https://ria.ru/20220802/raschlenenie-1806689422.html

Петербуржец расчленил собутыльника после ссоры и закопал в овраге

Петербуржец расчленил собутыльника после ссоры и закопал в овраге - РИА Новости, 02.08.2022

Петербуржец расчленил собутыльника после ссоры и закопал в овраге

В Петербурге задержан ранее судимый житель Колпино, который убил собутыльника, а его тело расчленил пилой и закопал останки в овраге, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T15:07

2022-08-02T15:07

2022-08-02T15:07

происшествия

колпино

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг - РИА Новости. В Петербурге задержан ранее судимый житель Колпино, который убил собутыльника, а его тело расчленил пилой и закопал останки в овраге, сообщили в пресс-службе городского главка СК РФ.На территории Колпинского района 12 июля пропал мужчина 1979 года рождения. Было возбуждено уголовное дело по статье убийство. "Было установлено, что к совершению указанного преступления причастен знакомый пропавшего – житель Колпино 1980 года рождения, ранее судимый за совершение аналогичных преступлений", - говорится в сообщении.По данным следствия, в ночь на 13 июля обвиняемый в квартире дома по Тосненскому переулку совместно с потерпевшим распивал спиртные напитки, после чего в ходе конфликта нанес последнему удар ножом в область туловища. "От полученного повреждения мужчина скончался на месте происшествия. Далее, с целью сокрытия следов преступления обвиняемый расчленил тело и вывез в деревню Черное Волосовского района Ленинградской области, где закопал в овраге", - сообщили в СК.На видео, распространенном пресс-службой главка, задержанный дает признательные показания. "Я его затащил в ванну… Взял пилу, такая, цепная которая… Глухая деревня, там тихо, спокойно и темно… Сложил все части и упаковал в полиэтиленовый пакет и сложил в клетчатые сумки", - говорит обвиняемый. В СК добавили, что решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20220505/ubiystvo-1786941122.html

колпино

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, колпино, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)