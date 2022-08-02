https://ria.ru/20220802/sanktsii-1806776418.html
США ввели новые санкции против России
США ввели новые санкции против России - РИА Новости, 02.08.2022
США ввели новые санкции против России
США расширили санкции в отношении России, включив в ограничительный список 13 физических и более 30 юридических лиц, говорится в обнародованном заявлении... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T19:17
2022-08-02T19:17
2022-08-02T19:57
экономика
сша
россия
министерство финансов сша
санкции
санкции в отношении россии
алина кабаева
владимир сальдо
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ВАШИНГТОН, 2 авг — РИА Новости. США расширили санкции в отношении России, включив в ограничительный список 13 физических и более 30 юридических лиц, говорится в обнародованном заявлении американского минфина.Согласно опубликованному перечню, ограничения затронули в том числе бывшую спортсменку Алину Кабаеву, бизнесменов Мельниченко, Гурьевых, Пономаренко, Пумпянского и Рашникова. При этом они не распространяются на ФосАгро, аэропорт "Шереметьево" и "Еврохим".Кроме того, санкции коснулись главы администрации Мариуполя Константина Иващенко, руководителя администрации Херсонской области Владимира Сальдо и его заместителя Кирилла Стремоусова.Среди компаний в списке оказались фонд, институт и технопарк в Сколково, а также ММК.Помимо этого, новые санкции США распространились на две яхты, предположительно, связанные с российскими физлицами.Также Вашингтон ввел визовые ограничения в отношении 893 российских официальных лиц, включая членов Совфеда и военных, и 31 официального лица из третьих стран за поддержку присоединения Крыма к России, объявили в Госдепе.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России.Москва назвала такие шаги экономической войной, отметив, что была готова к подобному сценарию. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, благодаря чему рубль существенно укрепился к доллару и евро, побив пятилетние максимумы. Также Россия перевела расчеты за поставки газа недружественным странам на рубли. Еще одним шагом по борьбе с влиянием западных санкций стал подготовленный правительством план, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.При этом на Западе ограничения спровоцировали рекордный рост цен на топливо и продовольствие.
https://ria.ru/20220715/ssha-1802739767.html
https://ria.ru/20220801/sanktsii-1806310422.html
https://ria.ru/20220802/samolety-1806770364.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, россия, министерство финансов сша, санкции, санкции в отношении россии, алина кабаева, владимир сальдо, кирилл стремоусов, москва, шереметьево (аэропорт), еврохим, фосагро
19:17 02.08.2022 (обновлено: 19:57 02.08.2022)
США ввели новые санкции против России
США ввели новые санкции против России, включив в ограничительный список 13 физических лиц