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Шойгу заявил об уничтожении 396 комплексов Javelin и NLAW - РИА Новости, 02.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220802/shoygu-1806616462.html
Шойгу заявил об уничтожении 396 комплексов Javelin и NLAW
Шойгу заявил об уничтожении 396 комплексов Javelin и NLAW - РИА Новости, 02.08.2022
Шойгу заявил об уничтожении 396 комплексов Javelin и NLAW
Российские военные в ходе спецоперации на Украине уничтожили 396 противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW, шесть пусковых установок и свыше 200 ракет... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T12:08
2022-08-02T12:10
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
украина
вооруженные силы украины
javelin (птрк)
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Российские военные в ходе спецоперации на Украине уничтожили 396 противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW, шесть пусковых установок и свыше 200 ракет РСЗО HIMARS, 33 американские гаубицы М777 и пять пусковых установок противокорабельного ракетного комплекса Harpoon, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Бесконтрольные поставки Украине западного вооружения серьёзно угрожают безопасности региона. Всего в результате ударов российских войск по военным объектам ВСУ уничтожены 33 американские гаубицы М777, пять пусковых установок противокорабельного ракетного комплекса Harpoon. А также - шесть пусковых установок и более 200 ракет реактивных систем залпового огня HIMARS", - сказал Шойгу на селекторном совещании.Также, по его словам, за прошедшие две недели украинские войска "лишились 396 противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW, 125 переносных зенитных ракетных комплексов типа "Стингер".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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сергей шойгу, украина, вооруженные силы украины, javelin (птрк)
12:08 02.08.2022 (обновлено: 12:10 02.08.2022)
 
Шойгу заявил об уничтожении 396 комплексов Javelin и NLAW

Шойгу: ВСУ за две недели лишились 396 ракетных комплексов Javelin и NLAW

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкВоеннослужащий НМ ЛНР демонстрирует американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) "Джавелин" (Javelin)
Военнослужащий НМ ЛНР демонстрирует американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Джавелин (Javelin) - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Военнослужащий НМ ЛНР демонстрирует американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) "Джавелин" (Javelin). Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Российские военные в ходе спецоперации на Украине уничтожили 396 противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW, шесть пусковых установок и свыше 200 ракет РСЗО HIMARS, 33 американские гаубицы М777 и пять пусковых установок противокорабельного ракетного комплекса Harpoon, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Бесконтрольные поставки Украине западного вооружения серьёзно угрожают безопасности региона. Всего в результате ударов российских войск по военным объектам ВСУ уничтожены 33 американские гаубицы М777, пять пусковых установок противокорабельного ракетного комплекса Harpoon. А также - шесть пусковых установок и более 200 ракет реактивных систем залпового огня HIMARS", - сказал Шойгу на селекторном совещании.
Также, по его словам, за прошедшие две недели украинские войска "лишились 396 противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW, 125 переносных зенитных ракетных комплексов типа "Стингер".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей ШойгуУкраинаВооруженные силы УкраиныJavelin (ПТРК)
 
 
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