https://ria.ru/20220802/sanktsii-1806780819.html

США ввели визовые санкции против почти 900 россиян

США ввели визовые санкции против почти 900 россиян - РИА Новости, 02.08.2022

США ввели визовые санкции против почти 900 россиян

США вводят визовые санкции против 893 официальных лиц России, включая членов Совета Федерации и российских военнослужащих, сообщил госдепартамент. РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T19:40

2022-08-02T19:40

2022-08-02T19:51

сша

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совет федерации рф

государственный департамент сша

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ВАШИНГТОН, 2 авг – РИА Новости. США вводят визовые санкции против 893 официальных лиц России, включая членов Совета Федерации и российских военнослужащих, сообщил госдепартамент.Поименный список не опубликован.В пояснении говорится, что под санкции попали лица, активно участвующие в деятельности, которая угрожает "суверенитету, территориальной целостности или политической независимости Украины".Визовые санкции также введены против 31 "иностранного правительственного чиновника", которые действовали в поддержку присоединения Крыма к России. Их имена также не указаны.

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сша, россия, совет федерации рф, государственный департамент сша