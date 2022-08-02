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Зеленский сменил главного аналитика Службы безопасности Украины - РИА Новости, 02.08.2022
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Зеленский сменил главного аналитика Службы безопасности Украины
Зеленский сменил главного аналитика Службы безопасности Украины - РИА Новости, 02.08.2022
Зеленский сменил главного аналитика Службы безопасности Украины
Владимир Зеленский продолжает кадровые изменения в рядах Службы безопасности Украины (СБУ), согласно президентскому указу, новым главным аналитиком службы... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T14:45
2022-08-02T14:45
в мире
украина
днепропетровская область
служба безопасности украины
владимир зеленский
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский продолжает кадровые изменения в рядах Службы безопасности Украины (СБУ), согласно президентскому указу, новым главным аналитиком службы назначена Елена Яцкевич, сообщает во вторник издание "Закон и Бизнес".Президентские указы от 1 августа №546 и № 547 обнародованы на сайте Зеленского."Согласно документам, с должности руководителя ДИАЗ СБУ (департамента информационно-аналитического обеспечения – ред.) уволен Валентин Безверхий (был назначен в апреле 2016 года). Его место в должности главного аналитика спецслужбы заняла Елена Яцкевич", - сообщает издание.Парламент Украины 19 июля проголосовал за увольнение Ивана Баканова с должности главы СБУ.На сайте Зеленского 19 июля были опубликованы указы о назначении новых начальников управления СБ в Харьковской, Сумской, Полтавской, Закарпатской и Днепропетровской областях и увольнении замглавы СБ Владимира Горбенко. Также Зеленский своим указом 28 июля назначил генеральным прокурором депутата от правящей партии "Слуга народа" Андрея Костина.
https://radiosputnik.ria.ru/20220802/zelenskiy-1806609976.html
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в мире, украина, днепропетровская область, служба безопасности украины, владимир зеленский
14:45 02.08.2022
 
Зеленский сменил главного аналитика Службы безопасности Украины

Президент Украины Зеленский сменил главного аналитика СБУ

© Фото : Служба безопасности УкраиныСотрудник СБУ
Сотрудник СБУ - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© Фото : Служба безопасности Украины
Сотрудник СБУ. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский продолжает кадровые изменения в рядах Службы безопасности Украины (СБУ), согласно президентскому указу, новым главным аналитиком службы назначена Елена Яцкевич, сообщает во вторник издание "Закон и Бизнес".
Президентские указы от 1 августа №546 и № 547 обнародованы на сайте Зеленского.
"Согласно документам, с должности руководителя ДИАЗ СБУ (департамента информационно-аналитического обеспечения – ред.) уволен Валентин Безверхий (был назначен в апреле 2016 года). Его место в должности главного аналитика спецслужбы заняла Елена Яцкевич", - сообщает издание.
Парламент Украины 19 июля проголосовал за увольнение Ивана Баканова с должности главы СБУ.
На сайте Зеленского 19 июля были опубликованы указы о назначении новых начальников управления СБ в Харьковской, Сумской, Полтавской, Закарпатской и Днепропетровской областях и увольнении замглавы СБ Владимира Горбенко. Также Зеленский своим указом 28 июля назначил генеральным прокурором депутата от правящей партии "Слуга народа" Андрея Костина.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
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В миреУкраинаДнепропетровская областьСлужба безопасности УкраиныВладимир Зеленский
 
 
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