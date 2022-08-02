https://ria.ru/20220802/sobchak-1806698751.html
Ксения Собчак рассмешила Сеть увеличенной грудью
Ксения Собчак рассмешила Сеть увеличенной грудью - РИА Новости, 02.08.2022
Ксения Собчак рассмешила Сеть увеличенной грудью
Ксения Собчак для фотографии в социальных сетях увеличила себе грудь: она прибегла к уловке по позированию – сжала руки, сдавив таким образом грудную клетку. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T15:45
2022-08-02T15:45
2022-08-02T15:45
шоубиз
ксения собчак
знаменитости
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579626044_0:4:3072:1732_1920x0_80_0_0_babb258e42210de6985c91e985a8f132.jpg
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Ксения Собчак для фотографии в социальных сетях увеличила себе грудь: она прибегла к уловке по позированию – сжала руки, сдавив таким образом грудную клетку.В комментариях оценили юмор.Ранее Николай Басков посвятил Ксении оскорбительный стих, в котором назвал ее "клячей". Так он отреагировал на критику Собчак песни Олега Газманова и Александра Маршала.
https://ria.ru/20220728/shaman-1805587028.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579626044_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9bc7734d33750fd9d7eab6313d80a60c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ксения собчак, знаменитости, шоу-бизнес
Ксения Собчак рассмешила Сеть увеличенной грудью
Ксения Собчак рассмешила пользователей Сети увеличенной с помощью позирования грудью