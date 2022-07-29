https://ria.ru/20220729/baskov-1805871816.html
Басков назвал Собчак клячей за критику Газманова
Басков назвал Собчак клячей за критику Газманова - РИА Новости, 29.07.2022
Басков назвал Собчак клячей за критику Газманова
Николай Басков посвятил Ксении Собчак оскорбительный стих в социальных сетях. Поводом для их написания послужила новость в СМИ, что журналистка раскритиковала... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T15:01
2022-07-29T15:01
2022-07-29T15:01
шоубиз
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николай басков
ксения собчак
олег газманов
шоу-бизнес
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Николай Басков посвятил Ксении Собчак оскорбительный стих в социальных сетях. Поводом для их написания послужила новость в СМИ, что журналистка раскритиковала творчество Олега Газманова.Ранее Собчак в своем YouTube-шоу иронично высказалась по поводу новой песни Газманова и Александра Маршала "Мама-Родина". В частности, она говорила, что "Газманов с Маршалом, еле попадая в ноты, поют заунывную, хотя я даже не оцениваю текст".Ранее Собчак раскритиковала патриотическую песню исполнителя Shaman, но музыкант уже ответил ей благодарностью.
https://ria.ru/20220729/shaman-1805609710.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, николай басков, ксения собчак, олег газманов, шоу-бизнес
Басков назвал Собчак клячей за критику Газманова
Николай Басков назвал Ксению Собчак клячей за критику песни Олега Газманова
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Николай Басков посвятил Ксении Собчак оскорбительный стих в социальных сетях. Поводом для их написания послужила новость в СМИ, что журналистка раскритиковала творчество Олега Газманова.
"Сколько будем терпеть эту клячу
Ту, что душит песни народные
Мерзко ползает что-то Собчачье
По культурному телу Родины...
Гадить на народного артиста
Кто давно и классика, и ретро
Может только та, кто креативно
*** (Мочится - Прим. ред.) или плюет навстречу ветру…", – написал Басков.
Ранее Собчак в своем YouTube-шоу иронично высказалась по поводу новой песни Газманова и Александра Маршала "Мама-Родина". В частности, она говорила, что "Газманов с Маршалом, еле попадая в ноты, поют заунывную, хотя я даже не оцениваю текст".
Ранее Собчак раскритиковала патриотическую песню исполнителя Shaman, но музыкант уже ответил
ей благодарностью.