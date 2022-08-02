https://ria.ru/20220802/pvo-1806609690.html

Российская ПВО за июль спасла тысячи мирных жителей, заявил Шойгу

Российская ПВО за июль спасла тысячи мирных жителей, заявил Шойгу - РИА Новости, 02.08.2022

Российская ПВО за июль спасла тысячи мирных жителей, заявил Шойгу

Вооруженные силы РФ за июль сбили в ходе операции 34 самолета противника, перехватили 39 ракет оперативно-тактического комплекса "Точка-У" и 226 снарядов... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T11:56

2022-08-02T11:56

2022-08-02T15:30

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

сергей шойгу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806671071_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_aa2639e24e26b25c478a06b4c344b459.jpg

МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Вооруженные силы РФ за июль сбили в ходе операции 34 самолета противника, перехватили 39 ракет оперативно-тактического комплекса "Точка-У" и 226 снарядов залпового огня – этим спасены тысячи жизней, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник."Российские Вооруженные силы продолжают прикрывать гражданские объекты в освобожденных районах от средств воздушного нападения противника. Только за минувший месяц сбито 34 украинских самолета, перехвачено 39 ракет комплекса "Точка-У", а также 226 снарядов реактивных систем залпового огня, в том числе иностранного производства. Этим спасены тысячи мирных жителей", - сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Этим спасены тысячи мирных жизней" – Шойгу об уничтожении ракет ВСУ Российские военные в ходе спецоперации на Украине уничтожили 396 противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW, шесть пусковых установок и свыше 200 ракет РСЗО HIMARS, 33 американские гаубицы М777 и пять пусковых установок противокорабельного ракетного комплекса Harpoon, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. 2022-08-02T11:56 true PT1M25S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, сергей шойгу