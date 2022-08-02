https://ria.ru/20220802/sanktsii-1806799463.html

США ввели санкции против Московского физико-технического института

США ввели санкции против Московского физико-технического института - РИА Новости, 02.08.2022

США ввели санкции против Московского физико-технического института

США ввели санкции против Московского физико-технического института за участие в инновационных разработках в интересах российских военных, сообщил... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T21:38

2022-08-02T21:38

2022-08-02T21:38

технологии

московский физико-технический институт

сколковский институт науки и технологий

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сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 2 авг – РИА Новости. США ввели санкции против Московского физико-технического института за участие в инновационных разработках в интересах российских военных, сообщил госдепартамент.МФТИ пополнил санкционный список вместе с тремя десятками российских структур, который в этот раз отбирались в основном среди предприятий высокотехнологического сектора.В вину МФТИ американские власти поставили разработку беспилотных летательных аппаратов, "системы визуализации" для истребительной авиации, наличие лаборатории, которая работает в поддержку российского военно-космического сектора, участие в подготовке специалистов для военно-промышленного сектора страны.В санкционный список попали также числе Сколковский институт науки и технологий, технопарк и фонд Сколково, Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт, Зеленоградский нанотехнологический центр, Институт электронных управляющих машин, Институт системного анализа Российской академии наук, АО "Светлана-Полупроводники", Воронежский завод полупроводниковых приборов и другие предприятия сферы высоких технологий.

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технологии, московский физико-технический институт, сколковский институт науки и технологий, сколково, сша, в мире, санкции в отношении россии, россия