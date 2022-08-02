Рейтинг@Mail.ru
Народные методы выбора пола детей ненадежны, заявил главный акушер Москвы - РИА Новости, 02.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220802/pol-1806559198.html
Народные методы выбора пола детей ненадежны, заявил главный акушер Москвы
Народные методы выбора пола детей ненадежны, заявил главный акушер Москвы - РИА Новости, 02.08.2022
Народные методы выбора пола детей ненадежны, заявил главный акушер Москвы
Тренды по соотношению рожденных мальчиков и девочек заложены генетически, и достаточно сложно на это повлиять, поэтому не стоит доверять народным методикам по... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T03:18
2022-08-02T03:18
общество
антон оленев
россия
здоровье
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156098/42/1560984260_265:332:3315:2048_1920x0_80_0_0_533c35207c43640cc585554944f27cf6.jpg
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Тренды по соотношению рожденных мальчиков и девочек заложены генетически, и достаточно сложно на это повлиять, поэтому не стоит доверять народным методикам по "выбору" пола ребенка, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии столичного департамента здравоохранения Антон Оленев."В этой ситуации вынужден быть несколько хладнокровным, потому что у нас сохраняется общемировая тенденция по рождению в среднем порядка 55 процентов мальчиков и 45 процентов девочек. Эти тренды заложены генетически, и достаточно сложно на это повлиять, поэтому я не доверяю народным методикам в этом", — сказал Оленев, отвечая на вопрос, верит ли он в народные методы, что, употребляя определенные продукты, можно забеременеть мальчиком или девочкой.
https://ria.ru/20220225/detorozhdenie-1774935739.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156098/42/1560984260_671:349:2936:2048_1920x0_80_0_0_6672e59abebd95115ed715e9abaa2429.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, антон оленев, россия, здоровье, дети
03:18 02.08.2022
 
Народные методы выбора пола детей ненадежны, заявил главный акушер Москвы

Главный акушер Москвы заявил о ненадежности народных методов по "выбору" пола детей

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкНоворожденные дети
Новорожденные дети - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Новорожденные дети. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Тренды по соотношению рожденных мальчиков и девочек заложены генетически, и достаточно сложно на это повлиять, поэтому не стоит доверять народным методикам по "выбору" пола ребенка, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии столичного департамента здравоохранения Антон Оленев.
"В этой ситуации вынужден быть несколько хладнокровным, потому что у нас сохраняется общемировая тенденция по рождению в среднем порядка 55 процентов мальчиков и 45 процентов девочек. Эти тренды заложены генетически, и достаточно сложно на это повлиять, поэтому я не доверяю народным методикам в этом", — сказал Оленев, отвечая на вопрос, верит ли он в народные методы, что, употребляя определенные продукты, можно забеременеть мальчиком или девочкой.
Женщина с ребенком - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
25 февраля, 04:00
Назван лучший возраст для рождения ребенка
 
ОбществоАнтон ОленевРоссияЗдоровьеДети
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала