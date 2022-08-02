https://ria.ru/20220802/pol-1806559198.html

Народные методы выбора пола детей ненадежны, заявил главный акушер Москвы

Народные методы выбора пола детей ненадежны, заявил главный акушер Москвы - РИА Новости, 02.08.2022

Народные методы выбора пола детей ненадежны, заявил главный акушер Москвы

Тренды по соотношению рожденных мальчиков и девочек заложены генетически, и достаточно сложно на это повлиять, поэтому не стоит доверять народным методикам по... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T03:18

2022-08-02T03:18

2022-08-02T03:18

общество

антон оленев

россия

здоровье

дети

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Тренды по соотношению рожденных мальчиков и девочек заложены генетически, и достаточно сложно на это повлиять, поэтому не стоит доверять народным методикам по "выбору" пола ребенка, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии столичного департамента здравоохранения Антон Оленев."В этой ситуации вынужден быть несколько хладнокровным, потому что у нас сохраняется общемировая тенденция по рождению в среднем порядка 55 процентов мальчиков и 45 процентов девочек. Эти тренды заложены генетически, и достаточно сложно на это повлиять, поэтому я не доверяю народным методикам в этом", — сказал Оленев, отвечая на вопрос, верит ли он в народные методы, что, употребляя определенные продукты, можно забеременеть мальчиком или девочкой.

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общество, антон оленев, россия, здоровье, дети