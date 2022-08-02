Петербуржец расчленил собутыльника после ссоры и закопал в овраге
Ранее судимый житель Колпино расчленил собутыльника после ссоры и закопал в овраге
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг - РИА Новости. В Петербурге задержан ранее судимый житель Колпино, который убил собутыльника, а его тело расчленил пилой и закопал останки в овраге, сообщили в пресс-службе городского главка СК РФ.
На территории Колпинского района 12 июля пропал мужчина 1979 года рождения. Было возбуждено уголовное дело по статье убийство. "Было установлено, что к совершению указанного преступления причастен знакомый пропавшего – житель Колпино 1980 года рождения, ранее судимый за совершение аналогичных преступлений", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в ночь на 13 июля обвиняемый в квартире дома по Тосненскому переулку совместно с потерпевшим распивал спиртные напитки, после чего в ходе конфликта нанес последнему удар ножом в область туловища. "От полученного повреждения мужчина скончался на месте происшествия. Далее, с целью сокрытия следов преступления обвиняемый расчленил тело и вывез в деревню Черное Волосовского района Ленинградской области, где закопал в овраге", - сообщили в СК.
На видео, распространенном пресс-службой главка, задержанный дает признательные показания. "Я его затащил в ванну… Взял пилу, такая, цепная которая… Глухая деревня, там тихо, спокойно и темно… Сложил все части и упаковал в полиэтиленовый пакет и сложил в клетчатые сумки", - говорит обвиняемый. В СК добавили, что решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.