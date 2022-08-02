https://ria.ru/20220802/sbu-1806680211.html
Зеленский сменил главного аналитика Службы безопасности Украины
Зеленский сменил главного аналитика Службы безопасности Украины - РИА Новости, 02.08.2022
Зеленский сменил главного аналитика Службы безопасности Украины
Владимир Зеленский продолжает кадровые изменения в рядах Службы безопасности Украины (СБУ), согласно президентскому указу, новым главным аналитиком службы... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T14:45
2022-08-02T14:45
2022-08-02T14:45
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днепропетровская область
служба безопасности украины
владимир зеленский
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский продолжает кадровые изменения в рядах Службы безопасности Украины (СБУ), согласно президентскому указу, новым главным аналитиком службы назначена Елена Яцкевич, сообщает во вторник издание "Закон и Бизнес".Президентские указы от 1 августа №546 и № 547 обнародованы на сайте Зеленского."Согласно документам, с должности руководителя ДИАЗ СБУ (департамента информационно-аналитического обеспечения – ред.) уволен Валентин Безверхий (был назначен в апреле 2016 года). Его место в должности главного аналитика спецслужбы заняла Елена Яцкевич", - сообщает издание.Парламент Украины 19 июля проголосовал за увольнение Ивана Баканова с должности главы СБУ.На сайте Зеленского 19 июля были опубликованы указы о назначении новых начальников управления СБ в Харьковской, Сумской, Полтавской, Закарпатской и Днепропетровской областях и увольнении замглавы СБ Владимира Горбенко. Также Зеленский своим указом 28 июля назначил генеральным прокурором депутата от правящей партии "Слуга народа" Андрея Костина.
https://radiosputnik.ria.ru/20220802/zelenskiy-1806609976.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, днепропетровская область, служба безопасности украины, владимир зеленский
Зеленский сменил главного аналитика Службы безопасности Украины
Президент Украины Зеленский сменил главного аналитика СБУ