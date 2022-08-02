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Таиланд готов поставлять России автозапчасти, заявил посол в Москве
Таиланд готов поставлять России автозапчасти, заявил посол в Москве - РИА Новости, 02.08.2022
Таиланд готов поставлять России автозапчасти, заявил посол в Москве
Таиланду есть, чем заинтересовать российских импортеров, помимо таких традиционных продуктов экспорта, как фрукты, овощи и морепродукты, он может поставлять... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T10:12
2022-08-02T10:12
2022-08-02T11:09
таиланд
в мире
россия
сасиват вонгсинсават (посол королевства таиланд в россии)
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Таиланду есть, чем заинтересовать российских импортеров, помимо таких традиционных продуктов экспорта, как фрукты, овощи и морепродукты, он может поставлять автозапчасти, спортивный и медицинский инвентарь и многое другое, заявил РИА Новости посол Королевства Таиланд в России Сасиват Вонгсинсават."Учитывая наш опыт, Таиланд может потенциально поставлять фрукты, овощи, рыбную и сельскохозяйственную продукцию, корма для животных, продукты здоровья и красоты, автозапчасти, текстиль, спортивный инвентарь и форму, а также медикаменты и медицинское оборудование и многое другое. Для российских импортеров может найтись довольно много многообещающих сфер, если они в этом заинтересованы", - сказал Вонгсинсават.Посол добавил, что некоторые называют Таиланд "Азиатским Детройтом", который постепенно становится центром автомобилестроения в регионе.Читайте полный текст интервью >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таиланд, в мире, россия, сасиват вонгсинсават (посол королевства таиланд в россии)
10:12 02.08.2022 (обновлено: 11:09 02.08.2022)
Таиланд готов поставлять России автозапчасти, заявил посол в Москве
Посол Таиланда Вонгсинсават: королевство готово поставлять России автозапчасти