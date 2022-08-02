https://ria.ru/20220802/ospa-1806709838.html
Выздоровевший после оспы обезьян россиянин не заразен, сообщил источник
Выздоровевший после оспы обезьян россиянин не заразен, сообщил источник - РИА Новости, 02.08.2022
Выздоровевший после оспы обезьян россиянин не заразен, сообщил источник
Выздоровевший после оспы обезьян пациент в России не представляет опасности для окружающих, возможность распространения заболевания предотвращена, сообщил... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T16:09
2022-08-02T16:09
2022-08-02T16:19
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
оспа обезьян
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Выздоровевший после оспы обезьян пациент в России не представляет опасности для окружающих, возможность распространения заболевания предотвращена, сообщил источник РИА Новости в Роспотребнадзоре.Ранее сообщалось, что единственного в России пациента с оспой обезьян выписали из больницы Санкт-Петербурга после полного выздоровления."На сегодняшний день он не представляет опасности для окружающих. Среди контактных лиц случаи оспы обезьян не выявлены. Возможность распространения заболевания предотвращена", - сказал собеседник агентства.
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), оспа обезьян
16:09 02.08.2022 (обновлено: 16:19 02.08.2022)
Выздоровевший после оспы обезьян россиянин не заразен, сообщил источник
Источник в Роспотребнадзоре: выздоровевший после оспы обезьян россиянин не заразен