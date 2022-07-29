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Басков назвал Собчак клячей за критику Газманова - РИА Новости, 29.07.2022
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Шоубиз
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Басков назвал Собчак клячей за критику Газманова
Басков назвал Собчак клячей за критику Газманова - РИА Новости, 29.07.2022
Басков назвал Собчак клячей за критику Газманова
Николай Басков посвятил Ксении Собчак оскорбительный стих в социальных сетях. Поводом для их написания послужила новость в СМИ, что журналистка раскритиковала... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T15:01
2022-07-29T15:01
шоубиз
знаменитости
николай басков
ксения собчак
олег газманов
шоу-бизнес
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Николай Басков посвятил Ксении Собчак оскорбительный стих в социальных сетях. Поводом для их написания послужила новость в СМИ, что журналистка раскритиковала творчество Олега Газманова.Ранее Собчак в своем YouTube-шоу иронично высказалась по поводу новой песни Газманова и Александра Маршала "Мама-Родина". В частности, она говорила, что "Газманов с Маршалом, еле попадая в ноты, поют заунывную, хотя я даже не оцениваю текст".Ранее Собчак раскритиковала патриотическую песню исполнителя Shaman, но музыкант уже ответил ей благодарностью.
https://ria.ru/20220729/shaman-1805609710.html
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знаменитости, николай басков, ксения собчак, олег газманов, шоу-бизнес
15:01 29.07.2022
 
Басков назвал Собчак клячей за критику Газманова

Николай Басков назвал Ксению Собчак клячей за критику песни Олега Газманова

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкНародный артист России Николай Басков
Народный артист России Николай Басков - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Николай Басков посвятил Ксении Собчак оскорбительный стих в социальных сетях. Поводом для их написания послужила новость в СМИ, что журналистка раскритиковала творчество Олега Газманова.

"Сколько будем терпеть эту клячу

Ту, что душит песни народные

Мерзко ползает что-то Собчачье

По культурному телу Родины...

Гадить на народного артиста

Кто давно и классика, и ретро

Может только та, кто креативно

*** (Мочится - Прим. ред.) или плюет навстречу ветру…", – написал Басков.

Ранее Собчак в своем YouTube-шоу иронично высказалась по поводу новой песни Газманова и Александра Маршала "Мама-Родина". В частности, она говорила, что "Газманов с Маршалом, еле попадая в ноты, поют заунывную, хотя я даже не оцениваю текст".
Ранее Собчак раскритиковала патриотическую песню исполнителя Shaman, но музыкант уже ответил ей благодарностью.
Певец SHAMAN
08:00Шоубиз
SHAMAN: "Моя следующая песня будет диалогом с Богом"
 
ШоубизЗнаменитостиНиколай БасковКсения СобчакОлег ГазмановШоу-бизнес
 
 
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