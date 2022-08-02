https://ria.ru/20220802/sobchak-1806698751.html

Ксения Собчак рассмешила Сеть увеличенной грудью

Ксения Собчак рассмешила Сеть увеличенной грудью - РИА Новости, 02.08.2022

Ксения Собчак рассмешила Сеть увеличенной грудью

Ксения Собчак для фотографии в социальных сетях увеличила себе грудь: она прибегла к уловке по позированию – сжала руки, сдавив таким образом грудную клетку. РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T15:45

2022-08-02T15:45

2022-08-02T15:45

шоубиз

ксения собчак

знаменитости

шоу-бизнес

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Ксения Собчак для фотографии в социальных сетях увеличила себе грудь: она прибегла к уловке по позированию – сжала руки, сдавив таким образом грудную клетку.В комментариях оценили юмор.Ранее Николай Басков посвятил Ксении оскорбительный стих, в котором назвал ее "клячей". Так он отреагировал на критику Собчак песни Олега Газманова и Александра Маршала.

https://ria.ru/20220728/shaman-1805587028.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

ксения собчак, знаменитости, шоу-бизнес