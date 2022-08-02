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"Парадокс": Пушков объяснил санкции Венгрии против России - РИА Новости, 02.08.2022
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"Парадокс": Пушков объяснил санкции Венгрии против России
"Парадокс": Пушков объяснил санкции Венгрии против России - РИА Новости, 02.08.2022
"Парадокс": Пушков объяснил санкции Венгрии против России
Венгрия была вынуждена присоединиться к санкциям против России из-за членства в ЕС, написал в Telegram сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T05:08
2022-08-02T10:30
виктор орбан
петер сийярто
брюссель
будапешт
совет федерации рф
еврокомиссия
евросоюз
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Венгрия была вынуждена присоединиться к санкциям против России из-за членства в ЕС, написал в Telegram сенатор Алексей Пушков.По его мнению, эта ситуация кажется "парадоксальной" с учетом позиции премьер-министра страны Виктора Орбана.Член Совета Федерации похвалил венгерского премьера за попытки проявлять независимость от диктата ЕС во внешней политике.Накануне Орбан заявил, что Брюссель не начальник для Венгрии и что страна продолжит отстаивать собственную точку зрения при обсуждении общеевропейских решений. По его словам, Евросоюз находится не в Брюсселе, а "в Вене, Будапеште и Варшаве, Берлине и Мадриде".После начала российской военной спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. При этом Орбан не раз выражал несогласие с такой политикой. По его словам, введя ограничительные меры на поставки российских энергоносителей, ЕС "выстрелил себе в легкие, теперь его экономика задыхается".Сама Венгрия пытается избежать негативных последствий запретов. В стране ввели режим ЧП в сфере энергетики. В июле в Москву приезжал министр иностранных дел Петер Сийярто, чтобы договориться о дополнительных поставках газа. Будапешт также выступил против предложения Еврокомиссии снизить на 15 процентов потребление голубого топлива в странах союза. Ранее из-за позиции Венгрии в ЕС не получилось принять эмбарго на российскую нефть.
https://ria.ru/20220723/sanktsii-1804477390.html
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виктор орбан, петер сийярто, брюссель, будапешт, совет федерации рф, еврокомиссия, евросоюз, венгрия, в мире, алексей пушков, россия, санкции в отношении россии
05:08 02.08.2022 (обновлено: 10:30 02.08.2022)
 
"Парадокс": Пушков объяснил санкции Венгрии против России

Пушков: Венгрия была вынуждена присоединиться к санкциям против России из-за диктата ЕС

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСенатор Алексей Пушков
Сенатор Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Венгрия была вынуждена присоединиться к санкциям против России из-за членства в ЕС, написал в Telegram сенатор Алексей Пушков.
По его мнению, эта ситуация кажется "парадоксальной" с учетом позиции премьер-министра страны Виктора Орбана.
"Будапешт поддержал все санкции против России, хотя Орбан их и сильно критикует. Сей парадокс объясняется тем, что быть в Евросоюзе и быть свободным от Евросоюза все же нельзя", — пояснил Пушков.
Член Совета Федерации похвалил венгерского премьера за попытки проявлять независимость от диктата ЕС во внешней политике.
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Накануне Орбан заявил, что Брюссель не начальник для Венгрии и что страна продолжит отстаивать собственную точку зрения при обсуждении общеевропейских решений. По его словам, Евросоюз находится не в Брюсселе, а "в Вене, Будапеште и Варшаве, Берлине и Мадриде".
После начала российской военной спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. При этом Орбан не раз выражал несогласие с такой политикой. По его словам, введя ограничительные меры на поставки российских энергоносителей, ЕС "выстрелил себе в легкие, теперь его экономика задыхается".
Сама Венгрия пытается избежать негативных последствий запретов. В стране ввели режим ЧП в сфере энергетики. В июле в Москву приезжал министр иностранных дел Петер Сийярто, чтобы договориться о дополнительных поставках газа. Будапешт также выступил против предложения Еврокомиссии снизить на 15 процентов потребление голубого топлива в странах союза. Ранее из-за позиции Венгрии в ЕС не получилось принять эмбарго на российскую нефть.
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Виктор ОрбанПетер СийяртоБрюссельБудапештСовет Федерации РФЕврокомиссияЕвросоюзВенгрияВ миреАлексей ПушковРоссияСанкции в отношении России
 
 
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