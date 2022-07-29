https://ria.ru/20220729/baskov-1805871816.html

Басков назвал Собчак клячей за критику Газманова

Басков назвал Собчак клячей за критику Газманова - РИА Новости, 29.07.2022

Басков назвал Собчак клячей за критику Газманова

Николай Басков посвятил Ксении Собчак оскорбительный стих в социальных сетях. Поводом для их написания послужила новость в СМИ, что журналистка раскритиковала... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T15:01

2022-07-29T15:01

2022-07-29T15:01

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шоу-бизнес

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Николай Басков посвятил Ксении Собчак оскорбительный стих в социальных сетях. Поводом для их написания послужила новость в СМИ, что журналистка раскритиковала творчество Олега Газманова.Ранее Собчак в своем YouTube-шоу иронично высказалась по поводу новой песни Газманова и Александра Маршала "Мама-Родина". В частности, она говорила, что "Газманов с Маршалом, еле попадая в ноты, поют заунывную, хотя я даже не оцениваю текст".Ранее Собчак раскритиковала патриотическую песню исполнителя Shaman, но музыкант уже ответил ей благодарностью.

https://ria.ru/20220729/shaman-1805609710.html

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Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, николай басков, ксения собчак, олег газманов, шоу-бизнес