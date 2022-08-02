https://ria.ru/20220802/puteshestviya-1806614742.html
Туроператоры рассказали, сколько россиян отдохнули за границей в этом году
Туроператоры рассказали, сколько россиян отдохнули за границей в этом году - РИА Новости, 02.08.2022
Туроператоры рассказали, сколько россиян отдохнули за границей в этом году
Количество зарубежных поездок россиян в первом полугодии выросло на 24,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает АТОР. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T13:09
2022-08-02T13:09
2022-08-02T13:09
туризм
туризм
россия
турция
новости - туризм
египет
ассоциация туроператоров россии (атор)
куда поехать в выходные
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Количество зарубежных поездок россиян в первом полугодии выросло на 24,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает АТОР.За период с января по июнь 8,5 миллиона граждан РФ побывали за границей. Причем значительная их часть сделали это зимой, когда многие теплые страны снимали ковидные ограничения и восстанавливали авиасообщение.Цифры свидетельствуют: в первом квартале рост турпотока за рубеж превысил аналогичные показатели 2021 годом на 46,7 процента, а во втором квартале – всего на 10,9 процента.Самые популярные направления — Турция, ОАЭ и Египет. В десятку наиболее востребованных стран также вошли Доминикана, Мальдивы, Израиль, Сербия, Венгрия, Куба и Катар.В АТОР отметили, что почти на 60 процентов прирост турпотока был обеспечен группой стран ближнего зарубежья, куда вошли Армения, Грузия, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, и приграничных стран Балтийского региона — Финляндией, Эстонией, Латвией, Литвой.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, россия, турция, новости - туризм, египет, ассоциация туроператоров россии (атор), куда поехать в выходные, доминикана, оаэ, мальдивы, куда можно лететь, куда поехать, израиль, сербия, венгрия, куба, катар, армения, грузия, азербайджан, киргизия, казахстан, узбекистан, таджикистан, финляндия, литва, латвия, эстония
Туроператоры рассказали, сколько россиян отдохнули за границей в этом году
АТОР: в первом полугодии 8,5 миллиона россиян совершили путешествие за рубеж
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости.
Количество зарубежных поездок россиян в первом полугодии выросло на 24,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает
АТОР.
За период с января по июнь 8,5 миллиона граждан РФ побывали за границей. Причем значительная их часть сделали это зимой, когда многие теплые страны снимали ковидные ограничения и восстанавливали авиасообщение.
Цифры свидетельствуют: в первом квартале рост турпотока за рубеж превысил аналогичные показатели 2021 годом на 46,7 процента, а во втором квартале – всего на 10,9 процента.
Самые популярные направления — Турция, ОАЭ и Египет. В десятку наиболее востребованных стран также вошли Доминикана, Мальдивы, Израиль, Сербия, Венгрия, Куба и Катар.
В АТОР отметили, что почти на 60 процентов прирост турпотока был обеспечен группой стран ближнего зарубежья, куда вошли Армения, Грузия, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, и приграничных стран Балтийского региона — Финляндией, Эстонией, Латвией, Литвой.