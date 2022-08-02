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Ксения Собчак рассмешила Сеть увеличенной грудью - РИА Новости, 02.08.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220802/sobchak-1806698751.html
Ксения Собчак рассмешила Сеть увеличенной грудью
Ксения Собчак рассмешила Сеть увеличенной грудью - РИА Новости, 02.08.2022
Ксения Собчак рассмешила Сеть увеличенной грудью
Ксения Собчак для фотографии в социальных сетях увеличила себе грудь: она прибегла к уловке по позированию – сжала руки, сдавив таким образом грудную клетку. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T15:45
2022-08-02T15:45
шоубиз
ксения собчак
знаменитости
шоу-бизнес
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Ксения Собчак для фотографии в социальных сетях увеличила себе грудь: она прибегла к уловке по позированию – сжала руки, сдавив таким образом грудную клетку.В комментариях оценили юмор.Ранее Николай Басков посвятил Ксении оскорбительный стих, в котором назвал ее "клячей". Так он отреагировал на критику Собчак песни Олега Газманова и Александра Маршала.
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ксения собчак, знаменитости, шоу-бизнес
15:45 02.08.2022
 
Ксения Собчак рассмешила Сеть увеличенной грудью

Ксения Собчак рассмешила пользователей Сети увеличенной с помощью позирования грудью

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКсения Собчак
Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Ксения Собчак для фотографии в социальных сетях увеличила себе грудь: она прибегла к уловке по позированию – сжала руки, сдавив таким образом грудную клетку.

"Когда научился правильно сжимать руки", – пошутила ведущая.

В комментариях оценили юмор.

"Чувствуется мощь в руках!", "Бузова научила?", "Смешно", "Блин, настроение подняла", "Жги дальше", "Шикарная женщина", – написали пользователи.

Ранее Николай Басков посвятил Ксении оскорбительный стих, в котором назвал ее "клячей". Так он отреагировал на критику Собчак песни Олега Газманова и Александра Маршала.
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