродных технологиях, так как они успешно дополняют цели "Биоциклическозеленой экономической модели", инициатором которой выступают страны АТЭС. "Таиланд сейчас председательствует в организации, а Россия является ее членом", - добавил он.
Читайте полный текст интервью >>
Чрезвычайный и полномочный посол Королевства Таиланд в России Сасиват Вонгсинсават - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
10:12
Таиланд готов поставлять России автозапчасти, заявил посол в Москве
 
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