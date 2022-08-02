https://ria.ru/20220802/patsient-1806706394.html

Единственного в России пациента с оспой обезьян выписали из больницы

Единственного в России пациента с оспой обезьян выписали из больницы - РИА Новости, 02.08.2022

Единственного в России пациента с оспой обезьян выписали из больницы

Единственного в России пациента с оспой обезьян выписали из больницы Санкт-Петербурга после полного выздоровления, сообщили в пресс-службе комитета по... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T16:03

2022-08-02T16:03

2022-08-02T16:19

общество

здоровье - общество

россия

санкт-петербург

оспа обезьян

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790250795_0:119:2677:1624_1920x0_80_0_0_627267f407d8406757faaa616fa4a522.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг - РИА Новости. Единственного в России пациента с оспой обезьян выписали из больницы Санкт-Петербурга после полного выздоровления, сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению города."Пациент, поступивший на лечение с оспой обезьян, выписан из больницы после полного выздоровления в соответствии с клиническими рекомендациями министерства здравоохранения РФ", - сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета.В комздраве отметили, что выписка произошла еще 22 июля, на этот момент новых случаев заражения оспой обезьян не выявлено.Ранее ВОЗ признала вспышку инфекции чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение, но отметила, что вспышка представляет умеренный риск для всех регионов мира, кроме Европы. При этом ВОЗ не рекомендует странам проводить массовую вакцинацию против оспы обезьян и пока не располагает данными о том, насколько существующие вакцины эффективны против оспы обезьян.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.

https://ria.ru/20220802/ospa-1806709838.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, россия, санкт-петербург, оспа обезьян