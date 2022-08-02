Рейтинг@Mail.ru
ВСУ расстреляли автобус с мирными жителями - РИА Новости, 03.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220802/spetsoperatsiya-1806804978.html
ВСУ расстреляли автобус с мирными жителями
ВСУ расстреляли автобус с мирными жителями - РИА Новости, 03.08.2022
ВСУ расстреляли автобус с мирными жителями
Украинские вооруженные формирования расстреляли в Херсонской области автобус с мирными жителями, эвакуирующимися на подконтрольные киевским властям территории,... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-02T22:41
2022-08-03T09:12
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
всемирная торговая организация (вто)
войска воздушно-космической обороны
оон
джо байден
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803681316_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_b85c674e08019de4ed2c7971b202f3cf.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Украинские вооруженные формирования расстреляли в Херсонской области автобус с мирными жителями, эвакуирующимися на подконтрольные киевским властям территории, заявили сегодня в Министерстве обороны РФ. По информации минобороны, за сутки почти 23,5 тысячи человек эвакуировалось в Россию из опасных районов Украины и Донбасса.Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил во вторник, что признание замначальника военной разведки Украины Вадима Скибицкого о прямом согласовании с Вашингтоном каждой цели HIMARS доказывает прямую вовлеченность США в конфликт. По его словам, никто в мире не должен сомневаться в том, что удары американскими ракетами HIMARS по объектам в Донбассе, включая Еленовку, спланированы киевским режимом и одобрены Вашингтоном, и администрация президента США Джо Байдена несет прямую ответственность за одобрение киевскому режиму всех ударов по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры Донбасса и других регионов. Генерал также добавил, что Владимир Зеленский и нынешняя администрация США несут политическую и уголовную ответственность за бойню в Еленовке.Ход операцииПо данным военного ведомства, ВКС России за сутки уничтожили более 50 солдат и офицеров из 2-го батальона 54-й механизированной бригады возле Марьинки в ДНР, а также высокоточным оружием поразили до 250 наемников "иностранного легиона" в районе города Николаев, кроме того, ВТО ВКС РФ ликвидированы до 500 военных из 92-й механизированной бригады и большое количество военной техники.В Минобороны РФ также сообщили во вторник, что батальон украинской мотопехоты был расстрелян при отступлении своими же артиллеристами. Согласно сводке оборонного ведомства, российские военные также поразили две батареи гаубиц "Гиацинт" и подавили четыре взвода РСЗО "Град" украинских военных, а силами российской авиации и артиллерии за сутки нанесены удары по живой силе противника в 142 районах, а также по семи складам боеприпасов и пяти пунктам управления.Кроме того, российское Минобороны проинформировало во вторник об уничтожении более 130 человек из числа личного состава 16-го батальона 58-й мотопехотной бригады украинских войск в районе города Артемовск на подконтрольной Киеву части ДНР. К тому же, по информации Минобороны, российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили пять украинских беспилотников в Харьковской и Херсонской областях, а также перехватили два снаряда РСЗО "Ураган" около Херсона.Почти 23,5 тысячи человек за сутки эвакуировалось в Россию из опасных районов Украины и Донбасса, сообщил во вторник руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, украинские вооруженные формирования расстреляли в Херсонской области автобус с мирными жителями, эвакуирующимися на подконтрольные киевским властям территории. Также, по представленной им на брифинге информации, украинские националистические формирования оборудовали опорный пункт в зданиях техникума аграрного университета в Славянске на подконтрольной Киеву территории ДНР, не уведомив местное население.Обстрелы ДНР и ЛНРПродолжаются обстрелы республик Донбасса украинскими войсками. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило сегодня, что противник выпустил по Донецку из РСЗО "Ураган" три ракеты, оснащенные противопехотными минами ПФМ-1 "Лепесток".Народная милиция ДНР заявила, что украинские войска за текущие сутки выпустили более 300 снарядов по 10 населенным пунктам республики. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова призвала ООН дать правовую оценку действиям украинских войск, которые дистанционно минируют населенные пункты ДНР противопехотными минами "Лепесток".Международная ситуация вокруг УкраиныПрезиденты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Сочи обсудят Сирию, Украину, "сверят часы" по эффективности работы механизма по вывозу зерна из украинских портов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.По данным минобороны Турции, первый сухогруз с украинским зерном прибыл в Стамбул.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе своего еженедельного брифинга выразила надежду на то, что профильные структуры ООН и эксперты МККК не будут уклоняться от приглашения России принять участие в изучении произошедшего в Еленовке. Она также заявила, что попытки Киева переложить ответственность за обстрел изолятора в Еленовке на союзные силы РФ и ДНР являются циничными. Также, по ее словам, заявления представителя Главного управления разведки минобороны Украины Вадима Скибицкого подтверждают, что США напрямую вовлечены в боевые действия на Украине.
https://ria.ru/20220802/shantazh-1806666468.html
https://ria.ru/20220715/mi-8mtv-1802631904.html
https://ria.ru/20220725/sbu-1804783975.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803681316_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c0c89f8edb4e77b6ea03dd1f62e1b726.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, донецкая народная республика, всемирная торговая организация (вто), войска воздушно-космической обороны, оон, джо байден, россия, владимир зеленский, луганская народная республика, реджеп тайип эрдоган, херсонская область , ситуация в днр и лнр, в мире
22:41 02.08.2022 (обновлено: 09:12 03.08.2022)
 
ВСУ расстреляли автобус с мирными жителями

МО России: ВСУ расстреляли автобус с эвакуированными жителями в Херсонской области

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Украинские вооруженные формирования расстреляли в Херсонской области автобус с мирными жителями, эвакуирующимися на подконтрольные киевским властям территории, заявили сегодня в Министерстве обороны РФ. По информации минобороны, за сутки почти 23,5 тысячи человек эвакуировалось в Россию из опасных районов Украины и Донбасса.
Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил во вторник, что признание замначальника военной разведки Украины Вадима Скибицкого о прямом согласовании с Вашингтоном каждой цели HIMARS доказывает прямую вовлеченность США в конфликт. По его словам, никто в мире не должен сомневаться в том, что удары американскими ракетами HIMARS по объектам в Донбассе, включая Еленовку, спланированы киевским режимом и одобрены Вашингтоном, и администрация президента США Джо Байдена несет прямую ответственность за одобрение киевскому режиму всех ударов по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры Донбасса и других регионов. Генерал также добавил, что Владимир Зеленский и нынешняя администрация США несут политическую и уголовную ответственность за бойню в Еленовке.
Место содержания пленных украинских боевиков в следственном изоляторе Еленовки, который подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
Вчера, 14:44Специальная военная операция на Украине
"Пойдем на дно вместе": Лондон и Киев шантажируют Вашингтон

Ход операции

По данным военного ведомства, ВКС России за сутки уничтожили более 50 солдат и офицеров из 2-го батальона 54-й механизированной бригады возле Марьинки в ДНР, а также высокоточным оружием поразили до 250 наемников "иностранного легиона" в районе города Николаев, кроме того, ВТО ВКС РФ ликвидированы до 500 военных из 92-й механизированной бригады и большое количество военной техники.
В Минобороны РФ также сообщили во вторник, что батальон украинской мотопехоты был расстрелян при отступлении своими же артиллеристами. Согласно сводке оборонного ведомства, российские военные также поразили две батареи гаубиц "Гиацинт" и подавили четыре взвода РСЗО "Град" украинских военных, а силами российской авиации и артиллерии за сутки нанесены удары по живой силе противника в 142 районах, а также по семи складам боеприпасов и пяти пунктам управления.
Кроме того, российское Минобороны проинформировало во вторник об уничтожении более 130 человек из числа личного состава 16-го батальона 58-й мотопехотной бригады украинских войск в районе города Артемовск на подконтрольной Киеву части ДНР. К тому же, по информации Минобороны, российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили пять украинских беспилотников в Харьковской и Херсонской областях, а также перехватили два снаряда РСЗО "Ураган" около Херсона.
Почти 23,5 тысячи человек за сутки эвакуировалось в Россию из опасных районов Украины и Донбасса, сообщил во вторник руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По его словам, украинские вооруженные формирования расстреляли в Херсонской области автобус с мирными жителями, эвакуирующимися на подконтрольные киевским властям территории. Также, по представленной им на брифинге информации, украинские националистические формирования оборудовали опорный пункт в зданиях техникума аграрного университета в Славянске на подконтрольной Киеву территории ДНР, не уведомив местное население.
Военнослужащий у вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 11:58Специальная военная операция на Украине
"Ударная сила": работа полевого аэродрома в зоне проведения спецоперации

Обстрелы ДНР и ЛНР

Продолжаются обстрелы республик Донбасса украинскими войсками. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило сегодня, что противник выпустил по Донецку из РСЗО "Ураган" три ракеты, оснащенные противопехотными минами ПФМ-1 "Лепесток".
Народная милиция ДНР заявила, что украинские войска за текущие сутки выпустили более 300 снарядов по 10 населенным пунктам республики. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова призвала ООН дать правовую оценку действиям украинских войск, которые дистанционно минируют населенные пункты ДНР противопехотными минами "Лепесток".
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
25 июля, 14:28Специальная военная операция на Украине
СБУ использовала СМИ и блогеров для борьбы с мобилизацией в Донбассе

Международная ситуация вокруг Украины

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Сочи обсудят Сирию, Украину, "сверят часы" по эффективности работы механизма по вывозу зерна из украинских портов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По данным минобороны Турции, первый сухогруз с украинским зерном прибыл в Стамбул.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе своего еженедельного брифинга выразила надежду на то, что профильные структуры ООН и эксперты МККК не будут уклоняться от приглашения России принять участие в изучении произошедшего в Еленовке. Она также заявила, что попытки Киева переложить ответственность за обстрел изолятора в Еленовке на союзные силы РФ и ДНР являются циничными. Также, по ее словам, заявления представителя Главного управления разведки минобороны Украины Вадима Скибицкого подтверждают, что США напрямую вовлечены в боевые действия на Украине.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВсемирная торговая организация (ВТО)Войска воздушно-космической обороныООНДжо БайденРоссияВладимир ЗеленскийЛуганская Народная РеспубликаРеджеп Тайип ЭрдоганХерсонская областьСитуация в ДНР и ЛНРВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала