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США ввели санкции против Московского физико-технического института - РИА Новости, 02.08.2022
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США ввели санкции против Московского физико-технического института
США ввели санкции против Московского физико-технического института - РИА Новости, 02.08.2022
США ввели санкции против Московского физико-технического института
США ввели санкции против Московского физико-технического института за участие в инновационных разработках в интересах российских военных, сообщил... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T21:38
2022-08-02T21:38
технологии
московский физико-технический институт
сколковский институт науки и технологий
сколково
сша
в мире
санкции в отношении россии
россия
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ВАШИНГТОН, 2 авг – РИА Новости. США ввели санкции против Московского физико-технического института за участие в инновационных разработках в интересах российских военных, сообщил госдепартамент.МФТИ пополнил санкционный список вместе с тремя десятками российских структур, который в этот раз отбирались в основном среди предприятий высокотехнологического сектора.В вину МФТИ американские власти поставили разработку беспилотных летательных аппаратов, "системы визуализации" для истребительной авиации, наличие лаборатории, которая работает в поддержку российского военно-космического сектора, участие в подготовке специалистов для военно-промышленного сектора страны.В санкционный список попали также числе Сколковский институт науки и технологий, технопарк и фонд Сколково, Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт, Зеленоградский нанотехнологический центр, Институт электронных управляющих машин, Институт системного анализа Российской академии наук, АО "Светлана-Полупроводники", Воронежский завод полупроводниковых приборов и другие предприятия сферы высоких технологий.
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технологии, московский физико-технический институт, сколковский институт науки и технологий, сколково, сша, в мире, санкции в отношении россии, россия
21:38 02.08.2022
 
США ввели санкции против Московского физико-технического института

США ввели санкции против МФТИ за инновационные разработки в интересах российских военных

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 авг – РИА Новости. США ввели санкции против Московского физико-технического института за участие в инновационных разработках в интересах российских военных, сообщил госдепартамент.
МФТИ пополнил санкционный список вместе с тремя десятками российских структур, который в этот раз отбирались в основном среди предприятий высокотехнологического сектора.
В вину МФТИ американские власти поставили разработку беспилотных летательных аппаратов, "системы визуализации" для истребительной авиации, наличие лаборатории, которая работает в поддержку российского военно-космического сектора, участие в подготовке специалистов для военно-промышленного сектора страны.
В санкционный список попали также числе Сколковский институт науки и технологий, технопарк и фонд Сколково, Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт, Зеленоградский нанотехнологический центр, Институт электронных управляющих машин, Институт системного анализа Российской академии наук, АО "Светлана-Полупроводники", Воронежский завод полупроводниковых приборов и другие предприятия сферы высоких технологий.
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ТехнологииМосковский физико-технический институтСколковский институт науки и технологийСколковоСШАВ миреСанкции в отношении РоссииРоссия
 
 
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