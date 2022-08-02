Рейтинг@Mail.ru
Российская ПВО за июль спасла тысячи мирных жителей, заявил Шойгу - РИА Новости, 02.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220802/pvo-1806609690.html
Российская ПВО за июль спасла тысячи мирных жителей, заявил Шойгу
Российская ПВО за июль спасла тысячи мирных жителей, заявил Шойгу - РИА Новости, 02.08.2022
Российская ПВО за июль спасла тысячи мирных жителей, заявил Шойгу
Вооруженные силы РФ за июль сбили в ходе операции 34 самолета противника, перехватили 39 ракет оперативно-тактического комплекса "Точка-У" и 226 снарядов... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T11:56
2022-08-02T15:30
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей шойгу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806671071_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_aa2639e24e26b25c478a06b4c344b459.jpg
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Вооруженные силы РФ за июль сбили в ходе операции 34 самолета противника, перехватили 39 ракет оперативно-тактического комплекса "Точка-У" и 226 снарядов залпового огня – этим спасены тысячи жизней, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник."Российские Вооруженные силы продолжают прикрывать гражданские объекты в освобожденных районах от средств воздушного нападения противника. Только за минувший месяц сбито 34 украинских самолета, перехвачено 39 ракет комплекса "Точка-У", а также 226 снарядов реактивных систем залпового огня, в том числе иностранного производства. Этим спасены тысячи мирных жителей", - сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Этим спасены тысячи мирных жизней" – Шойгу об уничтожении ракет ВСУ
Российские военные в ходе спецоперации на Украине уничтожили 396 противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW, шесть пусковых установок и свыше 200 ракет РСЗО HIMARS, 33 американские гаубицы М777 и пять пусковых установок противокорабельного ракетного комплекса Harpoon, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
2022-08-02T11:56
true
PT1M25S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806671071_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a377689f075f66f9c623f7058f734940.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, сергей шойгу
11:56 02.08.2022 (обновлено: 15:30 02.08.2022)
 
Российская ПВО за июль спасла тысячи мирных жителей, заявил Шойгу

Министр обороны Шойгу заявил, что российская ПВО за июль спасла тысячи мирных жителей

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Вооруженные силы РФ за июль сбили в ходе операции 34 самолета противника, перехватили 39 ракет оперативно-тактического комплекса "Точка-У" и 226 снарядов залпового огня – этим спасены тысячи жизней, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник.
"Российские Вооруженные силы продолжают прикрывать гражданские объекты в освобожденных районах от средств воздушного нападения противника. Только за минувший месяц сбито 34 украинских самолета, перехвачено 39 ракет комплекса "Точка-У", а также 226 снарядов реактивных систем залпового огня, в том числе иностранного производства. Этим спасены тысячи мирных жителей", - сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСергей Шойгу
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала