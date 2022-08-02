12:08 02.08.2022 (обновлено: 12:10 02.08.2022)
Шойгу заявил об уничтожении 396 комплексов Javelin и NLAW
Шойгу: ВСУ за две недели лишились 396 ракетных комплексов Javelin и NLAW
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкВоеннослужащий НМ ЛНР демонстрирует американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) "Джавелин" (Javelin)
Военнослужащий НМ ЛНР демонстрирует американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) "Джавелин" (Javelin). Архивное фото
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Российские военные в ходе спецоперации на Украине уничтожили 396 противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW, шесть пусковых установок и свыше 200 ракет РСЗО HIMARS, 33 американские гаубицы М777 и пять пусковых установок противокорабельного ракетного комплекса Harpoon, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Бесконтрольные поставки Украине западного вооружения серьёзно угрожают безопасности региона. Всего в результате ударов российских войск по военным объектам ВСУ уничтожены 33 американские гаубицы М777, пять пусковых установок противокорабельного ракетного комплекса Harpoon. А также - шесть пусковых установок и более 200 ракет реактивных систем залпового огня HIMARS", - сказал Шойгу на селекторном совещании.
Также, по его словам, за прошедшие две недели украинские войска "лишились 396 противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW, 125 переносных зенитных ракетных комплексов типа "Стингер".