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Российская ПВО за июль спасла тысячи мирных жителей, заявил Шойгу
Российская ПВО за июль спасла тысячи мирных жителей, заявил Шойгу - РИА Новости, 02.08.2022
Российская ПВО за июль спасла тысячи мирных жителей, заявил Шойгу
Вооруженные силы РФ за июль сбили в ходе операции 34 самолета противника, перехватили 39 ракет оперативно-тактического комплекса "Точка-У" и 226 снарядов... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T11:56
2022-08-02T11:56
2022-08-02T15:30
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Вооруженные силы РФ за июль сбили в ходе операции 34 самолета противника, перехватили 39 ракет оперативно-тактического комплекса "Точка-У" и 226 снарядов залпового огня – этим спасены тысячи жизней, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник."Российские Вооруженные силы продолжают прикрывать гражданские объекты в освобожденных районах от средств воздушного нападения противника. Только за минувший месяц сбито 34 украинских самолета, перехвачено 39 ракет комплекса "Точка-У", а также 226 снарядов реактивных систем залпового огня, в том числе иностранного производства. Этим спасены тысячи мирных жителей", - сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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"Этим спасены тысячи мирных жизней" – Шойгу об уничтожении ракет ВСУ
Российские военные в ходе спецоперации на Украине уничтожили 396 противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW, шесть пусковых установок и свыше 200 ракет РСЗО HIMARS, 33 американские гаубицы М777 и пять пусковых установок противокорабельного ракетного комплекса Harpoon, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
2022-08-02T11:56
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безопасность, россия, сергей шойгу
11:56 02.08.2022 (обновлено: 15:30 02.08.2022)
Российская ПВО за июль спасла тысячи мирных жителей, заявил Шойгу
Министр обороны Шойгу заявил, что российская ПВО за июль спасла тысячи мирных жителей