https://ria.ru/20220802/patsient-1806706394.html
Единственного в России пациента с оспой обезьян выписали из больницы
Единственного в России пациента с оспой обезьян выписали из больницы - РИА Новости, 02.08.2022
Единственного в России пациента с оспой обезьян выписали из больницы
Единственного в России пациента с оспой обезьян выписали из больницы Санкт-Петербурга после полного выздоровления, сообщили в пресс-службе комитета по... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T16:03
2022-08-02T16:03
2022-08-02T16:19
общество
здоровье - общество
россия
санкт-петербург
оспа обезьян
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг - РИА Новости. Единственного в России пациента с оспой обезьян выписали из больницы Санкт-Петербурга после полного выздоровления, сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению города."Пациент, поступивший на лечение с оспой обезьян, выписан из больницы после полного выздоровления в соответствии с клиническими рекомендациями министерства здравоохранения РФ", - сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета.В комздраве отметили, что выписка произошла еще 22 июля, на этот момент новых случаев заражения оспой обезьян не выявлено.Ранее ВОЗ признала вспышку инфекции чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение, но отметила, что вспышка представляет умеренный риск для всех регионов мира, кроме Европы. При этом ВОЗ не рекомендует странам проводить массовую вакцинацию против оспы обезьян и пока не располагает данными о том, насколько существующие вакцины эффективны против оспы обезьян.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.
https://ria.ru/20220802/ospa-1806709838.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, здоровье - общество, россия, санкт-петербург, оспа обезьян
16:03 02.08.2022 (обновлено: 16:19 02.08.2022)
Единственного в России пациента с оспой обезьян выписали из больницы
Единственного в России пациента с оспой обезьян выписали из больницы в Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг - РИА Новости. Единственного в России пациента с оспой обезьян выписали из больницы Санкт-Петербурга после полного выздоровления, сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению города.
"Пациент, поступивший на лечение с оспой обезьян, выписан из больницы после полного выздоровления в соответствии с клиническими рекомендациями министерства здравоохранения РФ", - сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета.
В комздраве отметили, что выписка произошла еще 22 июля, на этот момент новых случаев заражения оспой обезьян
не выявлено.
Ранее ВОЗ
признала вспышку инфекции чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение, но отметила, что вспышка представляет умеренный риск для всех регионов мира, кроме Европы
. При этом ВОЗ не рекомендует странам проводить массовую вакцинацию против оспы обезьян и пока не располагает данными о том, насколько существующие вакцины эффективны против оспы обезьян.
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.