https://ria.ru/20220802/tailand-1806581177.html

Таиланд готов поставлять России автозапчасти, заявил посол в Москве

Таиланд готов поставлять России автозапчасти, заявил посол в Москве - РИА Новости, 02.08.2022

Таиланд готов поставлять России автозапчасти, заявил посол в Москве

Таиланду есть, чем заинтересовать российских импортеров, помимо таких традиционных продуктов экспорта, как фрукты, овощи и морепродукты, он может поставлять... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T10:12

2022-08-02T10:12

2022-08-02T11:09

таиланд

в мире

россия

сасиват вонгсинсават (посол королевства таиланд в россии)

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Таиланду есть, чем заинтересовать российских импортеров, помимо таких традиционных продуктов экспорта, как фрукты, овощи и морепродукты, он может поставлять автозапчасти, спортивный и медицинский инвентарь и многое другое, заявил РИА Новости посол Королевства Таиланд в России Сасиват Вонгсинсават."Учитывая наш опыт, Таиланд может потенциально поставлять фрукты, овощи, рыбную и сельскохозяйственную продукцию, корма для животных, продукты здоровья и красоты, автозапчасти, текстиль, спортивный инвентарь и форму, а также медикаменты и медицинское оборудование и многое другое. Для российских импортеров может найтись довольно много многообещающих сфер, если они в этом заинтересованы", - сказал Вонгсинсават.Посол добавил, что некоторые называют Таиланд "Азиатским Детройтом", который постепенно становится центром автомобилестроения в регионе.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20220802/ates-1806562199.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

таиланд, в мире, россия, сасиват вонгсинсават (посол королевства таиланд в россии)