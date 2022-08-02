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США ввели визовые санкции против почти 900 россиян
США ввели визовые санкции против почти 900 россиян - РИА Новости, 02.08.2022
США ввели визовые санкции против почти 900 россиян
США вводят визовые санкции против 893 официальных лиц России, включая членов Совета Федерации и российских военнослужащих, сообщил госдепартамент. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T19:40
2022-08-02T19:40
2022-08-02T19:51
сша
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совет федерации рф
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 2 авг – РИА Новости. США вводят визовые санкции против 893 официальных лиц России, включая членов Совета Федерации и российских военнослужащих, сообщил госдепартамент.Поименный список не опубликован.В пояснении говорится, что под санкции попали лица, активно участвующие в деятельности, которая угрожает "суверенитету, территориальной целостности или политической независимости Украины".Визовые санкции также введены против 31 "иностранного правительственного чиновника", которые действовали в поддержку присоединения Крыма к России. Их имена также не указаны.
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сша, россия, совет федерации рф, государственный департамент сша
19:40 02.08.2022 (обновлено: 19:51 02.08.2022)
США ввели визовые санкции против почти 900 россиян
США ввели визовые санкции против 893 официальных лиц, включая военных и членов СФ