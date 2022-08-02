https://ria.ru/20220802/ospa-1806709838.html

Выздоровевший после оспы обезьян россиянин не заразен, сообщил источник

Выздоровевший после оспы обезьян россиянин не заразен, сообщил источник - РИА Новости, 02.08.2022

Выздоровевший после оспы обезьян россиянин не заразен, сообщил источник

Выздоровевший после оспы обезьян пациент в России не представляет опасности для окружающих, возможность распространения заболевания предотвращена, сообщил... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T16:09

2022-08-02T16:09

2022-08-02T16:19

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

оспа обезьян

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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Выздоровевший после оспы обезьян пациент в России не представляет опасности для окружающих, возможность распространения заболевания предотвращена, сообщил источник РИА Новости в Роспотребнадзоре.Ранее сообщалось, что единственного в России пациента с оспой обезьян выписали из больницы Санкт-Петербурга после полного выздоровления."На сегодняшний день он не представляет опасности для окружающих. Среди контактных лиц случаи оспы обезьян не выявлены. Возможность распространения заболевания предотвращена", - сказал собеседник агентства.

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), оспа обезьян