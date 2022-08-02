https://ria.ru/20220802/politika-1806456362.html

Вопрос выживания. Во что Запад хочет превратить Центральную Азию

Вопрос выживания. Во что Запад хочет превратить Центральную Азию - РИА Новости, 02.08.2022

Вопрос выживания. Во что Запад хочет превратить Центральную Азию

Стремление США усложнить жизнь России и Китаю, экономический кризис и соседство с боевиками террористических организаций делает Центральную Азию уязвимой... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T08:00

2022-08-02T08:00

2022-08-02T10:03

в мире

садыр жапаров

шавкат мирзиеев

касым-жомарт токаев

центральная азия

таджикистан

казахстан

петербургский международный экономический форум (фонд)

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости, Михаил Катков. Стремление США усложнить жизнь России и Китаю, экономический кризис и соседство с боевиками террористических организаций делает Центральную Азию уязвимой. Эксперты полагают, что регион ждут серьезные потрясения. Как местные правящие элиты пытаются укрепить свои позиции — в материале РИА Новости.Исторические мостыВ киргизском городе Чолпон-Ата прошла четвертая консультативная встреча лидеров стран Центральной Азии. Киргизия, Узбекистан и Казахстан подписали договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. Главы Таджикистана и Туркмении пообещали сделать это после того, как документ пройдет их внутригосударственные процедуры. Как сказал президент Киргизии Садыр Жапаров, это был исторический момент, который послужит основой для процветания региона.Первая такая встреча состоялась в 2018-м в Казахстане, на следующий год президенты собрались в Узбекистане, в 2021-м — в Туркмении. Пятый саммит пройдет в Таджикистане. Этот формат предложил узбекский президент Шавкат Мирзиеев. "Мир и благополучие Центральной Азии зависят от нашей сплоченности", — часто повторяет он.Выступая на саммите, Мирзиеев подчеркнул, что трудно спрогнозировать, чем закончатся стремительные изменения на планете, но они уже негативно сказались на экономике региона из-за разрыва логистических цепочек. По его мнению, необходимо создать зоны приграничной торговли с унифицированными правилами и упрощенными процедурами, развивать промышленную кооперацию. Кроме того, глава Узбекистана хочет совместно строить транспортные коридоры для выхода на рынки Индии, Пакистана и Китая, решать проблемы продовольственной безопасности.Мирзиеева поддержали, а Касым-Жомарт Токаев к тому же напомнил, что Центральная Азия всегда выступала связующим звеном между Западом и Востоком. На этом надо зарабатывать, но нужно, чтобы между самими государствами региона не было никаких проблем. Президенты условились урегулировать пограничные споры, наладить тесное сотрудничество между министерствами иностранных дел и совбезами. В перспективе — запустить совместный телеканал.Тихий омутНа фоне бурных международных событий Центральная Азия может показаться тихой гаванью. Это далеко не так.В начале года Казахстан охватили беспорядки, получившие название "кровавый январь". Власти заявили, что среди организаторов протестов были иностранцы. В июле массовые акции прокатились на востоке Узбекистана — в Каракалпакстане. В Ташкенте тоже сообщили об иностранном вмешательстве. Несколько человек погибли в перестрелках на спорных участках таджикско-киргизской границы. В самом Таджикистане с конца 2021-го периодически вспыхивают волнения в Горном Бадахшане.Токаев на ПМЭФ раскритиковал право народов на самоопределение. Хотя его спрашивали о ДНР и ЛНР, президент Казахстана отвечал, исходя из реалий своей страны. В Центральной Азии нет ни одного мононационального государства. Узбеки, киргизы, таджики, туркмены и казахи живут по всему региону, и если вдруг они попросят независимость, последствия могут быть катастрофическими.Но и это не все. Рядом с бывшими советскими республиками — Афганистан, где с августа 2021-го у власти "Талибан"*. Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов считает, что за год число боевиков "Исламского государства"** там увеличилось с двух до шести тысяч человек. Процветает наркоторговля. Выращивание опийного мака — важная статья дохода для пяти-шести миллионов человек.Времени в обрезГлава отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин полагает, что тучи над регионом сгущались на протяжении всего последнего десятилетия. "То, что сейчас происходит в Восточной Европе, — это лишь один из признаков надвигающейся на Центральную Азию беды. Внимание к республикам падает, Западу они интересны только для создания проблем России и Китаю. Примеры уже были: "кровавый январь", Горный Бадахшан, Каракалпакстан… Вряд ли это случайности. Ранее мы такого не наблюдали", — рассуждает политолог.Причем раскачать ситуацию тут будет намного проще, чем на Украине. "В результате через несколько лет в Центральной Азии может оказаться не пять государств, а больше, но не все получат международное признание", — отмечает эксперт. Главы Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и Туркмении знают об этой опасности и хотят как можно скорее договориться друг с другом, чтобы упрочить свое положение.К обострению конфликтов в регионе могут привести и внутренние процессы, добавляет политолог из Киргизии Денис Бердаков. Экономический кризис углубляется, электричества, продовольствия, топлива и воды не хватает."Договор о сотрудничестве нужен для того, чтобы в Центральной Азии не переругались из-за ограниченных ресурсов, а научились совместно использовать их. Только тогда будет шанс на выживание", — указывает эксперт.Как подчеркивает Грозин, власти центральноазиатских республик рано или поздно поймут, что мир перестал быть "шведским столом", за которым можно дружить с кем угодно. Нужно оставаться с Россией и вместе переживать трудные времена. Многовекторная политика становится все рискованнее.Пока интеграция в Центральной Азии — на уровне заявлений. Каждая страна пытается выторговать себе наилучшие условия, и это замедляет сближение. Специалисты сходятся во мнении: чтобы обезопасить себя, лидерам Центральной Азии следует действовать быстрее.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.**Террористическая организация, запрещена в России.

https://ria.ru/20220728/sanktsii-1805147201.html

https://ria.ru/20220520/tadzhikistan-1789567474.html

https://ria.ru/20220704/uzbekistan-1800167363.html

центральная азия

таджикистан

казахстан

каракалпакстан

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в мире, садыр жапаров, шавкат мирзиеев, касым-жомарт токаев, центральная азия, таджикистан, казахстан, петербургский международный экономический форум (фонд), талибан, исламское государство, каракалпакстан, политика