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США ввели визовые санкции против почти 900 россиян - РИА Новости, 02.08.2022
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США ввели визовые санкции против почти 900 россиян
США ввели визовые санкции против почти 900 россиян - РИА Новости, 02.08.2022
США ввели визовые санкции против почти 900 россиян
США вводят визовые санкции против 893 официальных лиц России, включая членов Совета Федерации и российских военнослужащих, сообщил госдепартамент. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T19:40
2022-08-02T19:51
сша
россия
совет федерации рф
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 2 авг – РИА Новости. США вводят визовые санкции против 893 официальных лиц России, включая членов Совета Федерации и российских военнослужащих, сообщил госдепартамент.Поименный список не опубликован.В пояснении говорится, что под санкции попали лица, активно участвующие в деятельности, которая угрожает "суверенитету, территориальной целостности или политической независимости Украины".Визовые санкции также введены против 31 "иностранного правительственного чиновника", которые действовали в поддержку присоединения Крыма к России. Их имена также не указаны.
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сша, россия, совет федерации рф, государственный департамент сша
19:40 02.08.2022 (обновлено: 19:51 02.08.2022)
 
США ввели визовые санкции против почти 900 россиян

США ввели визовые санкции против 893 официальных лиц, включая военных и членов СФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Государственные флаги России и США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 авг – РИА Новости. США вводят визовые санкции против 893 официальных лиц России, включая членов Совета Федерации и российских военнослужащих, сообщил госдепартамент.
Поименный список не опубликован.
В пояснении говорится, что под санкции попали лица, активно участвующие в деятельности, которая угрожает "суверенитету, территориальной целостности или политической независимости Украины".
Визовые санкции также введены против 31 "иностранного правительственного чиновника", которые действовали в поддержку присоединения Крыма к России. Их имена также не указаны.
Пассажирские самолеты - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
Вчера, 18:52
США добавили российские самолеты в список нарушителей экспортного контроля
 
СШАРоссияСовет Федерации РФГосударственный департамент США
 
 
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