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Самолет, на котором может находиться Пелоси, направляется в Тайбэй - РИА Новости, 03.08.2022
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Самолет, на котором может находиться Пелоси, направляется в Тайбэй
Самолет, на котором может находиться Пелоси, направляется в Тайбэй - РИА Новости, 03.08.2022
Самолет, на котором может находиться Пелоси, направляется в Тайбэй
Самолет, на котором может находиться спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, направляется в аэропорт Тайбэя, следует из данных отслеживающего полеты... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-02T16:31
2022-08-03T04:22
в мире
сша
тайбэй
нэнси пелоси
хуа чуньин
карин жан-пьер
китай
пекин
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Самолет, на котором может находиться спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, направляется в аэропорт Тайбэя, следует из данных отслеживающего полеты сервиса FlightRadar.Согласно информации сайта, Boeing С-40С вылетел из Куала-Лумпура, пролетел над островами Борнео и Сулавеси, а затем повернул на север и проследовал к востоку от Филиппин.Помимо этого, Twitter-аккаунт IntelWalrus, специализирующийся на поиске данных из открытых источников, привел два текстовых сообщения из ACARS (Адресно-отчетная система авиационной связи, англ. Airborne Communications Addressing and Reporting System. — Прим. ред.) между пилотами самолета с позывным SPAR19 и наземной службой. В них диспетчеры наземной службы, спрашивая о шифровании "свой-чужой", также указали пункт назначения рейса RCSS, что означает аэропорт Суншань, Тайбэй".Как подчеркнул официальный представитель Министерства обороны Китая Тань Кэфэй, визит спикера палаты представителей на остров нарушит принцип "одного Китая", навредит отношениям в военной сфере и приведет к обострению ситуации. По его словам, "армия КНР не будет наблюдать за этим сложа руки и обязательно примет все меры, чтобы пресечь внешнее вмешательство".Кроме того, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин пообещала ответные меры на визит Пелоси на Тайвань, однако не стала уточнять их характер.В свою очередь, официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер призвала Пекин воздержаться от "бряцанья оружием" и заверила, что Вашингтон придерживается политики "одного Китая".В Кремле поездку Пелоси назвали провокацией, ведущей к нарастанию напряженности в регионе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что это фиксируют все страны мира и отметил солидарность России с Китаем.Тайваньский вопрос в отношениях Вашингтона и Пекина приобрел особую важность на фоне ситуации на Украине. КНР подчеркивает, что в силу исторических и политических причин никакие аналогии не уместны, и требует не вмешиваться в внутренние дела. США, формально соблюдая "принцип одного Китая" и не имея дипломатических отношений с Тайбэем, не только поддерживают связи с островом, но и регулярно поставляют туда оружие.
https://ria.ru/20220802/tayvan-1806698584.html
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в мире, сша, тайбэй, нэнси пелоси, хуа чуньин, карин жан-пьер, китай, пекин, минобороны китая, мид кнр
16:31 02.08.2022 (обновлено: 04:22 03.08.2022)
 
Самолет, на котором может находиться Пелоси, направляется в Тайбэй

Flightradar: самолет, на котором может находиться Пелоси, направляется в аэропорт Тайбэя

© AP Photo / Malaysia’s Department of InformationСпикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© AP Photo / Malaysia’s Department of Information
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Самолет, на котором может находиться спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, направляется в аэропорт Тайбэя, следует из данных отслеживающего полеты сервиса FlightRadar.
Согласно информации сайта, Boeing С-40С вылетел из Куала-Лумпура, пролетел над островами Борнео и Сулавеси, а затем повернул на север и проследовал к востоку от Филиппин.
Помимо этого, Twitter-аккаунт IntelWalrus, специализирующийся на поиске данных из открытых источников, привел два текстовых сообщения из ACARS (Адресно-отчетная система авиационной связи, англ. Airborne Communications Addressing and Reporting System. — Прим. ред.) между пилотами самолета с позывным SPAR19 и наземной службой. В них диспетчеры наземной службы, спрашивая о шифровании "свой-чужой", также указали пункт назначения рейса RCSS, что означает аэропорт Суншань, Тайбэй".
Как подчеркнул официальный представитель Министерства обороны Китая Тань Кэфэй, визит спикера палаты представителей на остров нарушит принцип "одного Китая", навредит отношениям в военной сфере и приведет к обострению ситуации. По его словам, "армия КНР не будет наблюдать за этим сложа руки и обязательно примет все меры, чтобы пресечь внешнее вмешательство".
Кроме того, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин пообещала ответные меры на визит Пелоси на Тайвань, однако не стала уточнять их характер.
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В свою очередь, официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер призвала Пекин воздержаться от "бряцанья оружием" и заверила, что Вашингтон придерживается политики "одного Китая".
В Кремле поездку Пелоси назвали провокацией, ведущей к нарастанию напряженности в регионе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что это фиксируют все страны мира и отметил солидарность России с Китаем.
Тайваньский вопрос в отношениях Вашингтона и Пекина приобрел особую важность на фоне ситуации на Украине. КНР подчеркивает, что в силу исторических и политических причин никакие аналогии не уместны, и требует не вмешиваться в внутренние дела. США, формально соблюдая "принцип одного Китая" и не имея дипломатических отношений с Тайбэем, не только поддерживают связи с островом, но и регулярно поставляют туда оружие.
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В миреСШАТайбэйНэнси ПелосиХуа ЧуньинКарин Жан-ПьерКитайПекинМинобороны КитаяМИД КНР
 
 
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