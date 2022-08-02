https://ria.ru/20220802/shoygu-1806616462.html

Шойгу заявил об уничтожении 396 комплексов Javelin и NLAW

Шойгу заявил об уничтожении 396 комплексов Javelin и NLAW - РИА Новости, 02.08.2022

Шойгу заявил об уничтожении 396 комплексов Javelin и NLAW

Российские военные в ходе спецоперации на Украине уничтожили 396 противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW, шесть пусковых установок и свыше 200 ракет... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T12:08

2022-08-02T12:08

2022-08-02T12:10

специальная военная операция на украине

сергей шойгу

украина

вооруженные силы украины

javelin (птрк)

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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Российские военные в ходе спецоперации на Украине уничтожили 396 противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW, шесть пусковых установок и свыше 200 ракет РСЗО HIMARS, 33 американские гаубицы М777 и пять пусковых установок противокорабельного ракетного комплекса Harpoon, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Бесконтрольные поставки Украине западного вооружения серьёзно угрожают безопасности региона. Всего в результате ударов российских войск по военным объектам ВСУ уничтожены 33 американские гаубицы М777, пять пусковых установок противокорабельного ракетного комплекса Harpoon. А также - шесть пусковых установок и более 200 ракет реактивных систем залпового огня HIMARS", - сказал Шойгу на селекторном совещании.Также, по его словам, за прошедшие две недели украинские войска "лишились 396 противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW, 125 переносных зенитных ракетных комплексов типа "Стингер".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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сергей шойгу, украина, вооруженные силы украины, javelin (птрк)