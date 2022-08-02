https://ria.ru/20220802/spetsoperatsiya-1806804978.html

ВСУ расстреляли автобус с мирными жителями

ВСУ расстреляли автобус с мирными жителями - РИА Новости, 03.08.2022

ВСУ расстреляли автобус с мирными жителями

Украинские вооруженные формирования расстреляли в Херсонской области автобус с мирными жителями, эвакуирующимися на подконтрольные киевским властям территории,... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-02T22:41

2022-08-02T22:41

2022-08-03T09:12

специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

всемирная торговая организация (вто)

войска воздушно-космической обороны

оон

джо байден

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803681316_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_b85c674e08019de4ed2c7971b202f3cf.jpg

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Украинские вооруженные формирования расстреляли в Херсонской области автобус с мирными жителями, эвакуирующимися на подконтрольные киевским властям территории, заявили сегодня в Министерстве обороны РФ. По информации минобороны, за сутки почти 23,5 тысячи человек эвакуировалось в Россию из опасных районов Украины и Донбасса.Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил во вторник, что признание замначальника военной разведки Украины Вадима Скибицкого о прямом согласовании с Вашингтоном каждой цели HIMARS доказывает прямую вовлеченность США в конфликт. По его словам, никто в мире не должен сомневаться в том, что удары американскими ракетами HIMARS по объектам в Донбассе, включая Еленовку, спланированы киевским режимом и одобрены Вашингтоном, и администрация президента США Джо Байдена несет прямую ответственность за одобрение киевскому режиму всех ударов по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры Донбасса и других регионов. Генерал также добавил, что Владимир Зеленский и нынешняя администрация США несут политическую и уголовную ответственность за бойню в Еленовке.Ход операцииПо данным военного ведомства, ВКС России за сутки уничтожили более 50 солдат и офицеров из 2-го батальона 54-й механизированной бригады возле Марьинки в ДНР, а также высокоточным оружием поразили до 250 наемников "иностранного легиона" в районе города Николаев, кроме того, ВТО ВКС РФ ликвидированы до 500 военных из 92-й механизированной бригады и большое количество военной техники.В Минобороны РФ также сообщили во вторник, что батальон украинской мотопехоты был расстрелян при отступлении своими же артиллеристами. Согласно сводке оборонного ведомства, российские военные также поразили две батареи гаубиц "Гиацинт" и подавили четыре взвода РСЗО "Град" украинских военных, а силами российской авиации и артиллерии за сутки нанесены удары по живой силе противника в 142 районах, а также по семи складам боеприпасов и пяти пунктам управления.Кроме того, российское Минобороны проинформировало во вторник об уничтожении более 130 человек из числа личного состава 16-го батальона 58-й мотопехотной бригады украинских войск в районе города Артемовск на подконтрольной Киеву части ДНР. К тому же, по информации Минобороны, российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили пять украинских беспилотников в Харьковской и Херсонской областях, а также перехватили два снаряда РСЗО "Ураган" около Херсона.Почти 23,5 тысячи человек за сутки эвакуировалось в Россию из опасных районов Украины и Донбасса, сообщил во вторник руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, украинские вооруженные формирования расстреляли в Херсонской области автобус с мирными жителями, эвакуирующимися на подконтрольные киевским властям территории. Также, по представленной им на брифинге информации, украинские националистические формирования оборудовали опорный пункт в зданиях техникума аграрного университета в Славянске на подконтрольной Киеву территории ДНР, не уведомив местное население.Обстрелы ДНР и ЛНРПродолжаются обстрелы республик Донбасса украинскими войсками. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило сегодня, что противник выпустил по Донецку из РСЗО "Ураган" три ракеты, оснащенные противопехотными минами ПФМ-1 "Лепесток".Народная милиция ДНР заявила, что украинские войска за текущие сутки выпустили более 300 снарядов по 10 населенным пунктам республики. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова призвала ООН дать правовую оценку действиям украинских войск, которые дистанционно минируют населенные пункты ДНР противопехотными минами "Лепесток".Международная ситуация вокруг УкраиныПрезиденты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Сочи обсудят Сирию, Украину, "сверят часы" по эффективности работы механизма по вывозу зерна из украинских портов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.По данным минобороны Турции, первый сухогруз с украинским зерном прибыл в Стамбул.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе своего еженедельного брифинга выразила надежду на то, что профильные структуры ООН и эксперты МККК не будут уклоняться от приглашения России принять участие в изучении произошедшего в Еленовке. Она также заявила, что попытки Киева переложить ответственность за обстрел изолятора в Еленовке на союзные силы РФ и ДНР являются циничными. Также, по ее словам, заявления представителя Главного управления разведки минобороны Украины Вадима Скибицкого подтверждают, что США напрямую вовлечены в боевые действия на Украине.

https://ria.ru/20220802/shantazh-1806666468.html

https://ria.ru/20220715/mi-8mtv-1802631904.html

https://ria.ru/20220725/sbu-1804783975.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, донецкая народная республика, всемирная торговая организация (вто), войска воздушно-космической обороны, оон, джо байден, россия, владимир зеленский, луганская народная республика, реджеп тайип эрдоган, херсонская область , ситуация в днр и лнр, в мире