https://ria.ru/20220802/puteshestviya-1806614742.html

Туроператоры рассказали, сколько россиян отдохнули за границей в этом году

Туроператоры рассказали, сколько россиян отдохнули за границей в этом году - РИА Новости, 02.08.2022

Туроператоры рассказали, сколько россиян отдохнули за границей в этом году

Количество зарубежных поездок россиян в первом полугодии выросло на 24,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает АТОР. РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T13:09

2022-08-02T13:09

2022-08-02T13:09

туризм

туризм

россия

турция

новости - туризм

египет

ассоциация туроператоров россии (атор)

куда поехать в выходные

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Количество зарубежных поездок россиян в первом полугодии выросло на 24,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает АТОР.За период с января по июнь 8,5 миллиона граждан РФ побывали за границей. Причем значительная их часть сделали это зимой, когда многие теплые страны снимали ковидные ограничения и восстанавливали авиасообщение.Цифры свидетельствуют: в первом квартале рост турпотока за рубеж превысил аналогичные показатели 2021 годом на 46,7 процента, а во втором квартале – всего на 10,9 процента.Самые популярные направления — Турция, ОАЭ и Египет. В десятку наиболее востребованных стран также вошли Доминикана, Мальдивы, Израиль, Сербия, Венгрия, Куба и Катар.В АТОР отметили, что почти на 60 процентов прирост турпотока был обеспечен группой стран ближнего зарубежья, куда вошли Армения, Грузия, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, и приграничных стран Балтийского региона — Финляндией, Эстонией, Латвией, Литвой.

https://ria.ru/20220802/oteli-1806502756.html

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киргизия

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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