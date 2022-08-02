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Народные методы выбора пола детей ненадежны, заявил главный акушер Москвы
Народные методы выбора пола детей ненадежны, заявил главный акушер Москвы - РИА Новости, 02.08.2022
Народные методы выбора пола детей ненадежны, заявил главный акушер Москвы
Тренды по соотношению рожденных мальчиков и девочек заложены генетически, и достаточно сложно на это повлиять, поэтому не стоит доверять народным методикам по... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T03:18
2022-08-02T03:18
2022-08-02T03:18
общество
антон оленев
россия
здоровье
дети
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Тренды по соотношению рожденных мальчиков и девочек заложены генетически, и достаточно сложно на это повлиять, поэтому не стоит доверять народным методикам по "выбору" пола ребенка, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии столичного департамента здравоохранения Антон Оленев."В этой ситуации вынужден быть несколько хладнокровным, потому что у нас сохраняется общемировая тенденция по рождению в среднем порядка 55 процентов мальчиков и 45 процентов девочек. Эти тренды заложены генетически, и достаточно сложно на это повлиять, поэтому я не доверяю народным методикам в этом", — сказал Оленев, отвечая на вопрос, верит ли он в народные методы, что, употребляя определенные продукты, можно забеременеть мальчиком или девочкой.
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общество, антон оленев, россия, здоровье, дети
Народные методы выбора пола детей ненадежны, заявил главный акушер Москвы
Главный акушер Москвы заявил о ненадежности народных методов по "выбору" пола детей